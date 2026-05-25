Mondkraft heute 25. Mai 2026 – Mondpause – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute schenkt während der Mondpause zum Mond in der Waage inspirierende Einflüsse. Uranus sorgt für unerwartete Veränderungen. Gehen wir schwungvoll durch diesen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.30 Uhr im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Krebs – Sonne Sextil Neptun – Mond Trigon Uranus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Akzeptieren wir, dass nicht immer alles perfekt sein kann und muss!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Im Gegensatz zu anderen Mondpausen, die uns immer unserer Energie berauben und eher belastende Aspekte mit sich bringen, können wir uns bei dieser Mondpause zum Mond in der Waage, die bereits um 3.00 Uhr nachts begonnen hat und um 16.30 Uhr wieder endet, über positive und fördernde kosmische Einflüsse freuen.

Ein Sextil zwischen der Sonne und Neptun schenkt uns während der gesamten Mondpause die nötige Inspiration, um neue Pläne zu entwickeln, denn wir verfügen über genügend schöpferische Energie. Hören wir dabei auf unsere innere Stimme, die uns instinktiv auf den richtigen Weg führt.

Dieser Aspekt stellt auch die seelische Ausgeglichenheit her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie. Daher schenkt diese Verbindung von Sonne und Neptun inneres Gleichgewicht und einen sehr gefestigten Charakter. Es wirken zudem starke Kräfte, damit wir uns von Rückschlägen im Leben relativ schnell erholen können.

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Nehmen wir die wunderbaren Möglichkeiten an, unser Leben wieder zum Positiven zu verändern, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Nun können wir die Segel setzen und neue Ufer ansteuern, sofern wir gezielt wissen, wohin unsere Reise führen soll. Die positiven Aspekte können wir zudem nutzen, um mit allen Tätigkeiten besser klar zu kommen, auch wenn diese uns während der Mondpause zum Mond in der Waage Schwierigkeiten machen sollten.

Wir müssen die sich bietenden Chancen nur zu nutzen wissen. Selbst herausfordernde Situationen lassen sich dann zum eigenen Vorteil nutzen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Unmittelbar nach der Mondpause schenkt uns die Mondkraft heute eine positive trigonale Verbindung von Uranus mit dem Mond in der Waage. Dabei entstehen transformierende Kräfte, um eine Zukunft zu erschaffen, die wahren Sinn besitzt. Auf spiritueller Ebene kann uns diese Zeitqualität bewusst machen, welche wahren Ziele unsere Seele in sich trägt.

Uranus bringt emotionale Kreativität, Toleranz und Dynamik mit sich. Insbesondere was Veränderungen und neue Entdeckungen angeht, sollten wir diesen Aspekt gut nutzen. Uranus hilft uns dabei, auf unsere eigene Kraft zu vertrauen und uns nicht mehr von ungeplanten Vorkommnissen aus der Bahn werfen zu lassen.

Machen wir uns auf unerwartete Veränderungen gefasst!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH Kapseln – Energie tanken >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

. Sei es ein anderer Job, ein Umzug oder ein neuer Partner – man sollte sich auf diesen Veränderungsprozess fokussieren und selbstbewusst und ohne Zweifel in ein neues Leben gehen. Entspannte Nerven und innere Ruhe >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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