Mondkraft heute 21. März 2026 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Stier für eine entspannte Gelassenheit. Negative Einflüsse von Uranus uns Saturn lösen Spannungen aus. Lassen wir uns nicht aus der Bahn werfen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Widder – Mond Quadrat Uranus – Saturn Opposition Uranus.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Finden wir unsere innere Mitte, indem wir ganz bewusst einen Schritt nach dem anderen machen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier

Die positive kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier hilft uns in erster Linie dabei, alles was noch anliegt zum Abschluss zu bringen. Selbst wenn es um schwierige emotionale Themen geht, können wir gut damit umgehen. Es gelingt uns zudem mit der Unterstützung der Venus, die auch Zeichenherrscherin des Stiers ist, alles Unbewusste und Ungeklärte zu verarbeiten.

Das gibt unserem Gefühlsleben die nötige Klarheit und Stabilität für weitere Aufgaben. Wir können heute durch den Mond im Stier zudem alte Ängste besiegen und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” schaffen. So können wir uns zumindest etwas gegen die störenden Einflüsse von Saturn und Uranus wappnen, die uns erheblich belasten werden.

Auch die Angst vor Veränderung macht uns zu schaffen, denn der gemütliche Stier-Mond hält uns davon ab, unser gewohntes Leben zu verlassen, da wir sonst die Sicherheit, die uns jetzt besonders wichtig ist, gefährdet sehen. Da wir beim Mond im Stier auch nach finanzieller Sicherheit streben, verspüren wir zudem eine gewisse Verlustangst.

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Wir sind dazu aufgefordert, klar zu unterscheiden, was sich verändern muss und was erhaltenswert ist. Überraschende, aber auch unberechenbare Gefühle, die von Uranus ausgelöst werden, können uns ganz schön aufwühlen, verbunden mit der Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit, so dass eine Spannung zwischen Nähe und Distanz entsteht.

Einerseits verspüren wir eine große Lust auf Veränderung und Abwechslung, auf der anderen Seite ist jedoch unsere Loyalität und Beständigkeit gefragt. Saturn zeigt jedoch zusätzlich Grenzen auf und sorgt als Gegenspieler von Revoluzzer Uranus dafür, dass vieles nicht eintreffen wird, was sich schon abgezeichnet hat. Versuchen wir den Spannungen und der Unruhe, die dem Stier-Mond seine Stabilität nimmt, mit Bedacht entgegen zu wirken.

Zeigen wir uns kompromissbereit und gehen Problemen aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier

Gegensätzliche Energien können uns bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vollkommen aus der Bahn werfen. Saturn, der Strukturen und Grenzen schafft, steht dem rebellischen Uranus gegenüber, so dass alles möglich oder auch unmöglich ist, wobei wir durch den negativen Saturn-Einfluss mit finanziellen Verlusten rechnen müssen. Es kann sogar zu einer Zerreißprobe in unseren Beziehungen kommen, wenn es uns nicht gelingt, bestehende Probleme aus der Welt zu schaffen.

In der aktuellen Situation machen uns die Blockaden und Hindernisse, die von Saturn ausgelöst werden, in Bezug zu Uranus, der den Wunsch entfacht, frei und selbstbestimmt zu leben, schwer zu schaffen. Reglementierungen und Regeln behindern den von uns gewohnten freien Ausdruck und unsere Individualität.

Bleiben wir in unserem seelischen Gleichgewicht!

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Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Rizinusöl kennen die meisten Menschen lediglich als Abführmittel. Doch bislang nur in Insider-Kreisen bekannt ist die Tatsache, dass mit Hilfe von Rizinusöl bereits ein ganzes Dutzend Krankheiten geheilt wurden. Rizinus-Öl ist ein einzigartiges Öl für vielseitige Anwendungen und ein wahres Schönheits-Elixier. Heilen und entgiften mit Rizinusöl >>> Kaltgepresstes Rizinus-Öl – hier >>>

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>> Lithium-Orotat – Konzentration >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Es findet sich eigentlich immer für alles eine Lösung – wenn man sich nicht selbst ständig unter Druck setzt. Manchmal kommt die helfende Idee einfach im Alltag angeflogen, wir müssen nur auf die Zeichen achten. Bringen wir dazu Körper und Seele in ein harmonisches Gleichgewicht!

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.