Mondkraft heute 4. Februar 2026 – Jungfrau-Mond – Uranus direktläufig

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond in der Jungfrau für Klarheit in verworrenen Lebenssituationen und richtet das Augenmerk auf die Gesundheit. Glücksplanet Jupiter greift wohlwollend in das Tagesgeschehen ein. Uranus wird direktläufig und revolutioniert die Sichtweise. Nutzen wir die Wandlungsphase für neue Wege! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Wassermann – Mond Sextil Jupiter – Uranus direktläufig.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wir können jetzt mithilfe des Mondes ganz viel für uns entscheiden und erreichen. Denken wir ruhig mal nur an uns selbst und ändern das, was uns nicht guttut.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Der heilende Mond in der Jungfrau steht für Aufbauen, Stärken und Regenerieren. So können wir die magische Heilkraft des Mondes für alle Leiden nutzen, die unsere Gesundheit beeinträchtigen. Die Mondkraft heute wirkt sich jedoch nicht nur positiv auf unsere Gesundheit aus, sondern wir können die heilende Kraft auf allen Ebenen nutzen und somit Körper, Geist und Seele wieder in wohltuenden Einklang bringen.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von der heilenden Energie des Jungfrau-Mondes profitieren.

Eine besonders förderliche Verbindung geht der Mond in der Jungfrau dann ab 14.15 Uhr mit Jupiter ein. Der Glücksplanet kann durch ein harmonisches Sextil zum Mond seine ganze Kraft entfalten. Da der positiv wirkende Jupiter den negativen Energien von Sonne und Uranus entgegenwirkt, eignet sich der restliche Tag hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es wieder ein guter Zeitpunkt für Veränderungen, die durch den Neumond in der Jungfrau bereits angestoßen wurden. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir mit dem Mond in der Jungfrau – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

Durch den Einfluss von Jupiter haben wir außerdem die Möglichkeit, uns mit einem tieferen und persönlicheren Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Wir können zudem unsere Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. Haben wir aber zu hohe Erwartungen, dann gilt es diese zu relativieren.

Wenn wir auf uns selbst vertrauen, können Wunder geschehen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Uranus direktläufig

Erneuerungsplanet Uranus hat bereits um 3.30 Uhr heute Nacht seine lange Rückläufigkeit beendet, die am 6. September 2025 begonnen hat. Wir können seine Direktläufigkeit gut nutzen, um in dieser Zeit des Wandels neue Wege zu erkennen, die uns letztendlich in eine erfolgreiche Umbruchzeit begleiten werden.

Uranus direktläufig fordert uns allerdings auch auf zu überprüfen, ob die Chancen zur Veränderung und Erneuerung, die er uns in seiner Rückläufigkeit aufgezeigt hat, auch zu mehr Freiraum und auf neue Wege geführt haben, oder ob wir uns dagegen gewehrt haben. Sollte letzteres der Fall sein, haben wir die nächsten Tage noch die Gelegenheit, Korrekturen vorzunehmen.

Uranus direktläufig unterstützt uns auch dabei, neue Werte und Strukturen zu schaffen. Er fordert dazu auf, unser innere Autonomie zu stärken und auch die unangepassten Seiten mehr zu leben. Das ist auch dringend nötig, denn wir sind ja durch den immer noch spürbaren Vollmond im Löwen bereits in einen Wandlungsprozess eingetaucht.

Uranus direktläufig führt uns in eine aufregende Zeit. Es finden tiefgreifende Umwälzungsprozesse statt und es bilden sich neue Machtverhältnisse. Es liegt nun ausschließlich an uns, die Verantwortung für neue Wege zu übernehmen.

Mit Uranus direktläufig lassen sich die spürbaren Wandlungsprozesse in eine gute Richtung lenken!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut:

Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken.

Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein.

Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem.

Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen.

Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach.

Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen.

Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt.

Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit.

Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden:

Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz.

Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

