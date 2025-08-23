NEUMOND: Mondkraft heute 23. August 2025 – Neumond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute schenkt durch den Neumond in der Jungfrau kosmischen Rückenwind für die Umsetzung von Plänen und die Planung neuer Projekte. Besondere Achtsamkeit verlangen Mars und Neptun, die durch eine kritische Verbindung die Neumond-Energien stören. Die Veränderung ruft – wagen wir groß zu denken! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: Neumond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Mars Quadrat Neptun.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Sprengen wir die Grenzen, die uns blockieren. Lassen wir uns in eine bessere Zukunft tragen!

Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute läutet durch den Neumond in der Jungfrau eine neue persönlichen Phase ein. Alle Zeichen stehen wie immer auf Neuanfang und und wir sind aufgefordert, neue Ziele und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Wir befinden uns mitten in einer Zeit der Heilung und des Umbruchs.

Ein kostbares Zeitfenster öffnet sich und die kosmischen Energien können jetzt durch neues Bewusstsein und Handeln gelebt werden. Lassen wir Veränderungen zu, auch wenn es bedeutet, dass man sich von einigem trennen muss, was uns vermeintlich bis heute viel bedeutet hat.

Der Neumond in der Jungfrau unterstützt zudem alle Heilungsprozesse, wobei Heilung und Selbstheilung nicht nur auf äußere Heilverfahren beschränkt sind. Wir können uns bei diesem Neumond am besten in der Natur auf unsere innere Kraft besinnen und uns von alten Themen verabschieden, die uns schon lange klein halten und unseren Lebensfluss blockierten.

Gehen wir ganz bewusst durch diesen Neumond-Tag, dann werden uns überall Heilenergien begegnen. Heilung bedeutet auch, sich selbst wahrzunehmen und von anderen wahrgenommen zu werden als der Mensch, der wir in jedem Augenblick sind.

Wir sind durch den Neumond in der Jungfrau auch dazu aufgefordert, alles zu verbessern und umzustrukturieren, um es in einem für uns besseren System neu zu ordnen. Mit Merkur, Herrscherplanet der Jungfrau, können zudem unsere Denkweise und unsere Ideen langfristig etwas Neues und Evolutionäres hervorbringen.

Wir haben durch durch den Neumond in der Jungfrau gute Chancen, eine ganz neue Basis zu schaffen!

Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond in der Jungfrau

Ganz so einfach wie sonst wird es aber mit den Erneuerungsenergien des Neumondes heute nicht klappen, da ein Quadrat zwischen Neptun und Mars vom frühen Morgen weg immer wieder für massive Störungen sorgen wird. Durch diese Konstellation ist unser Aggressionspegel besonders hoch, so dass schon ein verkehrtes Wort von anderen genügt um einen unschönen Konflikt auszulösen.

Da bei diesem Mars-Neptun-Quadrat besonders der konfliktbeladene Mars-Aspekt seinen zerstörerischen Einfluss zeigen will, sollten wir heute nach Ventilen suchen, um überschießende Kräfte angemessen abzubauen. Dabei können Sport und Bewegung, als natürliche Ausdrucksformen von Mars, viel helfen.

Dieses Mars-Neptun-Quadrat mit seinen kritischen, spannungsgeladenen Aspekten führt zu Fehlverhalten und Fehltritten. Zudem sind wir auch gesundheitlichen Beeinträchtigungen ausgesetzt, so dass es bei der Mondkraft heute besonders wichtig ist, die heilende Energie des Jungfrau-Neumondes zu nutzen.

Allerdings hilft Neptun bei der Auflösung von allem Alten, so dass wir dieses Mars-Neptun-Quadrat durchaus positiv nutzen können, um die Verwirklichung unserer Träume anzustossen. Wichtig ist dabei lediglich, die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Wir sollten besser einmal zu viel überlegen, als vorschnell zu handeln und Porzellan zu zerschlagen, das später kaum mehr zu kitten sein wird!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. DMSO hilft bei Pilzinfektionen und stärkt das Immunsystem, es fördert die Wundheilung und löst Vernarbungen und schmerzhafte Verklebungen des Kollagens in unseren Gelenken Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen. DMSO-Praxisbuch >>> Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>> Methylenblau mit DMSO >>>

Extra-Tipp der Mondkraft heute Gute Freunde gehören zu den Kraftquellen in unserem Leben. Umgeben wir uns mit Menschen, die sich so geben, wie sie sind, die stets das Positive sehen und die uns liebevoll und ehrlich bei unseren Zielen unterstützen. Nutze die Urkraft des Mondes >>>.

Mond-Magie der Mondkraft heute Bei schwierigen Gesprächen oder bevorstehenden Herausforderungen sollten wir die Farbe Grün tragen. Grün ist eine Heilfarbe, denn sie sorgt für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich leichter auf Kompromisse ein.

. Ob Wohn- und Arbeitsbereich, in der Kleiderwahl oder für Freizeit und Hobby – die richtigen Farben steigern spürbar das Wohlbefinden. Heilen mit kosmischen Farben >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

