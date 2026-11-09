NEUMOND: Mondkraft heute 9. November 2026 – Neumond im Skorpion

Die Neumond-Mondkraft heute löst mit dem Neumond im Skorpion tiefgreifende Transformationsprozesse und Erneuerungen aus. Sonne und Mondknoten führen zu schicksalhaften Begegnungen und Ereignissen. Lassen wir alles hinter uns, was uns belastet! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Sonne Konjunktion Mondknoten – Neumond im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Das Einzige, was die Menschheit zu retten vermag, ist Zusammenarbeit und der Weg zur Zusammenarbeit nimmt im Herzen jedes Einzelnen seinen Anfang! – Bertrand Russel.

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Skorpion

Die Neumond-Mondkraft heute bringt mit dem Neumond im Skorpion, der den ganzen Tag seine Kraft spüren lässt, ganz besondere Energien mit sich, da durch den Einfluss der Sonne im Skorpion die Neumond-Kraft noch intensiviert wird. Dieser Neumond ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich von schädlichen Gewohnheiten zu verabschieden, damit wir die Befreiung für einen Neuanfang erlangen können.

Dazu es jedoch notwendig, uns von allem Ballast zu lösen, der einer umfassenden Erneuerung im Wege steht. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können energieraubende Beziehungen oder negative Gedanken sein! Nur wenn wir dies alles loslassen, können uns die Transformationsprozesse in eine neue Zeit führen.

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es auch nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft dabei, in uns ganz und heil zu werden. Der Neumond im Skorpion führt uns in das innere der Seele und lässt uns auch tief in unsere Schatten eintauchen.

Gerade in der heutigen Zeit fällt es uns schwer, bei uns selbst zu bleiben, deshalb ist es auch nicht mehr so einfach, sich für die Tiefen der Seele zu öffnen, erst recht nicht für die Orte in uns, an welchen die Schatten wohnen. Die Neumond-Energien haben die Kraft, uns aus der Tiefe heraus zu wandeln und Dinge grundlegend anders zu sehen. Machen wir uns dabei bewusst, an welchen Vorstellungen und Lebensplänen wir noch festhängen obwohl diese uns nicht weiterbringen.

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2027 >>>

.

Unsere Schatten sind unsere Ängste, können auch unsere Wut oder gar unser Hass sein, die ständige Machtkämpfe auslösen. Es kann bei unseren Schattenthemen ebenso um Aggressionen gehen oder um unsägliche Eifersucht. Vielleicht nagt irgendwo in uns zudem der Neid, das Misstrauen oder die Missgunst.

Wir sollten allen Mut zusammen nehmen, um uns diesen Schattenthemen zu stellen, da sie ein Teil von uns sind, den wir nicht verleugnen können. Sie gehören ebenso zu unserem Leben wie das Licht.

Was auch immer unsere Schatten sind, wir können ihnen durch die Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in Skorpion ganz offen gegenübertreten, sie klar benennen und ergründen, wo die Ursachen liegen – um sie dann auflösen zu können.

Freuen wir uns über eine innere Erneuerung und schließen mit der Vergangenheit ab, um unbelastet einem Neuanfang die Tür zu öffnen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Skorpion

Wir können heute auch von einer besonderen Konjunktion zwischen der Sonne und dem Mondknoten profitieren, die schicksalshafte Begegnungen und Ereignisse mit sich bringen wird. Wir sind durch diese Konstellation sehr kontaktfreudig und arbeiten harmonisch mit anderen Menschen zusammen. Wir sind sehr anpassungsfähig und brauchen den geistigen Kontakt wie ein Lebenselixier.

Der Mondknoten weist in der Verbindung zur Sonne auch auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht für Fähigkeiten und Beziehungsmuster, die wir noch entwickeln dürfen. Die Verbindung zum Mondknoten verrät uns zudem, was uns noch zu einem zufriedenen Leben fehlt, wobei der Neumond der Wegweiser ist, wie wir dieses erreichen können.

Der Mondknoten will uns dazu ermutigen, dass wir nicht mehr länger an abstrakten Ideen festhalten, sondern endlich handeln, mehr Selbstvertrauen zeigen und unsere Träume endlich manifestieren. Ziele im Leben erreicht man nicht nur durch Ideen, Pläne und Wünsche, sondern mit entsprechenden Handlungen. Wenn wir nichts dafür tun, werden wir auch nichts erreichen.

Der Mondknoten kann durch die Verbindung zur Sonne aber auch durchaus herausfordernd sein. Nehmen wir die Herausforderung an, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Öffnen wir uns mit der Unterstützung des Neumondes für neue Möglichkeiten und Menschen, die unser Leben bereichern könnten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Schlüsseljahr 2027 wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2027 >>>

.

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Cistustee stärkt dank enthaltener Antioxidantien unser Immunsystem. Er schützt unsere Zellen zudem vor vorzeitiger Alterung und beugt Krankheiten vor. Außerdem wirkt der Tee antibakteriell und hat einen ganzheitlich positiven Effekt auf unsere Gesundheit.

BIO Cistus-Tee in Premiumqualität >>>.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Magnesium ist eines der wichtigsten Mineralien für unseren Körper. Es ist an über 300 enzymatischen Reaktionen beteiligt, die für eine Vielzahl von Körperfunktionen wichtig sind, von der Energieproduktion bis zur Gesundheit von Muskeln und Nerven.

Aufgrund der hohen Bioverfügbarkeit von kolloidalem Magnesium kann unser Körper dieses Mineral effektiver aufnehmen und nutzen, was zu einer Reihe von gesundheitlichen Vorteilen führt: Verbesserung der Herzgesundheit, Unterstützung der Knochengesundheit, Linderung von Muskelkrämpfen und Verspannungen und Verbesserung des Schlafes.

Kolloidales Magnesium >>>

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Verbringen wir den Tag mit Menschen, die uns am Herzen liegen. Allerdings sollten wir uns in der Neumond-Nacht ein oder zwei Stunden Zeit für uns selbst nehmen und die vergangenen Ereignisse Revue passieren lassen.

.

Wie schön könnte das Leben sein, wenn…

Wir jammern und klagen, dass immer etwas fehlt – und geben damit die Verantwortung für das eigene Glück aus der Hand. Die Folge: ein permanentes Gefühl von Unzufriedenheit, Angst und Selbstzweifel.

Robert Betz gibt uns eine konkret umsetzbare »Betriebsanleitung« an die Hand, die uns das Leben aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten lässt.

Bring dein Herz wieder zum Singen >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion besonders gut:

Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten.

Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen!

Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen.

Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut.

Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken.

Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden!

Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten!

Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion vermeiden:

Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen.

Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor.

Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond! .

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.