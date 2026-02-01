VOLLMOND: Mondkraft heute 1. Februar 2026 – Vollmond im Löwen

Die Vollmond Mondkraft heute erweckt mit dem Vollmond im Löwen die Kraft des Herzens und kann Lebenswünsche wahr werden lassen. Während die Sonne im visionären Wassermann steht, bringt dieser Schneemond die Emotionen zum Kochen und zwingt dazu, die Fakten nicht nur nüchtern zu betrachten, sondern sie mit dem Herzen zu fühlen. Es ist an der Zeit, dass das Zögern ein Ende hat und die Wahrheit ans Licht kommt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Vollmond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne im Wassermann – Schneemond.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir alles dankbar an, was sich beim Vollmond zeigen wird. Teilen wir jedoch unsere Kräfte weise ein, wenn wir bemerken, dass wir von einer regelrecht berauschenden Umtriebigkeit gepackt werden.

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond im Löwen – Schneemond

Der Vollmond im Löwen steht heute der Sonne im Wassermann gegenüber und lässt uns als Schneemond feinsinnige Energien spüren. Er fordert uns auf, unsere Herzen zu öffnen und in Einklang mit unserem Verstand zu bringen! Wir haben zudem einen Wunsch-Vollmond, der es uns ermöglicht, alles was uns als wichtig erscheint in Angriff zu nehmen, zu verändern und zu manifestieren.

Wir werden außerdem aufgefordert, diesem Ruf nach Manifestation unserer Wünsche auch mit dem Bewusstsein zu folgen, wobei sich dies auf unterschiedlichste und durchaus vehemente Weise bemerkbar machen kann. Der Vollmond im Löwen drängt uns aber auch zu Entscheidungen, die nach Umsetzung verlangen.

Die Vollmond-Energien bringen Klarheit, was die eigenen Bedürfnisse angeht, wobei wir die Möglichkeit haben, Belastendes ganz einfach loszulassen. Jetzt bleibt nichts verborgen, denn der Schneemond bringt Licht ins Dunkel unser verborgenen Seelenanteile. Wir spüren auch ganz genau, wofür unser Herz brennt und wie wir unser leuchtendes Selbst zum Wohle aller Ausdruck verleihen können.

Der Vollmond im Löwen steht symbolisch für unser Schöpfer-Sein – für die Kraft, die in uns wohnt, um unser Leben zu gestalten und zu meistern. Hinzu kommt, dass die Manifestationskraft dieser Zeitqualität außergewöhnlich energiegeladen ist, so dass wir unsere Herzenswünsche dem Vollmond heute Nacht zur Erfüllung übergeben können.

Lebe-Liebe-Lache ist das Motto dieses Vollmondes – geben wir uns der dynamischen Löwe-Energie mit allen Sinnen hin!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Löwen

Der Löwe steht für Selbstausdruck, Herz, Leidenschaft und das Bedürfnis, gesehen zu werden. In Kombination mit diesem Vollmond wird deutlich, dass die Gefühle raus wollen. Unterdrückte Wünsche melden sich zu Wort, alte Themen drängen an die Oberfläche, und vieles, was wir bisher ignoriert haben, lässt sich plötzlich nicht mehr wegschieben.

Doch nicht alle von uns erleben diese Energie gleich. Während manche regelrecht aufblühen, geraten andere aus ihrem inneren Gleichgewicht. Wer bemerkt, dass er ganz besonders unter dem starkem Einfluss des Löwe-Vollmonds steht, muss mit inneren Spannungen, überraschenden Wendungen und großen Gefühlen rechnen.

Der Vollmond im Löwen fordert dazu auf, endlich ehrlich zu sich selbst zu sein!

Mondkraft heute mit dem Vollmond im Löwen

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute Bei Vollmond an einem Feuer-Tag ist es keine Seltenheit, wenn man sich gefühlsmäßig im Ausnahmezustand befindet. Die Emotionen sind so groß und überwältigend, sodass man nicht weiß, wohin damit.

. Autogenes Training oder eine Meditation wirken dem entgegen. Der Kopf wird wieder klar und wir sind danach eher in der Lage, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Öffnen wir den Raum, Themen aus allen Perspektiven zu betrachten und für uns stimmige Entscheidungen zu treffen. Dein Lebenskompass für Klarheit und Visionen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute ist ein guter Zeitpunkt um kränkelnde Pflanzen zu schneiden, da sie wieder kräftig nachwachsen werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Erotik spielt eine wichtige Rolle. Wir sind leidenschaftlich und wollen gefallen und andere verführen. Beruf/Karriere – Ausgestattet mit jeder Menge Selbstvertrauen können wir uns bei Vorgesetzten gut durchsetzen. Gehaltsverhandlungen laufen deshalb sehr erfolgreich! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

