Mondkraft heute 21. März 2026 – Mond im Stier

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Mond im Stier für eine entspannte Gelassenheit. Negative Einflüsse von Uranus uns Saturn lösen Spannungen aus. Lassen wir uns nicht aus der Bahn werfen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Widder – Mond Quadrat Uranus – Saturn Opposition Uranus.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Finden wir unsere innere Mitte, indem wir ganz bewusst einen Schritt nach dem anderen machen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier
Die positive kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier hilft uns in erster Linie dabei, alles was noch anliegt zum Abschluss zu bringen. Selbst wenn es um schwierige emotionale Themen geht, können wir gut damit umgehen. Es gelingt uns zudem mit der Unterstützung der Venus, die auch Zeichenherrscherin des Stiers ist, alles Unbewusste und Ungeklärte zu verarbeiten.
Das gibt unserem Gefühlsleben die nötige Klarheit und Stabilität für weitere Aufgaben. Wir können heute durch den Mond im Stier zudem alte Ängste besiegen und in unser Seelenleben dadurch “Ordnung” schaffen. So können wir uns zumindest etwas gegen die störenden Einflüsse von Saturn und Uranus wappnen, die uns erheblich belasten werden.
Auch die Angst vor Veränderung macht uns zu schaffen, denn der gemütliche Stier-Mond hält uns davon ab, unser gewohntes Leben zu verlassen, da wir sonst die Sicherheit, die uns jetzt besonders wichtig ist, gefährdet sehen. Da wir beim Mond im Stier auch nach finanzieller Sicherheit streben, verspüren wir zudem eine gewisse Verlustangst.
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Wir sind dazu aufgefordert, klar zu unterscheiden, was sich verändern muss und was erhaltenswert ist. Überraschende, aber auch unberechenbare Gefühle, die von Uranus ausgelöst werden, können uns ganz schön aufwühlen, verbunden mit der Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit, so dass eine Spannung zwischen Nähe und Distanz entsteht.
Einerseits verspüren wir eine große Lust auf Veränderung und Abwechslung, auf der anderen Seite ist jedoch unsere Loyalität und Beständigkeit gefragt. Saturn zeigt jedoch zusätzlich Grenzen auf und sorgt als Gegenspieler von Revoluzzer Uranus dafür, dass vieles nicht eintreffen wird, was sich schon abgezeichnet hat. Versuchen wir den Spannungen und der Unruhe, die dem Stier-Mond seine Stabilität nimmt, mit Bedacht entgegen zu wirken.
Zeigen wir uns kompromissbereit und gehen Problemen aus dem Weg!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier
Gegensätzliche Energien können uns bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vollkommen aus der Bahn werfen. Saturn, der Strukturen und Grenzen schafft, steht dem rebellischen Uranus gegenüber, so dass alles möglich oder auch unmöglich ist, wobei wir durch den negativen Saturn-Einfluss mit finanziellen Verlusten rechnen müssen. Es kann sogar zu einer Zerreißprobe in unseren Beziehungen kommen, wenn es uns nicht gelingt, bestehende Probleme aus der Welt zu schaffen.
In der aktuellen Situation machen uns die Blockaden und Hindernisse, die von Saturn ausgelöst werden, in Bezug zu Uranus, der den Wunsch entfacht, frei und selbstbestimmt zu leben, schwer zu schaffen. Reglementierungen und Regeln behindern den von uns gewohnten freien Ausdruck und unsere Individualität.
Bleiben wir in unserem seelischen Gleichgewicht!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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