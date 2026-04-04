Mondkraft heute 4. April 2026 – kritischer Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Skorpion für einen unruhigen und emotional belastenden Tag. Zeichenherrscher Pluto wird durch eine kritische Verbindung zu Liebesplanet Venus in Freundschaften und in der Liebe für Dramatik sorgen. Lassen wir alle toxischen und leidvollen Beziehungen los! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Venus Quadrat Pluto.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Halten wir unsere Emotionen unter Kontrolle!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion
Spannungsgeladene Mondenergien lassen uns heute nicht zur Ruhe kommen und lösen vor allem emotionale Störungen aus. Da wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle allerdings besonders schwer.
In vielen Bereichen müssen wir mit unerwarteten Widerständen rechnen, weshalb wir dazu aufgefordert sind, besonders behutsam und sanft miteinander umzugehen, da innere und äussere Spannungen uns zu schaffen machen. Es besteht die Gefahr, dass wir auf viele Situationen zu aggressiv reagieren, um dann später festzustellen, dass uns das Gesagte leid tut.
Die allgemeine Stimmungslage ist eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch allzu manipulatives Verhalten keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.
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Eine der Aufgaben, vor die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion stellt, ist aber auch das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen, es aber auch annehmen, wenn sie sich ganz entfernen.
Sich selbst loslassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und das wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein.
Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration, damit die angespannte Stimmung nicht eskaliert!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Besonders müssen wir uns vor einer Quadratstellung von Herrscherplanet Pluto zu Liebesplanet Venus in acht nehmen, die sich auf die Beziehungsebene sehr intensiv auswirkt. Dabei kochen manchmal zu intensive Leidenschaften auf. Wir wollen alle unsere Wünsche erfüllen – und zwar sofort. Die dunklen Seiten Plutos geben uns jedoch nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führen zu Höllenqualen.
Auch kann Pluto die Neigung wecken, materielle Gründe in der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorgezogen. Erst wenn wir lernen, zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.
Dazu gehören vor allem ein achtsamer Umgang mit dem Partner sowie ein angemessenes Maß an Toleranz, denn das Venus-Pluto-Quadrat löst Streitereien aus, die als Angriff unter die Gürtellinie oft eskalieren. Es werden Vorhaltungen und häufig auch Unterstellungen gemacht, wobei es in erster Linie um Machtanspruch und Dominanz in Beziehungen bis hin zur Unterwerfung geht. Wenn es uns nicht gelingt, die Regenerationskraft von Pluto zu nutzen, werden wir es schwer haben, unser emotionales Glück zu leben.
Gehen wir allen Streitigkeiten aus dem Weg, bevor diese eskalieren!
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Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
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Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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