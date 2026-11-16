Mondkraft heute 16. November 2026 – Kraftvoller Mond im Wassermann

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann setzt durch einen positiv gestimmten Saturn ungewöhnliche Kräfte frei. Die energetisch starke Verbindung von Mars und Jupiter führt mit einer optimistischen Lebenseinstellung zu Erfolg und Glück. Richten wir den Blick zuversichtlich in die Zukunft! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Mond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen rückläufig – Mond Sextil Saturn – Mars Konjunktion Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir unseren Gedanken freien Lauf!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Wassermann

Mit dem Mond im Wassermann werden sich durch die Mondkraft heute vorwiegend positive Aspekte durchsetzen. Lassen wir uns durch die Energie des Mondes im Wassermann vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Rechnen wir aber auch immer mit überraschenden Wendungen, mit denen wir regelrecht überrumpelt werden können und die sich oft ungewollt, ganz ohne unser Zutun, Bahn brechen werden. Scheint unser Geist oder unser Vorhaben aus diesem Grund plötzlich von Einschränkungen blockiert zu sein, so werden jedoch gleichzeitig Pläne auftauchen, wie jegliche Hindernisse konkret aus dem Weg geräumt werden können.

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Saturn schenkt uns durch ein harmonisches Sextil zum Mond im Wassermann bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch größere Ziele erreichen können.

Saturn erwartet aber auch von uns, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden.

Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin. Wem es jedoch gelingt, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Saturn einen wichtigen Schritt nach vorne machen und stabile Ziele setzen, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Richten wir den Blick in die Zukunft!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

Besondere Unterstützung erhalten wir heute durch die Verbindung von Mars und Jupiter zu einer Konjunktion, welche die nächste 2 Tage aktiv sein wird. Bei dieser Konstellation verfügen wir über grosse Energiereserven, weshalb wir uns für alles, was für uns von Bedeutung ist, verstärkt einsetzen können. Es wird bei vielen von uns eine optimistische Lebenseinstellung spürbar werden, jedoch entsteht ein so hohes Energieniveau, dass wir uns davor hüten müssen, nicht zu aggressiv an die Dinge heranzugehen.

Die Konjunktion von Mars mit Jupiter ist eine ungemein starke Verbindung. Eine rasche Entschlusskraft, starke Lebenskraft, Vitalität, Zielstrebigkeit sowie eine freie und offene Wesensart sind die positiven Eigenschaften, die von dieser Verbindung ausgelöst werden. Außerdem ist es ein günstiger Aspekt für Geldgeschäfte und wir sind in der Lage, sehr schnelle und glückliche Entscheidungen zu treffen, die uns entscheidend auf dem Weg zum Erfolg weiterbringen können.

Glauben wir an unsere Kraft und vertrauen darauf, dass wir jedes Ziel erreichen können, wenn wir es nur wollen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Ackerschachtelhalm gehört zu den siliziumreichsten Wildkräutern Europas und ist in der traditionellen Kräuterkunde unschlagbar, weil sein Silizium gut bioverfügbar ist.

Der hohe Silizium-Gehalt fördert die Kollagen- und Elastinbildung. Es wird traditionell bei brüchigen Nägeln, dünnem Haar, Haarausfall, schlaffem Bindegewebe (z. B. Cellulite) und unreiner oder alternder Haut eingesetzt. Es verbessert die Festigkeit und Elastizität des Gewebes.

Weitere traditionelle Anwendungen: Bei rheumatischen Beschwerden und Gelenkproblemen sowie Unterstützung bei Osteoporose (Silizium fördert die Kalzium-Einlagerung in die Knochen).

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Ambrosia ist der Duft der Götter! Die Ambrosia-Herzen transformieren beim Räuchern vorhandene Energien und es ist, als ob sich goldene Götterfunken verbreiten.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Üben wir uns in Geduld – auch wenn das schwer ist. Sagen wir einfach immer wieder, dass alles, was für uns bestimmt ist, auch nicht an uns vorbeikommen wird. Wir müssen also nichts erzwingen. Erlauben wir unserem Leben, sich so zu entfalten, wie es vorgesehen ist. Was kommt, lassen wir kommen. Was geht, lassen wir gehen.

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Viele von uns fühlen sich den Beeinflussungen hilflos ausgeliefert und haben Schwierigkeiten, negative Gedanken abzustellen. Es ist jedoch jederzeit möglich, sich gute Gefühle zu bereiten und schmerzhafte Gefühle zu überwinden.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.