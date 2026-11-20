Die Mondkraft heute setzt den Mond im Widder durch aufwühlende Einflüsse unter Druck. Saturn und Merkur sorgen für Spannungen in allen Lebensbereichen. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Löwen – Merkur Quadrat Saturn – Mond Quadrat Mars – Mond Quadrat Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir sind offen für alles Neue und haben nur wenig Lust auf Routine-Arbeiten und Pflichten. Doch auch an einem Widder-Tag müssen diese erledigt werden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen uns den ganzen Tag zu schaffen machen werden.

Die Quadratstellung von Verstandesplanet Merkur und Karmaplanet Saturn verlangt den ganzen Tag unsere volle Aufmerksamkeit. Unter diesem Aspekt haben wir grundsätzlich eine pessimistische Lebenseinstellung und nehmen erst einmal das Schlechteste an.

Wir sind allem und jedem gegenüber überaus misstrauisch und werden von ständigen Zweifeln geplagt. Mitunter sind wir auch streitsüchtig, melancholisch, düster, unzufrieden, selbstsüchtig und sehr ängstlich.

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.Generell sind wir eher pessimistisch gestimmt, da wir hinter allem Neuen etwas Ungutes erwarten. Wir machen aus einer Mücke einen Elefanten und können nur wenig Positives sehen. Wir legen bei diesem negativ besetzten Aspekt unseren Fokus vermehrt auf das, was problematisch und schwierig ist. Außerdem konzentrieren wir uns auf unwichtige Kleinigkeiten, die uns in unserer Kreativität gefangen halten.

Selbst wenn wir schöpferische Gedanken äußern, kommen diese in unserer Umgebung kaum an. Wegen unserer Angst, dass sich durch Weiterentwicklung etwas verändern könnte, halten wir an altbekannten Mustern fest. Die pessimistischere Sicht der Dinge kann sich auch auf Ihr Gefühlsleben auswirken.

Beziehungen, die ihre Bedeutung verloren haben, können unter diesem Aspekt zu Ende gehen. Wir sollten zudem damit rechnen, dass Menschen in unserem Umfeld gerne eine andere Meinung vertreten als wir. Prüfen wir die Ansichten der anderen, möglicherweise werden wir dabei auch wertvolle Hinweise für uns selbst finden.

Halten wir uns mit unserer eigenen Meinung zurück oder formulieren diese eher vorsichtig!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

In Acht nehmen müssen wir uns auch vor Energieplanet Mars, der als Zeichenherrscher in einer Konjunktion zum Mond im Widder in eine gereizte und aufgeregte Stimmung versetzen kann, wenn nicht alles so nach Plan läuft, wie wir es gerne hätten. Wir sind starken inneren Spannungen ausgesetzt, so dass die Gefahr besteht, dass wir uns durch Wutausbrüche Luft machen wollen.

Außerdem sind wir durch diesen Aspekt bestrebt, rücksichtslos alles durchsetzen zu wollen, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kann es aufgrund unterschiedlicher Ansichten zu heftigen Diskussionen kommen, was unweigerlich zu ausufernden Konflikten führen kann.

Lassen wir unsere Launen keinesfalls an unserer Umgebung aus, denn es besteht die Gefahr, dass wir anderen Menschen – aber auch uns selbst – seelische Wunden zufügen. Ein wenig Diplomatie oder Taktgefühl würden uns bei diesem angespannten Mars-Einfluss sehr viel mehr weiterbringen.

Wir können uns allerdings immer wieder neu dafür entscheiden, unsere Widerstände aufzugeben!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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. Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Kurkuma beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, denn die heilende Wurzel hemmt die Blutgerinnung und senkt den Cholesterinwert. In modernen Studien wurden die günstigen Wirkungen bei Arthritis, Schuppenflechte, entzündlichen Darmerkrankungen und bei Krebserkrankungen bestätigt. Kurkuma steigert auf natürliche Weise das Wachstum von Gehirnzellen und funktioniert auch als natürliches Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen. Sogar gute Laune macht die Gelbwurz. Kurkuma-Kapseln vegan >>>.

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***** . Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir uns bewusst über alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance. . Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen. Miracle Morning >>>

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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