Die Mondkraft heute sorgt durch den Halbmond im Wassermann für einen schwierigen Tag. Merkur befeuert die negative Mondenergie. Die Mondpause zum Mond in den Fischen bringt zusätzliche Spannungen mit sich. Gehen wir Konflikten aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Wassermann – Mondphase: zunehmender Halbmond im Wassermann – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Uranus in den Zwillingen rückläufig – Mond Quadrat Merkur – Mond Quadrat Mars – Mondpause zum Mond in den Fischen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Denken wir heute noch einmal gründlich über alles nach, was oder wer uns mehr belastet als guttut und handeln dann. Wir werden es schaffen, uns endlich zu lösen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Wassermann

Der Halbmond im Wassermann sorgt für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen. Probleme können sich heute in allen Bereichen zeigen, denn wir laufen Gefahr, dass jede Äußerung und jede Geste falsch ausgelegt wird und manchmal haben wir sogar das Gefühl, unser Gegenüber ist geradezu darauf aus, uns in Streitigkeiten und Konflikte hineinzuziehen.

Lassen wir uns keinesfalls auf einen verbalen Schlagabtausch ein, sondern versuchen wir, mit der nötigen Gelassenheit allen Streitgesprächen aus dem Weg zu gehen. Die Halbmond-Mondphase wird jedoch vor allem unsere Beziehungen belasten, denn eine schlecht gelaunte Venus sorgt für Beziehungsstress und Missverständnisse, die schnell zu einem handfesten Streit ausarten können.

Versuchen wir in hitzigen Wortgefechten gelassen und überlegt zu reagieren. Wem es gelingt, das eigene Selbst und seine Wünsche nicht über die des Partners zu stellen, sondern selbstkritisch auch die eigenen Motive hinterfragt, muss nur mit einem kleinen Sturm rechnen, aus dem die Partnerschaft dann sogar gestärkt und gereinigt hervorgehen kann.

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Auch Merkur wird für Belastungen sorgen, da er im Quadrat zum Halbmond im Wassermann steht. Nahezu während der gesamten Halbmondphase wird Merkur durch seine Quadratstellung immer wieder für Spannungen sorgen. Durch die negativen Merkur-Energien wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Vergangenheit endlich ruhen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Wassermann in der Mondpause

Die Mondpause zum Mond in den Fischen, die um 14.30 Uhr beginnt und erst um 22.15 Uhr wieder endet, bringt zusätzliche Spannungen mit sich. Die explosiven Energien von Mars sorgen während der Mondpause durch eine Quadratstellung zum Halbmond im Wassermann für massive Belastungen. Beim Quadrat kämpfen zwei verschiedene Kräfte in unserem Inneren gegeneinander. Dies äußert sich einerseits in Frustration und andererseits in der Motivation, unserer übermäßigen Energie Ausdruck zu verleihen.

Die angestauten Energien entladen sich oftmals in übertrieben zornigem Verhalten, wir verlieren leicht die Beherrschung und neigen zu Wutanfällen. Zudem haben wir das Gefühl, dass vieles nicht so “funktioniert”, wie wir es gerne hätten, was der ohnehin schlechten Stimmung noch eine Prise Aggressivität verleiht.

Irgendwie scheinen wir wie unter Strom zu stehen und neigen zu voreiligen Handlungen. Aber auch mit rebellischen Ausbrüchen ist zu rechnen, mit denen wir uns gegen Bevormundung zur Wehr setzen. Unentschlossenheit, Wankelmut sowie mangelndes Durchhaltevermögen wird uns zudem einige Steine in den Weg legen.

Gehen wir allen Konflikten aus dem Weg, bevor es zu schweren Zerwürfnissen kommt, die alles zerstören!

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Mondkraft heute mit dem Halbmond im Wassermann

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Tierkreiszeichen Wassermann Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Unterschenkel, Venen

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Unser Darm ist ein Schwerstarbeiter und rund um die Uhr auf Hochtouren tätig. Die Funktion des Hochleistungsorgans, das tagtäglich unsere Nahrung verwertet, wird von einem eigenen sensiblen Nervennetzwerk, dem sogenannten Bauchhirn, gesteuert. Zudem ist der Darm ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems.

Wird das empfindliche Gleichgewicht im Darm jedoch beispielsweise durch Fehlernährung, Stress oder Antibiotika gestört, kann dies zu einer Reihe von Krankheiten führen.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

Kein anderer Himmelskörper verkörpert die Energie der Transformation so sehr wie der Mond. Mit seinen monatlichen Zyklen übt er einen kraftvollen Einfluss auf unser irdisches Leben aus. Zusätzlich wandert der Mond durch die zwölf Tierkreiszeichen und schenkt uns damit regelmäßig neue, sich stetig wandelnde Energien.

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Manchmal fühlen wir uns dem Schicksal hilflos ausgeliefert. Doch es gibt einen tieferen Sinn hinter leidvollen Erfahrungen. Jeder hat vor seiner Geburt einen Seelenvertrag geschlossen, in dem die Herausforderungen festgeschrieben sind, die uns auf den Weg zum Erwachen führen.

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Lernen wir, in Einklang mit unserem göttlichen Plan zu leben – um unsere Schöpferkraft voll zu entfalten und unsere tiefsten Sehnsüchte und Wünsche zu verwirklichen.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann besonders gut: Allgemein – Wichtig ist beim Wassermann-Mond frische Luft, der freie Himmel, wie überhaupt viel Platz und Freiraum, denn der Wassermann braucht Bewegungsfreiheit. Ausserdem findet man oft die Lösung für Probleme, und staunt, wie leicht es letztlich ist. Gesundheit – Wassermann-Tage wirken auf das endokrine System des Körpers. Fette und Öle werden besonders gut verwertet. Allerdings sollten tierische Fette vom Speiseplan verbannt werden – kein Schmalz, kein Speck. Verwenden wir kalt gepresste pflanzliche Öle, auch Butter und Käse schaden nicht. Veganes MCT-Öl für eine gesunde Ernährung >>> Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Wassermann steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können unsere Pflanzen jetzt kräftig düngen, aber keinesfalls gießen! Fitness – Um Krampfadern zu vermeiden und die Waden zu entlasten, sollten wir gerade beim Mond im Wassermann, der die Unterschenkel beeinflusst, öfter mal auf die Zehenspitzen gehen. Das stärkt die Muskeln und fördert die Durchblutung. Schönheit/Wellness – Alles was entgiftet und ausleitet tut dem Körper jetzt besonders gut! Entfernen wir auch unerwünschte Körperhaare und waschen, färben oder tönen wir unser Haar. Haushalt – Wenn wir jetzt Wäsche waschen, reicht es völlig, das Waschmittel gering zu dosieren. Die Wäsche wird trotzdem sauber und wunderbar frisch. Außerdem ist der Wassermann-Mond perfekt zum Einkochen von Marmelade geeignet. Liebe – Die Zeit eignet sich besonders gut für gemeinsame Unternehmungen, die beiden Spaß machen. Beruf/Karriere – Für Brainstormings und das Ausbrüten neuer Ideen sind Wassermann-Tage perfekt. Routinetätigkeiten sind dagegen nichts für uns. Tages-Tipp – Hören wir auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Wassermann vermeiden: Gesundheit – Der Wassermann-Mond eignet sich nicht für Operationen und Behandlungen an Unterschenkel, Venen und Kreislauf. Auch nervlich bedingte Krankheiten sollte man bei dieser Mondstellung nicht zu kurieren beginnen, da die Nerven jetzt besonders aktiv sind. Blumen gießen – An Wassermann-Tagen steht Blumengießen unter keinem guten Stern, denn selbst bei den Zimmerpflanzen ziehen wir dadurch Ungeziefer an. Tagesverbot – Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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