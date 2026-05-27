Mondkraft heute 27. Mai 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion für negative Energien. Pluto, Mars und Saturn stellen uns vor Herausforderungen und Belastungen. Ziehen wir uns zurück! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 3.00 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Mond Quadrat Pluto – Mond Quadrat Saturn – Mond Opposition Mars – Mondpause zum Mond im Skorpion.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir während der Mondpause die Seele baumeln und treffen keine wichtigen Entscheidungen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion, die von 14.00 Uhr – 3.00 Uhr stattfindet, weisen massive störenden Einflüsse darauf hin, wie die restliche Woche in etwa verlaufen wird. Die Herausforderungen werden stetig zunehmen und auch Konflikte werden immer wieder entstehen, die sich durch alle Lebensbereiche ziehen können.

Die Mondpause zum Mond im Skorpion wird uns sowohl körperlich als auch emotional sehr beeinflussen, denn die Stimmung wird immer wieder deutlich kippen. Alle Tätigkeiten gehen uns nur schwer von der Hand, alles erscheint uns zu mühselig und auf nichts haben wir Lust. Dies kann sich auch in einer scheinbar grundlos schlechten Laune äussern und wir fühlen uns mitunter sogar ein wenig gereizt.

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Grundsätzlich ist die Mondpause zum Mond im Skorpion kein guter Zeitraum, um sich Besonderes vorzunehmen oder sich großen Herausforderungen zu stellen, denn während dieser Zeit neigen alle Sternzeichen dazu, Pech zu haben. Missgeschicke passieren und wir können uns schlecht konzentrieren, denn es fehlen uns gänzlich die unterstützenden Energien, die uns sonst gut durch den Tag bringen.

Häufig werden während der Mondpause unsere typischen negativen Eigenschaften verstärkt, beziehungsweise kommen erst dann so richtig zum Vorschein. Außerdem sehen wir uns verschiedenen Gefahren ausgesetzt, denen wir unbedingt aus dem Weg gehen sollten. Es könnte auch durchaus sein, dass wir Menschen vor den Kopf stoßen, die immer zu uns stehen, denn unsere Launen können sie sehr verletzen.

Machen wir während der Mondpause zum Mond in Skorpion keine Versprechungen und leisten wir keine (Liebes)Schwüre!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

Bevor der Waage-Mond in die Mondpause geht, werden wir auch von den kosmischen Einflüssen der Planeten alles andere als verwöhnt, da wir es nur mit negativen Energien zu tun bekommen. Pluto, Mars und Saturn stellen uns vor Herausforderungen und Belastungen, die auch der harmonische Mond in der Waage bis zum Zeichenwechsel in den Skorpion nicht mehr ausgleichen kann.

Durch Pluto, der im Quadrat zum Waage-Mond steht, werden wir durch einen eigenwilligen Geist und impulsiven Emotionen belastet sein. Wir wollen uns nicht mit Banalitäten beschäftigen. Werden wir jedoch dazu gezwungen oder funktioniert etwas nicht so schnell, wie wir es uns vorgestellt haben, reagieren wir genervt oder aggressiv.

Saturnbringt zusätzliche Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit und Unaufrichtigkeit mit sich. Zu allem Überfluss sorgt eine Opposition von Mars zum Mond in der Waage dafür, dass wir in der Mondpause zum Mond im Skorpion streitsüchtig und konfliktbereit sind.

Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun!

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Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Seit alters her wird aus Zedernüssen ein kostbares Öl hergestellt. Sehr empfehlenswert ist es für alle, die unter ungünstigen klimatischen und ökologischen Bedingungen leben, starken Energiefeldern ausgesetzt sind, sowie auch bei starker psychischer und emotionaler Anspannung. Bio-Zedernuss-Öl – kalt gepresst >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Get in Tune with the Moon! Verbinden wir uns auf intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und man erhält wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie. Moonology – Das Mondorakel >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen. Miracle Morning >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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