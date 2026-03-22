Mondkraft heute 22. März 2026 – Kraftvoller Mond im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier intensiviert durch Herrscherplanet Venus die Liebe. Besonders kraftvolle Planetenverbindungen schenken eine erhöhte Motivation. Greifen wir nach den Sternen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Widder – Mond Sextil Mars – Mars Trigon Jupiter.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Gehen wir mit einem offenen Herzen durch diesen Tag und vertrauen auf die Kraft der Liebe!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier
In der Liebe nimmt Liebesplanet Venus als Herrscherplanet des Stiers heute das Zepter in die Hand. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten, da die Liebesenergie der Venus das Singledasein beenden kann. Auch bestehende Partnerschaften erhalten einen neuen Liebesschub und werden wieder besser funktionieren.
Energieplanet Mars wird uns ebenfalls kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen.
Die Mondkraft bietet uns heute mit dem Stier-Mond somit einzigartige Möglichkeiten, sofern wir zentriert und verantwortungsvoll mit diesen starken Energien umgehen.
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Die Mondkraft heute mit Mond im Stier schenkt uns den ganzen Tag wundervolle kosmische Einflüsse, die es zu nutzen gilt. Wir können unsere Talente und Fähigkeiten besonders gut einsetzen, um Schönes zu erschaffen und alles vorwärts bringen, was der vergangene Neumond angestoßen hat. Wir können jetzt endlich ernten, was wir gesät haben!
Das grösste Geschenk, das uns die positiven Planeten-Energien machen werden, ist der Mut anders zu denken, anders zu sein und sich nicht anzupassen. Finden wir diesen Mut wieder! Darauf können wir aufbauen, wenn wir in diesen herausfordernden Zeiten den Glauben an uns verloren haben.
Greifen wir nach den Sternen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier
Die Mondkraft heute lässt uns voller Optimismus in den Tag starten, denn ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem ein guter Tag, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.
Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des harmonischen Jupitereinflusses auf Zeichenherrscher Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.
Hören wir bei Entscheidungen auf unser Bauchgefühl, das uns intuitiv den richtigen Weg zeigt!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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