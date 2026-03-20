Tagesenergie heute 20. März 2026 – Frühlings-Tag- und Nachtgleiche

Die Tagesenergie heute führt mit der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche in eine Zeit von Wandel und Aufbruch. Eine neu erwachte Lebenskraft schenkt stärkende Energien!

Spüren wir das wundervolle Erwachen der Natur, die durch den Frühlingsbeginn wieder zum Leben erweckt wird und auch unsere Lebenskraft zurückbringt. Gehen wir voller Freude diesem Wandel entgegen und nutzen wir die neu gewonnene Energie für einen Aufbruch in eine von Hoffnung und Zuversicht getragene Zeit.

Die Tagesenergie heute löst durch die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche einen Wandel in allen Lebensbereichen aus und alle Zeichen stehen auf Neubeginn. Dieser Neubeginn zeigt sich aber nicht in einem euphorischen oder abgehobenen Aufbruch, sondern ist auf allen Ebenen mittlerweile verankert!

Wichtig ist, dass wir ein inneres Gleichgewicht wahren, sowohl in uns als auch im Umgang mit anderen. Wir sind nun in der Lage so wachsam und aufmerksam zu sein wie nie zuvor und können klar erkennen, was wirklich ansteht.

Alle Entwicklungen, die sich nun abzeichnen, sind eine Vorbereitung auf das Neue, das kraftvoll zu uns strebt!

Lassen wir uns von den Wellen dieser Energien des Aufbruchs und Wandels in eine neue Zukunft treiben. Wir haben die optimale Voraussetzung für eine Neuausrichtung, wenn es uns gelingt, Unbrauchbares mit der Energie der Transformation endgültig los zu lassen. Wer alten Ballast verabschiedet und Raum schafft für das Neue und Unerwartete, der öffnet bei diesem Wandel dem Schönen und Wundervollen die Tür!

Durch bewusste Heilung der früheren Leben in verschiedenen Zeitaltern werden Seelenverletzungen beseitigt, die Einfluss auf unsere jetzige Inkarnation nehmen. So wird der Weg frei für unsere ursprüngliche Seelenkraft und wir erhalten einen Zugang zu allen Informationen, die wir brauchen, um unser Leben in diesem Zeitenwandel positiv zu verändern.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute zur Frühlings-Tag- und Nachtgleiche

Viele von uns sehnen sich danach, in der Mitte zu sein, präsent, klar, gelassen und dennoch voller Energie und Kraft. Mit der Tagesenergie heute haben wir durch die erneuernde Energie die wunderbare Möglichkeit, alle Stagnationen des Lebens zu überwinden und uns auf längst fällige Veränderungen in diesem Zeitenwandel einzulassen.

Dafür gilt es allerdings, die Vergangenheit ruhen zu lassen und aus dem inneren Feuer heraus sich immer wieder wie ein kleines Kind neu zu begeistern. Lassen wir uns nicht von der Angst bremsen, dass Veränderungen auch eine ungewisse Zukunft mit sich bringen können, sondern erfüllen wir uns den Traum von einem „freien Leben“!

Lassen wir den Abschied von allem zu, was uns auf unserem neuen Weg behindert!

Verbinde dich mithilfe der Tagesenergie heute zur Tages-und Nachtgleiche mit den Naturkräften. Nimm Kontakt zu Mutter Erde auf. Lege die Hände auf den Boden und lass dich einfach darauf ein, was geschehen will.

Spüre bei diesem Zeitenwandel die Kraft für neue Wege und lass dich durch die positiven Energien in eine wundervolle Zukunft treiben!

Mike Dooley schenkt uns einen wunderbaren Leitfaden zum Glücklichsein. Seine Liebeserklärung ans Leben steckt voller inspirierender Worte.

Sehen, was anderen verborgen bleibt >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute zur Frühlings-Tag- und Nachtgleiche einen energiereichen Tag!

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