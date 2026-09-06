Mondkraft heute 6. September 2026 – blockierender Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs löst blockierende Energien aus. Die oppositionelle Verbindung von Merkur und Jupiter belastet diesen Tag. Ein verhängnisvolles Quadrat zwischen Sonne und Saturn legt Steine in den Weg. Verstandesplanet Merkur blockiert das logische Denken. Halten wir unsere Zunge in Zaum! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Merkur Opposition Jupiter – Sonne Quadrat Saturn – Mond Quadrat Merkur.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Stimmung ist jetzt sehr emotional. Vernunft ist deshalb ein gutes Werkzeug, wenn uns die Gefühle zu überwältigen drohen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs fordert besondere Vorsicht und Achtsamkeit vor den schwierigen und herausfordernden kosmischen Einflüssen, die uns in vielen Bereichen blockieren werden. Besonders ein energieraubendes Sonne-Saturn-Quadrat hat es in sich und wird uns mit Blockaden in sämtlichen Lebensbereichen durch den ganzen Sonntag begleiten.

Wir müssen dabei auch aufpassen, dass wir mit unseren Gefühlen nicht zu sehr in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, denn bittere Erinnerungen machen es uns unmöglich, im Hier und Jetzt Erfüllung zu erfahren. Wir sollten uns deshalb unbedingt von unserer Vergangenheit lösen. Es hat noch nie gut getan, ständig Vergangenes aufzuwärmen und dabei den Blick für die positiven Seiten der Gegenwart zu verlieren.

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Besondere Aufmerksamkeit verlangt auch die Opposition zwischen Merkur und Jupiter, die ebenfalls den ganzen Tag immer wieder auf uns einwirken wird. Unter diesem Aspekt neigen wir dazu, mehr zu versprechen, als wir halten können und sind auch sehr anfällig, unseren Träumereien nachzuhängen.

Wir reden allerdings immer so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, was es uns ermöglicht, klare Entscheidungen herbeizuführen und uns daran zu halten. Allerdings sollten wir dabei nicht zu ungeduldig vorgehen.



Wir sind zwar durch diese Merkur Jupiter Opposition auch sehr neugierig und wissbegierig, aber die hohen Ideen, die uns imponieren, können wir kaum in die Wirklichkeit umsetzen. Auch wenn unser Verstand rege ist und wir über ein hohes Maß an geistiger Kraft verfügen, stellen sich uns viele Fragen, auf die wir keine Antworten wissen.

Zwar engagieren wir uns liebend gerne für eine Sache, werden dabei aber in Konflikte geraten, weil wir häufig zu ungestüm unsere Position vertreten. Diese Opposition hat aber nicht nur negative Einflüsse, sondern kann auch inspirierend sein. Wenn wir genug Mut aufbringen, darf jetzt nämlich alles raus, was wir schon lange loswerden wollten – ein Gewitter reinigt bekanntlich die Luft.

Verfolgen wir weiterhin unsere Ziele, aber gehen dabei mit Bedacht vor!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Wir müssen auf Merkur achten, der ab dem frühen Nachmittag zum Mond im Krebs in einem störenden Quadrat steht. Dabei wird unser Denken stark von unserer Gefühlslage bestimmt, so dass wir nicht wirklich objektiv sind und es wird uns auch schwerfallen, schwierige Angelegenheiten zu meistern und einen Ausweg zu finden.

Es sind zwar durchaus gute geistige Anlagen vorhanden, doch werden diese falsch entwickelt. Mit der Wahrheit nehmen wir es ebenfalls nicht so genau. Außerdem führt dieser Aspekte durch den emotionalen Krebs-Mond zu starker Ruhelosigkeit, Nervosität und Inkonsequenz.



Meist fehlt uns während dieser Konstellation, die bis zum frühen Abend anhalten wird, der Mut, die eigene Meinung kundzutun. Wir sind in dem Irrglauben gefangen, die Meinung anderer sei mehr wert, oder trauen uns einfach nicht, eine eigene Meinung zu haben.

Wir sollten darauf achten, uns zwar Zeit für unsere Gefühle, aber auch für den kommunikativen Austausch mit anderen zu nehmen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Angstgefühle, chronische Schmerzen, Depression und Reizdarmsyndrom – all diese Krankheitsbilder können mit einem aus der Balance geratenen Vagusnerv zusammenhängen. Indem wir die Selbstregulation des Nervensystems wiederherstellen, die Darm-Hirn-Achse heilen und die Vagusbremse aktivieren, können wir Anspannung und Stresszustände überwinden, körperliche Symptome lindern und zu innerer Ruhe und Kraft finden. Vagusnerv-Reset-Programm >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Unser Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Wenn wir sie beachten, dann geht es uns gut und wir können das Spiel des Lebens erfolgreich spielen! Für jeden von uns steht die vollkommene Fülle bereit. Wir müssen sie nur erkennen. Jeder von uns kann eine positive Lebenseinstellung entwickeln – und glücklich sein! Das Lebensspiel und seine Regeln >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Sind unsere Pflanzen von oberirdischen Schädlingen befallen, so können wir diese nun ebenfalls bekämpfen! Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond im Krebs hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Ein Streit kann uns deshalb gewaltig aus der Fassung bringen. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Hektik bei der Arbeit, da diese jetzt besonders auf den Magen schlagen kann! Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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