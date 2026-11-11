Mondkraft heute 11. November 2026 – Mond im Schützen am Portaltag

Die Mondkraft heute schenkt mit dem Mond im Schützen am Portaltag durch Herrscherplanet Jupiter völlig neue Möglichkeiten. Der aufsteigende Mondknoten weist auf das Lebensziel hin. Geben wir unserem Leben eine neue Richtung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Löwen – aufsteigender Mondknoten – Mond am Portaltag.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Stecken wir andere mit unserer guten Laune an. Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Schützen am Portaltag und Herrscherplanet Jupiter

Jupiter, der Planet für Expansion, Wachstum und geistige Entwicklung lässt uns am Portaltag „das große Ganze“ erkennen, was umgesetzt werden muss und was es braucht, dass wir alles vorwärts bringen können, was wir uns vorgenommen haben. Jupiter facht als Zeichenherrscher des Schützen die Abenteuerlust an, wir müssen lediglich aufpassen, dass wir in unserer Euphorie nicht gleich über das Ziel hinauszuschießen.

Wenn wir uns mit Begeisterung, aber zugleich auch mit Bedacht an die Projekte machen, die uns wichtig sind, dann kann uns nichts mehr stoppen, denn mit Jupiter haben wir die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Wir erhalten die Chance, unser Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die wir uns vorstellen. Wir glauben an uns und daran, dass wir es verdient haben, glücklich zu sein.

Dank einer optimistischen Sicht auf die Dinge ziehen wir das Glück auch regelrecht an. Die Energie von Jupiter wirkt in vielen Bereichen als eine Art Türöffner und mit ihm an der Seite fällt uns alles viel leichter. Jetzt geht es darum, die Dinge voranzutreiben und den Rahm abzuschöpfen.

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Wir können am Portaltag auch die positive Energie von Merkur nutzen, der sich zu einem Trigon mit dem Mond im Schützen verbindet und uns mit seinen inspirierenden Einflüssen durch den Portaltag begleiten wird. Merkur lässt uns durch diesen Aspekt über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen verfügen und wir sind geistig sehr rege. Wir sprudeln nur so über vor guten Ideen, die wir mithilfe des Schütze-Mondes auch in die Tat umsetzen können.

Wir verfügen durch das Mond Merkur Trigon zudem über ein hohes Maß an Taktgefühl, da wir sehr sensibel für die Stimmungen unserer Mitmenschen sind und diese nicht verletzen wollen. Außerdem bringt man uns nur schwer aus dem Gleichgewicht, vor allem weil wir uns auf unsere Freunde verlassen können, denen wir wegen unserer sorgfältigen Wortwahl und unseres guten Urteilsvermögens sehr wichtig sind.

Präsentieren wir unsere Ideen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Portaltag und der aufsteigende Mondknoten

Der aufsteigende Mondknoten weist uns heute auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht für neue Fähigkeiten und Beziehungsmuster. Der Mondknoten symbolisiert zugleich unsere Lebensaufgabe, die Energien und Eigenschaften, die nun entwickelt werden sollen.

Der Schütze-Mond am aufsteigenden Mondknoten kann aber auch durchaus herausfordernd sein. Nehmen wir die Herausforderung an, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Der aufsteigende Mondknoten verrät uns zudem, was uns noch zu einem zufriedenen Leben fehlt und wie wir dieses erreichen können. Für den einzigartigen Lebensweg für jeden von uns wirkt der aufsteigende Mondknoten wie ein Wegweiser, doch erst wenn unser Leben mit unserer Bestimmung übereinstimmt, empfinden wir es auch als sinnvoll.

Geben wir mithilfe des Portaltages unserem Leben eine neue Richtung!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

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Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht.

NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Blutquick ist eine wohlschmeckende Kräuterauszug-Fruchtsaft-Mischung, die Eisen, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6 und Vitamin B12 enthält.



Eisen trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen und Hämoglobin sowie zu einem normalen Sauerstofftransport im Körper bei. Vitamin B6 trägt zur Bildung von roten Blutkörperchen bei. Vitamin B12 trägt zum Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Wenn wir das Gefühl haben, in einer Situation festzustecken, setzen wir uns hin und überlegen, was wir anders oder besser machen können. Schreiben wir alles auf, was uns einfällt – auch eventuelle Konsequenzen unseres Handelns. So sehen wir die einzelnen Schritte vor uns und können diese wie auf unserer täglichen To-do-Liste abhaken.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besonders gut:

Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen.

Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken.

Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden.

Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren.

Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden.

Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen.

Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen.

Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen.

Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert.

Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden.

Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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