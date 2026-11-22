Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier bringt positive Einflüsse mit sich, die es zu nutzen gilt. Die temperamentvolle Sonne im Schützen lässt den Energiepegel ansteigen. Bleiben wir körperlich und geistig in Bewegung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Sextil Neptun – Sonne im Schützen.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Haben wir keine Angst davor, neue Wege einzuschlagen, auch wenn diese anstrengend sind. Je beschwerlicher ein Weg ist, umso schöner wird das Ankommen und das Ziel sein.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Durch die Ausgeglichenheit, die uns der Mond im Stier vermittelt, können wir unsere innere Balance wieder finden, falls uns diese in den letzten Tagen etwas im Stich gelassen hat. Inspiration und Seelenfrieden sorgen dafür, dass der Sonntag heute angenehm verlaufen wird. Bleiben wir in unserer Mitte, denn so können wir auch zu einem Ruhepol für unsere Mitmenschen werden.

Wir stehen außerdem mit beiden Beinen im Leben und so eignet sich die Mondkraft heute dafür, Ordnung in unsere Finanzen zu bringen. Wer in letzter Zeit etwas verschwenderisch in Sachen Geld war oder unerwartete Ausgaben das finanzielle Budget geschmälert haben, kann heute den Mond im Stier nutzen, seine Geldreserven wieder aufzustocken.

Mobilisieren wir alle Kräfte für ein Ziel, das wir schon lange ins Auge gefasst haben. Wer jedoch mit dem Kopf durch die Wand will und zu ungestüm voran prescht, ohne das Für und Wider abzuwägen, wird trotz der starken Energien nicht zum Erfolg kommen – In der Ruhe liegt die Kraft!

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Seelenplanet Neptun verbindet sich ab Mittag zu einem Sextil mit dem Mond im Stier. Da wir bei diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Schützen

Happy Birthday allen Schütze-Geborenen!

Mit dem heutigen Eintritt der Sonne in das temperamentvolle Feuerzeichen Schütze wird die allgemeine Energie dynamischer und schneller. Die Zeit fliegt nur so dahin und wir erhalten lebensbejahende Unterstützung durch Hoffnung und Zuversicht. Die Schütze-Energie der Sonne stärkt den Glauben und das Selbstvertrauen, so dass unser Leben wieder unbeschwerter und leichter wird, denn der unerschütterliche Schütze-Optimismus lässt uns regelrecht aufblühen.

Auf der Suche nach Dingen, die für uns sinnvoll sind und uns wirklich entsprechen, begleitet uns die positive Kraft der Sonne im Schützen ebenfalls, da das Feuerzeichen aktiv werden will und nach Wahrhaftigkeit sucht. Die Schütze-Sonne lässt uns aber auch optimistisch in die Zukunft blicken: Das Glas ist derzeit nicht halb leer, sondern halb voll. Das gibt Hoffnung. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass wir unsere Situation zu positiv einschätzen oder uns selbst überschätzen.

Da uns die Sonne im Schützen bis zum 21. Dezember begleitet, wird auch allmählich ein deutlicher Wandel spürbar, denn nun dauert es nicht mehr lange, bis die spirituellen Energien der heiligen und mystischen Zeit unser Leben bereichern. Nutzen wir die Sonne im Schützen, um mit der Vergangenheit abzuschließen, damit wir das Fundament für eine von Lebensenergie und Lebensfreude getragene Zukunft errichten können.

Lassen wir uns von den Energien der Sonne im Schützen in eine kraftvolle Zeit tragen!

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. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der neue Codex Humanus blickt nicht nur über den Tellerrand hinaus, sondern sprengt ihn vollständig. Er richtet sich an all jene, die wieder Verantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen, fördert kritisches Denken, gewährt Einblicke in schaurige Realitäten und liefert zugleich konkrete Lösungen. Ein kompromissloser Aufruf zur Selbstbestimmung über unser höchstes Gut: die eigene Gesundheit! Der neue Codex Humanus >>>.

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Der Löwenzahn ist ein sehr beliebtes Kraut, unter anderem wegen seines hohen Gehalts an Bitterstoffen. Aus dem Saft der gepressten Blüten, Blätter und Wurzeln wird ein Extrakt hergestellt. Dieser Löwenzahn-Extrakt hat eine entgiftende Wirkung. Er unterstützt aber auch die Magen- sowie Leberfunktion und reguliert die Verdauung. Durch die Zugabe von Milchsäurebakterien und die anschließende Fermentierung wird der Löwenzahn-Extrakt noch zusätzlich verstärkt. Löwenzahn-Extrakt – vegan >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

. Sei es ein anderer Job, ein Umzug oder ein neuer Partner – man sollte sich auf diesen Veränderungsprozess fokussieren und selbstbewusst und ohne Zweifel in ein neues Leben gehen. Entspannte Nerven und innere Ruhe >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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