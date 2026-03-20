Mondkraft heute 20. März 2026 – Sonne im Widder – Tag- und Nachtgleiche – Merkur direktläufig

Die Mondkraft heute läutet durch die Sonne im Widder den astronomischen Frühlingsbeginn ein und führt mit der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche in eine kraftvolle Zeit des Wandels. Merkur beendet seine Rückläufigkeit und wird wieder direktläufig. Wenn eine wichtige Entscheidung ansteht, sollte diese heute getroffen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in den Fischen – Sonne im Widder – Tag- und Nachtgleiche – astronomischer Frühlingsbeginn – Merkur direktläufig.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Konzentrieren wir uns ganz auf unsere Pläne, die wir umsetzen wollen. Was wir im Frühling säen, ernten wir im Herbst!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne im Widder – Tag- und Nachtgleiche

Mit der Mondkraft heute starten wir durch den Wechsel der Sonne in den Widder kraftvoll in den Frühling. Alles erwacht nun zu neuem Leben und wir spüren eine unbändige Kraft in uns, die uns antreibt, so dass wir bevorstehende Herausforderungen besser bewältigen können.

Durch die Frühlings-Tag- und Nachtgleiche beginnt ein neuer Zyklus, es ist astronomischer Frühlingsbeginn und die Tage werden wieder länger als die Nächte sein. Die Kräfte richten sich nach außen, sind aktiv, impulsiv, dynamisch und wir können mutig voranschreiten.

Eine abwechslungsreiche, lebendige und spannende Zeit steht uns mit der Sonne im Widder bevor, wobei auch mit Überraschungen und Neuigkeiten gerechnet werden muss, die nicht immer nur positive Auswirkungen haben werden.

Eine ständige Informationsflut und viele Kehrtwendungen werden uns begleiten – am häufigsten dann, wenn wir am wenigsten damit rechnen. Versuchen wir zu unterscheiden zwischen Situationen und Erfahrungen, die alte Verletzungen und Befürchtungen aktivieren, und solchen, wo es darum geht, Mut zu zeigen und Neues zu wagen.

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Wer jetzt Neues beginnt, kann mit der vollen kosmischen Unterstützung durch die kraftvollen Energien der Sonne im Widder rechnen. Wenn wir durch das Frühlingserwachen genauso wie die Natur in Aufbruchstimmung versetzt werden, sollten wir also nicht mehr zögern und damit beginnen, gänzlich neue Wege zu gehen.

Wir können die feurige Energie der Sonne in Widder auch zielgerichtet für uns und für unsere Vorhaben einsetzen, denn diese kosmischen Kräfte inspirieren und bereichern uns mit ihren mutigen Impulsen, so dass wir alle ins Auge gefassten Ziele erreichen können.

Nutzen wir die kraftvolle Sonne im Widder in dieser Zeit des Übergangs und wenden uns voller Energie den positiven Seiten des Lebens zu!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Merkur direktläufig

Der rückläufige Merkur wird um 20.30 Uhr wieder direktläufig, weshalb die Verständigungsschwierigkeiten, die er ausgelöst hat, beendet sind. Merkur direktläufig erlaubt es uns, von jetzt ab klarer zu denken und Entscheidungen zu fällen. Es können erneut Verträge unbedenklich unterzeichnet oder größere Kaufvorhaben realisiert werden.

Wir erkennen aber auch, worum es jenseits aller Missverständnisse der zurückliegenden Wochen eigentlich gegangen ist. Nutzen wir die Gelegenheit, um durch den Einfluss von Merkur direktläufig wichtige Angelegenheiten in unserem Sinne zu regeln. Die kommende Zeit eignet sich nun für klärende Gespräche, vor allem dann, wenn Merkur in seiner Rückläufigkeit für größere Konflikte gesorgt hat.

Auch mit der Umsetzung von umfangreichen Vorhaben werden wir jetzt wieder tatkräftig unterstützt, wobei wir trotz der verhaltenen Mondenergien bereits heute damit beginnen sollten. Überlegen wir jedoch auch, was uns der rückläufige Merkur gelehrt hat und wo es noch Korrekturen bedarf – insbesondere in geschäftlicher oder finanzieller Hinsicht.

Machen wir uns die Gedanken, Ideen und Absichten zunutze, die von Merkur direktläufig ausgelöst werden!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

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Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgan

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Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute zur Frühlings-Tag- und Nachtgleich einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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