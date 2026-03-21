Tagesenergie heute 21. März 2026 – Gelassenheit und Seelenruhe

Die Tagesenergie heute fordert dazu auf, sich in weiser Gelassenheit zu üben und die Seelenruhe zu stärken. In der Ruhe liegt die Kraft!

Die Tagesenergie heute schenkt viele Momente der Gelassenheit, wenn wir auf die innere Stimme hören und die Stille der Seele zu nutzen wissen. Diese Gelassenheit lässt uns wieder klar und energievoll alle Situationen meistern, die der Alltag mit sich bringt und uns der Seelenruhe berauben. Gelassenheit bringt unseren inneren Kritiker zum Schweigen und belastende Situationen verlieren an Bedeutung.

Tauchen wir in unsere Seelentiefe ein, stärken wir unsere Seelenruhe und lassen wir die Schatten der Vergangenheit los. Alles was wir für ein erfülltes Leben benötigen, liegt in der Tiefe unserer Seele verborgen. Übergeben wir alle festsitzenden Seelenwunden der Auflösung, damit wir zu unserer Seelenruhe zurückfinden!

Gelassenheit führt uns zurück auf den Weg der Zufriedenheit!

Um gelassener zu werden gilt es zuerst einmal herauszufinden, welche Gedanken, Situationen oder Personen uns stressen und uns die Gelassenheit nehmen. Erst wenn wir diese Dinge bewusst wahrnehmen, sind wir in der Lage, die Stressreaktion aufzulösen und uns stattdessen in Gelassenheit zu üben.

Zur Ruhe kommen, Selbstbesinnung, Blockaden lösen und wieder die Energie auftanken, zurück in die Lebensenergie und Lebensfreude finden, dies alles gelingt mit Hilfe von geführten Meditationen!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Durch die heutige Tagesenergie wird unmittelbar der Kanal zu unserem wahren Sein geöffnet. Unser Unterbewusstsein, unser feinstoffliches Sein, das rational nicht greifbar ist, ist jene Quelle, aus der heraus immer wieder geschöpft werden kann.

Wir werden uns in der heutigen Zeit selbst immer fremder und können unsere eigenen Ziele dann nicht mehr erkennen. Fangen wir an für uns selbst zu brennen, statt uns von anderen ausbrennen zu lassen. Jeder hat die Fähigkeit in sich, sich aus Fremdbestimmung und Abhängigkeit zu befreien!

Halten wir heute inne und stoßen ganz bewusst in unsere ungeahnten Tiefen vor!

Unsere einzige Aufgabe besteht darin, ganz wir selbst zu sein und uns in Gelassenheit zu üben, auch wenn das vielfach schwer fällt! Einfach alles laufen zu lassen, uns bewusst zu sein, dass wir uns nur um uns selbst zu kümmern haben, sollte heute unser Ziel sein.

Wer sich am Scheideweg befindet, Bestätigung, Orientierungshilfe oder Seelenruhe sucht, sollte zur Unterstützung Weisheitskarten bei allen Lebensfragen hinzuziehen. Durch positive Impulse kann man den richtigen Weg zur Gelassenheit finden und neue Chancen für sich entdecken.

Jeder will Führung in Zeiten der Ungewissheit und ein Licht, das im Dunkeln leuchtet!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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