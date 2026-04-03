PORTALTAG: Tagesenergie heute 3. April 2026 – 10. Portaltag der 10 Portaltage im April

Wir können aufatmen! Mit dem heutigen Portaltag endet eine anstrengende und aufwühlende Zeit, die uns die letzten 10 Tage energetisch viel abverlangt hat. Freuen wir uns über eine deutliche gestärkte Lebenskraft!

Wir können aufatmen! Mit dem heutigen Portaltag endet eine anstrengende und aufwühlende Zeit, die uns die letzten 10 Tage energetisch viel abverlangt hat. Die heute wirkende Portaltag-Tagesenergie kann uns durch eine neu erwachte Lebenskraft helfen, schwierige Lebenssituationen zu meistern.

Durch diesen 10. Portaltag in Folge können wir nun auch die nötige Basis für die anstehenden Veränderungen schaffen, denn wir erkennen, was nur Illusionen sind, die in der Realität keinen Bestand haben.

Lassen wir uns durch die wirkenden Energien an diesem Portaltag vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich zum positiven wandeln. Die Hoffnung auf ein neues Leben und dass nichts von dem, was bisher geschah vergebens war, erweckt in uns das Vertrauen, dass sich alles zum Guten fügen wird.

Was ins Stocken geraten ist, kann nun wieder in Fluss kommen!

Achtsamkeit, Gelassenheit und innere Ruhe – wenn wir unser Leben aus dieser Geisteshaltung heraus führen, werden wir mit tiefer Zufriedenheit belohnt.

Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit Kaizen – der Kunst, große und dauerhafte Veränderungen in kleinen, stetigen Schritten vorzunehmen. So lassen sich die Klippen des Alltags leicht und sicher umschiffen.

Die Erfolgsformel lässt sich auf alle Bereiche des Lebens anwenden: auf Gesundheit und Beruf ebenso, wie auf Beziehungen und die persönliche Entwicklung.

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Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Die Tagesenergie heute weist uns an diesem 10. Portaltag darauf hin, dass wir nur einen kräftigen Sturm nach dem anderen ernten, solange wir uns gegen den Prozess der Erneuerung und Veränderung wehren. Machen wir uns bereit, die notwendigen Schritte des Wandels und Umbruchs jetzt zu gehen!

Je besser wir die kraftvollen Energien dieses Portaltages heute für neue Wege nutzen, umso leichter fällt uns das echte Loslassen von den Begrenzungen und den von uns akzeptierten Abhängigkeiten, die bis jetzt den großen Umbruch nicht zugelassen haben.

Mit erhöhter Wahrnehmung können wir nun ein völlig neues Leben kreieren!

Stell dir vor, du könntest deine inneren Blockaden überwinden, Klarheit über deine wahre Bestimmung gewinnen und ein Leben in vollkommener Zufriedenheit führen. Die Schlüssel dazu liegen bereits in dir.

Die Zeit ist reif, deine Reise zu beginnen!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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