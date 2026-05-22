Mondkraft heute 22. Mai 2026 – Mond im Löwen – Mondpause

Die Mondkraft heute führt den Mond im Löwen mit unterschiedlichen Planetenverbindungen durch die lange Mondpause zum Mond in der Jungfrau. Venus und Neptun belasten den Beziehungsbereich. Sonne und Uranus sorgen für überraschende Ereignisse und bringen ungewöhnliche Ideen zutage. Eine positive Verbindung von Merkur und Saturn bereichert die Mondpause. Setzen wir unsere Ideen in die Tat um! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Löwe – Mondphase: zunehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in den Zwillingen – Venus Quadrat Neptun – Sonne Konjunktion Uranus – Merkur Sextil Saturn.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht ausbremsen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Löwe-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond im Löwen, der sich bereits seit kurz nach Mitternacht in der langen Mondpause zum Mond in der Jungfrau, die erst morgen um 9.00 Uhr endet, unterschiedliche Einflüsse mit sich. Da sich trotz der Mondpause immer noch die Löwe-Energie bemerkbar macht, sollten wir uns keinesfalls in unserem Vorwärtsdrang ausbremsen lassen.

Allerdings haben wir es vormittags mit einer weniger günstigen Verbindung von Venus und Neptun zu tun, die im Quadrat zueinander stehen. Diese Quadratstellung bringt unseren gesamten Beziehungsbereich in Aufruhr, wobei sich vor allem in Liebesdingen massivere Belastungen zeigen können. Es macht sich eine innere Unsicherheit breit, was das Verhältnisses zu anderen Menschen betrifft und unser Liebes- und Eheleben wird zudem durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört.

Wir wissen durch diesen negativen Venus-Neptun-Einfluss unser Gegenüber nicht richtig einzuschätzen, sind schnell enttäuscht und fühlen uns ausgenutzt. Vielleicht werden uns aber auch unsere eigenen Illusionen und Selbsttäuschungen bewusst. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren, jedenfalls taucht oft Unzufriedenheit auf, ohne dass wir sofort einen triftigen Grund dafür nennen könnten.

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Durch eine Konjunktion zwischen Sonne und Uranus erhalten wir ab Mittag einen kräftigen Impuls, frei und unabhängig zu handeln. Wir sind voller Ideen und Tatendrang, streben aber auch nach Veränderungen. Legen wir jedoch zwischendurch Pausen ein, da die ständige geistige Hochspannung mit der Zeit eine nervliche Belastung und Unruhe mit sich bringen kann.

Diese Konjunktion der Sonne mit Uranus verführt uns zudem dazu, eine schnelle Lösung zu suchen, die uns von Belastungen befreit, die wir nicht mehr tragen wollen. Doch dabei laufen wir Gefahr, Gutes zu zerstören. Deshalb ist es sehr wichtig, sich zu gedulden, was gleichzeitig das Schwierigste an dieser Konstellation ist.

Da wir enorm nach Veränderungen streben, könnte es durchaus sein, dass wir überraschend nach einem neuen Job suchen, wenn uns der jetzige nicht mehr ausfüllt. Was uns jetzt reizt, ist das Neue, das Unbekannte, und gleichzeitig stören uns Verbindungen, die eingefahren und festgefahren sind und die durch ihre Nähe und Enge die eigene Entwicklung und Entfaltung hemmen.

Nutzen wir die kreative Energie der Mondpause, um innovative Lösungen für Probleme zu finden oder neue Projekte anzustoßen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Löwe-Mond in der Mondpause

Ab 16.30 Uhr können wir durch Merkur und Saturn, die sich zu einem harmonischen Sextil verbinden, zusätzliche Energie gewinnen. Wir dürfen uns dabei über eine außerordentliche Konzentrationsfähigkeit, Disziplin im Denken, Detailgenauigkeit und Organisationstalent freuen, die uns während der restlichen Mondpause bereichern werden.

Außerdem kann es durchaus sein, dass wir die Lösung eines Problems finden, das uns schon lange Kopfzerbrechen bereitet hat. Wir erkennen zudem unsere geistigen Fähigkeiten ganz klar und sind auch imstande, unseren Ideen Form zu geben.

Merkur und Saturn sorgen in dieser Verbindung für viel Geduld, so dass wir uns selbst komplizierten und anstrengenden Aufgaben widmen können. Wir gehen in allen Dingen sehr gewissenhaft vor, ohne dass uns dies große Mühe bereitet. Wir können uns deshalb erfolgreich auch allen Herausforderungen stellen, mit denen wir während einer Mondpause zu kämpfen haben.

Kümmern wir uns um unser Weiterkommen im Leben und lassen unseren Gedanken Taten folgen!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

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Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Indischer Weihrauch (Olibanum indicum) enthält als wichtigste Wirksubstanzen Boswelliasäuren und ätherisches Öl. Die Inhaltsstoffe wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, abschwellend und antibiotisch. Im Europäischen Arzneibuch ist Indischer Weihrauch zur Behandlung von Rheuma (Rheumatoider Arthritis) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) anerkannt. Vegane Weihrauch-Kapseln >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wasser ist Leben – Bewegung, Klarheit und Rhythmus. In der ayurvedischen Tradition gilt Kupfer als Metall, das mit dieser Lebenskraft in Verbindung steht. Es soll das Wasser in seiner Struktur veredeln und die natürliche Harmonie unterstützen, die in jedem Tropfen liegt. Kommt der Kupfer-Wasserveredler mit dem Wasser in Kontakt, entsteht ein stiller Impuls. Kupfer und Symbolkraft wirken über das Sichtbare hinaus und begleiten den Moment – unaufdringlich, aber spürbar. Kupfer-Wasserveredler >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute „ENTSCHULDIGUNG“ ist ein magisches Wort. Vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst und anderen gegenüber einen Fehler einzugestehen. Dabei haben Entschuldigungen eine starke Heilkraft, denn sie stellen Beziehungen wieder her und sorgen für eine neue Ordnung. Außerdem beruhigen Entschuldigungen das Gewissen und stärken so die eigene Psyche. Haben wir also den Mut dazu!

. Immer wieder stellt uns der Alltag vor die Herausforderung, mit neuen Situationen angemessen umzugehen. Da fällt es uns manchmal schwer, ganz bei uns, im Herzen und in unserer Mitte zu bleiben, zumal wir alle über unser Gefühl viel enger miteinander verbunden sind, als unser Verstand erfassen kann. Das Prinzip, dass ich immer genau das ernte, was ich vorher gesät habe, ist in jedem Bereich unseres Lebens wirksam. Und diese Wirkkraft können wir uns sehr gut zunutze machen. Kraft der Vergebung >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Kinder stehen beim Löwe-Mond allerdings immer im Mittelpunkt. Schließlich sind sie Sinnbild des Lebens, deshalb ist Spielen heute enorm wichtig. Gesundheit – An Löwetagen leiden viele Menschen unter Rückenschmerzen und schlaflosen Nächten. Entspannungsübungen tun daher gerade jetzt besonders gut. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten und Pflanzen – Diese Mondkonstellation ist perfekt dafür, um Obstbäume zu veredeln. Sie werden dadurch vermehrt, um spezifische Sorteneigenschaften (Edelreis) auf einen wüchsigen Wurzelstock (Unterlage) zu übertragen. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn wir feines Haar haben. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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