NEUMOND: Tagesenergie heute 23. August 2025 – Erneuerung

Die Neumond-Tagesenergie heute führt durch die Kraft der Erneuerung zu einem völlig neuen Lebensgefühl. Übergeben wir alles Unbrauchbare der Transformation!

Die Neumond-Tagesenergie heute lässt durch die Kraft der Erneuerung wunderbare Veränderungen geschehen, wobei uns auch visionäre Kräfte von umformender Wirkung als energetisches Geschenk zur Verfügung stehen. Dazu müssen wir jedoch all jene Dinge hinter uns lassen, die uns belasten und die Luft zum Atmen nehmen. Starten wir neu durch und verabschieden wir uns von dem ganzen alten Ballast!

Durch die starken Neumondkräfte der Erneuerung können aber auch Ängste auftreten, jemanden oder gar alles zu verlieren und es plagen uns mitunter Selbstzweifel. All diese Qual soll jedoch nur unsere Gefühlswelt vertiefen und bildet somit den Antrieb für die Transformation.

Die Veränderung der Betrachtungsweise kann vieles wieder in einem neuem Licht erscheinen lassen.

Alles wirkt durch die Neumond-Tagesenergie zu unseren Gunsten. Wir müssen die Erneuerungskraft nur richtig einzusetzen wissen und der Veränderung in unserem Leben den Weg ebnen!

Reinige und reaktiviere dein Energiesystem, damit Du die von Dir abgetrennten Seelenanteile wieder annehmen kannst. So kannst du dich vervollständigen, damit du dein Leben wieder selbstbewusst gestalten kannst.

Hole dir deine Energie zurück, und lasse deine Seele wieder ganz werden!

Schamanische Seelenmedizin >>>.

.

Energetische Einflüsse der Neumond-Tagesenergie heute

Wir benötigen auf dem Weg zur Erneuerung die Energie der Transformation, um unsere selbst produzierten und manifestierten Auswirkungen unserer Handlungen erlösen zu können – nur so kann Reinigung und Heilung erfolgen.

Verlassen wir – angetrieben durch die Neumond-Tagesenergie – die uns so gut bekannten Schienen des Alltags und gestalten wir den heutigen Tag einmal ganz anders, indem wir beginnen, unsere eigenen Bedürfnisse zu leben.

„Lebe Dein Leben“ sollte von nun an obere Priorität haben!

Jeder Mensch ist von Natur aus gesund, ganz und vollkommen. Krankheit entsteht nur, wenn wir aus dieser naturgegebenen Ganzheit herausfallen. Es gibt jedoch hocheffektive Techniken, mit denen wir Körper, Seele und Geist wieder in Harmonie mit dem höchsten Bewusstsein bringen können.

Das Leben in der fünften Dimension eröffnet uns Wege, um immer bewusster zu werden und uns tiefgreifend zu entwickeln. Zugleich sind wir gefordert, uns den Energien um uns herum anzupassen. Der Körper dient dabei als Sensor, der spiegelt, was uns guttut und was nicht.

Wenn der Körper krank wird, gilt es innezuhalten, um die wahre Ursache der Krankheit zu finden.

Wege zur Selbstheilung und Regeneration >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Neumond-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog via E-Mail abonnieren