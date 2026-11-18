Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen wirbelt durch disharmonische Verbindungen jede Menge Staub auf. Erneuerer Uranus kann alle Pläne zunichte machen. Eine belastende Verbindung zwischen Sonne und Jupiter löst Konflikte aus. Lassen wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: zunehmender Mond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder rückläufig – Mond Quadrat Uranus – Sonne Quadrat Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Überstürzen wir heute nichts, sondern ordnen immer erst einmal in Ruhe unsere Gedanken!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Fischen

Nach der negativ besetzten Mondpause gibt es durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen weitere Spannungen, die uns belasten werden. Uranus wird den ganzen Tag versuchen, uns den Wind aus den Segeln zu nehmen, da seine Erneuerungskraft durch eine Quadratstellung zum Mond in den Fischen vollkommen ausgebremst wird und eher Unruhe auslöst.

Wir müssen uns auch auf plötzliche Überraschungen und unerwarteten Begegnungen gefasst machen, die einiges von uns abverlangen werden. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

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Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen kann, die nicht immer positiver Art sein werden. Wir haben zwar tausend Pläne im Kopf, von denen wir aber unter diesem spannungsgeladenen Aspekt keinen einzigen verwirklichen können.

Die Spannung zwischen dem Mond in den Fischen und Uranus weist außerdem auf ein starkes Bedürfnis nach genügend Freiraum auf der Beziehungsebene hin, so dass wir im Falle einer zu engen Beziehung innere Spannungen spüren werden. Die Aufgabe dieser Konstellation liegt darin, sich das eigene ambivalente Verhältnis zu Nähe und Distanz bewusst zu machen und schließlich das rechte Maß zu finden.

Treffen wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen, denn diese könnten auch negative Folgen für unser weiteres Leben haben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

Einer besonderen Belastung werden wir ab Mittag durch ein Quadrat zwischen Sonne und Jupiter ausgesetzt. Das erweiternde Prinzip des Jupiters wird durch die Quadratstellung zur Sonne in die falsche Richtung gelenkt. Großzügigkeit und Güte verkehren sich dabei in Eitelkeit und in eine rein materialistische Lebensauffassung, wobei wir jedoch zu unnötigen Ausgaben und Extravaganzen neigen.

Da wir außerdem zu schnell zu viel erreichen wollen, müssen wir uns auch vor Selbstüberschätzung in Acht nehmen, da wir ansonsten mit einer unsanften Bruchlandung rechnen müssen. Durch diesen Aspekt sind wir zudem in unseren Äußerungen undiplomatisch, so dass die Konfliktgefahr deutlich erhöht sein wird. Lassen wir uns nicht zu unüberlegten Handlungen verleiten, die fatale Folgen nach sich ziehen würden.

Üben wir uns in Selbstbeherrschung!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

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Tierkreiszeichen Fische Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Manche Pflanzen gedeihen dort, wo ihre Umwelt ihnen einiges abverlangt. Große Temperaturschwankungen, intensive Sonneneinstrahlung oder andere herausfordernde Bedingungen haben Pflanzen wie Ginseng, Ashwagandha, Rosenwurz und Schisandra zu faszinierenden Vertretern der traditionellen Pflanzenkunde gemacht. Neuro Adapt vereint ein bemerkenswert breites Spektrum ausgewählter Pflanzenstoffe in nur zwei Kapseln täglich. Ginseng trifft auf sibirischen Ginseng, Ashwagandha auf Rosenwurz und Schisandra. Ergänzt wird die Komposition durch Tribulus terrestris, Maca, Ginkgo biloba, grünen Tee, chinesische Süßholzwurzel, chinesischen Raupenpilz sowie Haferblatt- und -stängelextrakt. Neuro Adapt-Kapseln >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wenn man nachts wach liegt und nicht einschlafen kann, sollte man folgende Atemübung ausprobieren: ganz bequem ins Bett legen, die Augen schließen und ganz ruhig ein- und ausatmen. Die Atemzüge bis neun zählen und dann wieder von vorne beginnen. Dabei auf das Heben und Senken der Bauchdecke konzentrieren.

. Chronisches Überatmen verengt die Blutgefäße, was zu einer unzureichenden Sauerstoffversorgung des Gehirns führt – Nervosität und Schlafstörungen können die Folge sein. Mit einfachen Übungen können wir das Atemvolumen regulieren und die Blutzirkulation und Sauerstoffversorgung wieder ins Gleichgewicht bringen. Das beruhigt den Geist, verbessert den Schlaf und steigert unseren Energielevel. Angst, Stress und Panik wegatmen >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen besonders gut: Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen. Gesundheit – Der Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze. Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen! Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen. Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut. Wir sind alle sauer! Natürlich Entgiften >>> Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer! Liebe – Unterhalten wir uns mit unserem Partner über unsere Gefühle, Wünsche und Ängste. Beruf/Karriere – Verschieben wir alle beruflichen Vorhaben auf den Widder-Mond, da wir momentan nicht topfit sind. Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen vermeiden: Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet! Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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