Mondkraft heute 27. Mai 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion für negative Energien. Pluto, Mars und Saturn stellen uns vor Herausforderungen und Belastungen. Ziehen wir uns zurück! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht bis 3.00 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Mond Quadrat Pluto – Mond Quadrat Saturn – Mond Opposition Mars – Mondpause zum Mond im Skorpion.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Lassen wir während der Mondpause die Seele baumeln und treffen keine wichtigen Entscheidungen.
Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause
Mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion, die von 14.00 Uhr – 3.00 Uhr stattfindet, weisen massive störenden Einflüsse darauf hin, wie die restliche Woche in etwa verlaufen wird. Die Herausforderungen werden stetig zunehmen und auch Konflikte werden immer wieder entstehen, die sich durch alle Lebensbereiche ziehen können.
Die Mondpause zum Mond im Skorpion wird uns sowohl körperlich als auch emotional sehr beeinflussen, denn die Stimmung wird immer wieder deutlich kippen. Alle Tätigkeiten gehen uns nur schwer von der Hand, alles erscheint uns zu mühselig und auf nichts haben wir Lust. Dies kann sich auch in einer scheinbar grundlos schlechten Laune äussern und wir fühlen uns mitunter sogar ein wenig gereizt.
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Grundsätzlich ist die Mondpause zum Mond im Skorpion kein guter Zeitraum, um sich Besonderes vorzunehmen oder sich großen Herausforderungen zu stellen, denn während dieser Zeit neigen alle Sternzeichen dazu, Pech zu haben. Missgeschicke passieren und wir können uns schlecht konzentrieren, denn es fehlen uns gänzlich die unterstützenden Energien, die uns sonst gut durch den Tag bringen.
Häufig werden während der Mondpause unsere typischen negativen Eigenschaften verstärkt, beziehungsweise kommen erst dann so richtig zum Vorschein. Außerdem sehen wir uns verschiedenen Gefahren ausgesetzt, denen wir unbedingt aus dem Weg gehen sollten. Es könnte auch durchaus sein, dass wir Menschen vor den Kopf stoßen, die immer zu uns stehen, denn unsere Launen können sie sehr verletzen.
Machen wir während der Mondpause zum Mond in Skorpion keine Versprechungen und leisten wir keine (Liebes)Schwüre!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause
Bevor der Waage-Mond in die Mondpause geht, werden wir auch von den kosmischen Einflüssen der Planeten alles andere als verwöhnt, da wir es nur mit negativen Energien zu tun bekommen. Pluto, Mars und Saturn stellen uns vor Herausforderungen und Belastungen, die auch der harmonische Mond in der Waage bis zum Zeichenwechsel in den Skorpion nicht mehr ausgleichen kann.
Durch Pluto, der im Quadrat zum Waage-Mond steht, werden wir durch einen eigenwilligen Geist und impulsiven Emotionen belastet sein. Wir wollen uns nicht mit Banalitäten beschäftigen. Werden wir jedoch dazu gezwungen oder funktioniert etwas nicht so schnell, wie wir es uns vorgestellt haben, reagieren wir genervt oder aggressiv.
Saturnbringt zusätzliche Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit und Unaufrichtigkeit mit sich. Zu allem Überfluss sorgt eine Opposition von Mars zum Mond in der Waage dafür, dass wir in der Mondpause zum Mond im Skorpion streitsüchtig und konfliktbereit sind.
Wenn der Mond Pause macht, sollten wir dies auch tun!
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Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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