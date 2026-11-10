Mondkraft heute 10. November 2026 – Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen lässt die erneuernden Neumond-Energien noch einmal zum Zug kommen. Mars und Venus befeuern die Gefühlswelt. Merkur und Mars schenken völlig neue Einsichten. Setzen wir mutig alles um, was uns im Leben weiterbringen kann! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Löwen – Mars Sextil Venus – Merkur Sextil Uranus – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bedenken wir, dass niemand fehlerlos ist – auch wir selbst nicht!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Ausgelöst durch den gestrigen Neumond spüren wir durch die Mondkraft heute mit dem befreienden Mond im Schützen, dass die Bereitschaft wächst, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, ein angestrebtes Ziel zu erreichen. Richten wir unseren Blick wieder voller Optimismus in die Zukunft und trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen.

Zudem gelingt es uns durch die Schütze-Energie der Mondkraft heute besser mit Schwierigkeiten und Herausforderungen fertig zu werden. Es ist jedoch auch ein günstiger Zeitpunkt um einen Fehler einzugestehen. Zeigen wir Toleranz gegenüber anderen, wenn diese nicht so perfekt sind, wie wir selbst und vermeiden wir Egoismus und Überheblichkeit, die der Mond im Schützen oftmals in uns auslösen kann.

Beim Mond im Schützen gilt es, die eigenen Ziele zu bestimmen, alte Ängste loszulassen und unsere innere Stärke zu aktivieren. Allerdings müssen wir beachten, den eigenen Erfolg nicht auf Biegen und Brechen erzwingen zu wollen. Wenn wir uns eine gewisse Portion Realismus bewahren und nicht einfach unbedacht vorpreschen, dann werden wir in den nächsten Wochen gute Ergebnisse erzielen.

.

Mondkalender – Lebensfreudekalender – Engelkalender – Adventskalender – Motivationskalender – Heilende Gedanken und viele mehr!

Kalender für 2027 >>>

.

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an: Umso feuriger wird das Sextil von Mars und Venus, denn die beiden könnten unterschiedlicher kaum sein. Machen wir uns heute den ganzen Tag auf eine Extraportion Leidenschaft gefasst, denn die Liebesfunken werden nur so sprühen. In einer bestehenden Partnerschaft finden wir Erfüllung, denn wir sind bereit viel zu geben, werden aber auch genauso viel erhalten können.

Doch wir wissen unter diesem Aspekt auch genau, wie wir resolut auftreten und unsere Grenzen ziehen können. Ganz allgemein gesehen erscheinen wir jedoch aufgeschlossen und lebenslustig. Da Mars immer etwas mit sportlicher Betätigung zu tun hat und Venus für die Ästhetik steht, werden wir möglicherweise dem Tanzsport oder der rhythmischen Sportgymnastik zugetan sein.

Lassen wir uns von der Leidenschaft anstecken!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Durch ein Merkur Uranus Sextil werden uns ab Mittag völlig neue Einsichten geschenkt. Wir dürfen mit himmlischen Überraschungen rechnen, die unser Herz und unsere Seele tief bereichern, wenn wir bereit sind, uns auf Unbekanntes einzulassen. Wir können unter dem Einfluss dieser Konstellation aber auch Probleme lösen und uns ganz konkret auf die Bewältigung der Zukunft stürzen. Wir sind durch die günstige Merkur-Uranus-Verbindung zudem in der Lage, schnell und effizient auf alles zu reagieren.

Dieses Merkur Uranus Sextil stärkt unsere Willenskraft und macht uns generell aufgeschlossen, unabhängig und freiheitsliebend. Besonders energisch zeigen wir uns darin, alte Strukturen zu reformieren. Wir legen Wert auf unsere Autonomie und da wir kein Risiko scheuen, wenn wir den Wunsch haben, ungewöhnliche Abenteuer zu erleben, sollten wir immer wieder für Inseln der Ruhe sorgen.

Bringen wir neuen Schwung ins (Liebes-)Leben!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch ist auch im Schlüsseljahr 2027 wieder ein wertvoller Begleiter! Dieser einzigartige Astrologie-Kalender hilft uns dabei, die Richtung unserer Lebensreise leichter zu bestimmen. Allgeiers Astrologisches Jahresbuch 2027 >>>

.

*****

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Spermidin ist der lang gesuchte Schlüssel für ein aktives und gesundes Leben bis ins hohe Alter. Der Boosting-Effekt auf die Recycling-Prozesse in unseren Zellen hat eine enorme Wirkung.

Anti-Aging- und Gesundheitseffekte mit Spermidin >>>

Spermidin Kapseln – hier >>>



*****

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Planeten wirken mit unterschiedlichen Frequenzen auf die Erde und somit auch auf uns. Finde heraus, welche Planeten dich seit deiner Geburt begleiten und wie du ihre energetischen Impulse gezielt für dein Leben nutzen kannst, damit du zu einem besseren Karma gelangen kannst.

Kosmische Befreiung >>>.

.

*****

Mond-Magie der Mondkraft heute

Es bietet sich uns die Chance, die Weichen für die Zukunft neu zu stellen. Überlegen wir in aller Ruhe, wofür uns bisher noch der Mut oder die Energie gefehlt hat, notwendige Veränderungen anzugehen.

.

Inneres Wachstum und wirkliche Veränderung erfordern den Zugang zu tieferen Schichten der Seele. Eine Vielzahl spiritueller Impulse und Meditationsübungen geben Anleitung und Hilfe, den Weg eines bewussteren Lebens zu gehen. Erst so können wir das Leben in seiner ganzen Fülle erfahren – in Achtsamkeit, Verbundenheit, im Mitgefühl mit uns selbst und mit anderen Menschen.

Erwecke die Kräfte deiner Seele >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.