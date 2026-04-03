Mondkraft heute 3. April 2026 – Mondpause – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute am Karfreitag schenkt vor der Mondpause eine kraftvolle Verbindung von Merkur und Jupiter. Der tiefgründigen Mond im Skorpion löst unterschiedliche Emotionen aus. Bleiben wir in allen Situationen authentisch! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.15 im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Merkur Trigon Jupiter – Mondpause.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Traditionell ist der Karfreitag ein stiller Tag, an dem wir unsere innere Mitte finden und zur Ruhe kommen können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause – Mond im Skorpion

Ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns während der Mondpause, die bereits gestern Nacht um 22.00 Uhr begonnen hat und um 14.15 Uhr wieder endet, geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.

Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des Jupitereinflusses auf Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.

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Nach der Mondpause laufen die Prozesse der vergangenen Tage mit dem Mond im Skorpion weiter und durch den Vollmond in der Waage, der uns die ganze Nacht beeinflusst hat, ist die Intensität der kosmischen Einflüsse immer noch sehr stark. Da wie immer beim Skorpion-Mond die unterschiedlichsten Emotionen hochkochen können, ist die allgemeine Stimmungslage eher unruhig, hektisch und unkonzentriert. Es gilt insbesondere Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch manipulatives Verhalten keine Konflikte auslösen.

Wir verspüren durch den immer noch wirkenden Vollmond-Einfluss einen unbändigen Drang nach Veränderungen, die wir allerdings ruhig wagen können, da durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion alles zu einem guten Ende gebracht werden kann. Wir sind nämlich äußerst engagiert und besitzen die Fähigkeit, selbst schwierigste Aufgaben zu übernehmen und diese mithilfe enormer Zähigkeit zu erfüllen.

Suchen wir immer wieder nach Ruheinseln und lassen uns von der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion nicht durch emotionale Ausbrüche aus dem Konzept bringen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Durch den Einfluss der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion werden alle unsere emotionalen Empfindungen tiefgründiger und analytischer. Unbewusste emotionale Themen drängen dadurch an die Oberfläche und verlangen nach Beachtung. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden.



Beim Mond im Skorpion sind wir Meister der Selbstkontrolle, wenngleich wir das oft genug nicht wahrnehmen. Bei den vielen heftig brodelnden Emotionen unterliegen wir oft der falschen Einschätzung, der Gefühlsmensch schlechthin zu sein. Doch die starken Emotionen legen sich wie eine Schicht über unsere eigentlichen, wahren und sehr verletzlichen Gefühle.



Diese Gefühle liegen tief vergraben wie in einem Keller – verdeckt und zugeschüttet und mit einem dicken Deckel verschlossen. Alle Verletzungen, alle Trauer, alle Wut, alle Furcht, liegen hier begraben. Haben wir dennoch keine Angst, uns diesen Schattenthemen zu stellen, auch wenn die Gefühle oftmals zu intensiv scheinen, um eine Erinnerung oder eine Konfrontation mit ihnen auszuhalten.



Gehen wir mithilfe der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion allen unbequemen Dingen auf den Grund und holen sie ans Tageslicht!



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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

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Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Es war das selbstverständliche Wissen aller Kräuterheilkundigen der Vergangenheit: »Gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen!« Der große Garten der Natur hält überaus heilsame Mittel bereit, um Krankheiten auf sanfte Weise zu lindern und zu beseitigen – für eine sanfte Selbstheilung ohne Nebenwirkungen. Hausapotheke der wirksamsten Naturheilmittel >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Die sogenannte Geh-Meditation ist eine sehr einfache, aber höchst wirkungsvolle Entspannungsmethode. Nutze z. B. den Weg zum Auto oder Bus und konzentriere dich auf jeden Schritt, jede Bewegung deiner Füße. Anheben, nach vorn bewegen, Gewicht verlagern. Du wirst sofort achtsamer und gelassener. Generell sollte man bei allem, was man tut, bewusst auf die Bewegungen achten.

. Geh-Meditation verkörpert Weltzugewandtheit statt Weltflucht, sanfte Aktivität statt körperlicher Starre, waches Sein im Augenblick statt esoterischer Spekulation. Geh-Meditation ist ideal für alle, die sich mit der Sitz-Meditation schwer tun, aber auch für jene, die ihr bewährtes spirituelles Übungsprogramm um eine wirksame, dynamische Methode erweitern wollen. Geführte Geh-Meditationen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.