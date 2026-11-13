Mondkraft heute 13. November 2026 – Mond im Steinbock – Merkur direktläufig

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond im Steinbock im emotionalen Bereich vieles durcheinander. Merkur direktläufig rückt alles wieder gerade und verlangt eine Rückschau. Halten wir unsere Gefühle unter Kontrolle! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder rückläufig – Merkur direktläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Rücksichtnahme und Zurückhaltung sind heute angesagt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute sorgt durch einen spannungsgeladenen Mond im Steinbock für negative Einflüsse, die uns zur Vorsicht raten. Falls uns die Wandlung in nutzbare Mondenergie nicht gelingt, werden uns frustrierende Erlebnisse die Stimmung gewaltig und länger anhaltend verderben und uns von der Verwirklichung unserer Ziele abhalten.

Vor allem unser Seelenleben wird ins Wanken gebracht. Möglicherweise lassen wir zudem jegliches Fingerspitzengefühl vermissen. Es ist dringend nötig, dass wir uns um Selbstbeherrschung bemühen, denn nur wenn wir uns mutig und entschlossen aus einer positiven Grundhaltung heraus für eine Sache einsetzen, werden wir etwas erreichen.

Dann können wir uns am Ende des Tages sogar selbstzufrieden zurücklehnen. Seien wir also auf der Hut, denn auch Täuschung und Selbsttäuschung sind bei diesem Mondeinfluss vorrangig und man vermischt Fakten nur zu gern mit Emotionen und falschen Erwartungen.

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Herrscherplanet Saturn, der immer noch rückläufig ist, verbindet sich in einer Konjunktion mit dem Mond im Steinbock, so dass sich viele von uns nicht wundern sollten, wenn der Tag heute alles andere als erfreulich verläuft. Schuld daran ist der Saturn-Einfluss, der sogar dafür sorgen kann, dass wir auch gesundheitlich nicht ganz auf dem Damm sind.

Der Mond im Steinbock und sein Herrscherplanet Saturn im Widder entwickeln kosmische Energien, die heute für Probleme in allen Lebensbereichen sorgen können. Saturn macht zwar oft sehr pflichtbewusst und ehrgeizig, was ja auch der Mond im Steinbock von uns fordert, aber gerade bei dieser Konstellation wird unser Seelenleben beeinflusst, was uns in eine melancholische Stimmung versetzt.

Nutzen wir diese Verbindung des Steinbock-Mondes mit Saturn als wichtigen seelischen Lernprozess. Wer sich in der letzten Zeit zu sehr auf beruflichen Erfolg konzentriert hat und seine familiären oder zwischenmenschlichen Bedürfnisse vernachlässigt hat, muss umdenken!

Wer die von Saturn geforderte seelische Innenschau annimmt, wird emotional gereift und gestärkt seinen Weg erfolgreich weiter gehen können.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Merkur beendet heute um 16.50 Uhr seine Rückläufigkeit und läuft wieder vorwärts, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, nun beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, von jetzt ab klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können erneut Verträge unbedenklich unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Jetzt, da der Merkur wieder direktläufig ist, ist es, als würde er endlich wieder aufwachen. Auch mit der Umsetzung grösserer Vorhaben werden wir jetzt wieder tatkräftig unterstützt. Überlegen wir jedoch , was uns diese rückläufige Phase gelehrt hat und wo es noch Korrekturen bedarf – insbesondere in geschäftlicher oder finanzieller Hinsicht.

Machen wir uns die Gedanken, Ideen und Absichten zunutze, die von Merkur direktläufig ausgelöst werden!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

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Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Schwarzkümmel soll ein Allheilmittel gegen nahezu jedes gesundheitliche Problem sein. Schwarzkümmelöl besitzt enorm viele Wirkstoffe, die bei entzündlichen und bronchialen Erkrankungen helfen können. Außerdem hat Schwarzkümmel eine antiasthmatische und antiallergische Wirkung. Das reine Öl hat jedoch einen scharfen Geschmack, weshalb geschmacksneutrale Kapseln eine gute Alternative sind. Schwarzkümmelöl-Kapseln >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Das Zuhause ist für gewöhnlich ein Ort der Kraft, des Schutzes und der Regeneration. Durch eigene Emotionen und Handlungen, Schwingungen anderer Menschen oder Energiefelder der Umgebung kann jedoch die Wohlfühlatmosphäre der heimischen vier Wände beeinträchtigt werden und belastende Energien setzen sich fest. Heilende Klänge lassen Anhaftungen, Blockaden und anderen energetischen Ballast aus allen Räumlichkeiten verfliegen – und positive Energien, die Harmonie und Frieden wiederherstellen, kehren zurück. Heilmusik zur Raumenergetisierung >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Es gibt kein Leben ohne Krisen. Uns alle kann es von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse in unserem Umfeld oder der Welt, die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn… Doch wer einmal hingefallen ist, kennt das: Erst mal schmerzt es, doch wenn es uns gelingt, wieder aufzustehen, wachsen wir und werden mit jedem Mal stärker. Wir werden resilient. Krisen mit Resilenz überwinden >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond im Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.