NEUMOND: Mondkraft heute 19. März 2026 – Neumond im Widder

Die Neumond-Mondkraft heute fordert durch den Neumond im Widder einen energischen Aufbruch. Der Frühlingsneumond verlangt jedoch vollen Einsatz und den Mut zur Veränderung. Sprengen wir alle Grenzen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: Neumond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars in den Fischen.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Dieser Neumond unterstützt uns dabei, Vorsätze zu fassen, die wirklich von Herzen kommen – machen wir mutig den ersten Schritt!
Mondkalender und Neumond-Mondkraft heute – Neumond im Widder
Der Neumond im Widder ist der erste Neumond im neuen astrologischen Jahr, der normalerweise durch Zeichenherrscher Mars ein kraftvolles Potential hat, das nach vorne treibt. Doch dieser Frühlingsneumond, der bereits seit 5 Uhr früh seine dynamische Kraft entfaltet, wird nicht ganz so einfach seine erneuernden Energien über uns ausschütten, wie wir es vom Neumond ansonsten gewohnt sind.
Es benötigt einer enormen Anstrengung und auch den Mut zur Veränderung, um von der Aufbruchstimmung des Neumondes gepackt zu werden. Bei diesem Neumond sind nicht nur die herausfordernden und regelrecht aggressiv-antreibenden Energien des Widders, sondern auch die Sonne, die noch in den Fischen steht, verantwortlich dafür, dass wir einen eher anstrengenden und aufwühlenden Neumond-Tag erleben werden.
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Der Neumond im Widder überfällt uns regelrecht mit seiner sehr schnellen, aktiven und impulsiven Kraft. Er will uns mit aller Gewalt vorwärts treiben und zu Veränderungen zwingen. Die Neumond-Energien fordern uns nicht nur dazu auf, im Aussen Aktionismus zu zeigen, sondern verlangen auch, dass wir unseren inneren Antrieb und unsere Lebenseinstellung prüfen sollten.
Es geht beim Neumond im Widder vor allem um Mut, um Tatkraft aber auch um unsere Instinkte. Er setzt eine Energie frei, die ein echtes Auseinandersetzen mit uns selbst und den eigenen unbewusst gesteuerten Reaktionen ermöglicht. Wir erhalten die Möglichkeit, uns zum einen in unserer menschlichen Natur kennenzulernen und zum anderen eine nächste Stufe zu erreichen und über uns hinauszuwachsen.
Lassen wir uns nicht entmutigen und geben der Aufforderung des Neumondes nach, voller Tatkraft die anstehenden Veränderungen durchzuführen!
Kosmische Energie der Neumond-Mondkraft heute mit dem Neumond im Widder
In der Astrologie ist dieser Neumond das „echte“ Silvester, denn er markiert den Beginn des neuen astrologischen Jahres, das von Merkur regiert wird. Während die Natur draußen explodiert, zündet das Universum in unserem Inneren eine Rakete. Es geht nicht mehr um vorsichtiges Abwägen, sondern um puren Instinkt und den Mut, Brücken hinter uns abzureißen.
Der Neumond im Widder kann uns dabei helfen, unsere Motivation wieder zu finden, die Türen in das völlig unbekannte Land ausserhalb unserer eigenen Komfortzone aufzustossen und mit einer „Jetzt ist es auch egal“-Haltung in die Handlung zu kommen. Und vor allem, unsere eigene Genialität zu erkennen.
Die Widder Energie dieses Neumondes macht uns unternehmungslustig und freiheitsliebend. Wir sollten jedoch darauf achte, dass uns diese Neumond-Energie auch ungeduldig machen kann. Nähe und Hingabe fallen möglicherweise etwas schwerer, daher lohnt es sich, besonders achtsam und offen auf das Gegenüber einzugehen. Wer heute ehrlich und direkt kommuniziert, schafft eine gute Grundlage für Begegnungen, auch wenn Ehrlichkeit manchmal verletzen kann.
Auch wenn uns der Neumond im Widder viel Kraft abverlangen wird, sollten wir die starken Energien sinnvoll für neue Pläne nutzen!
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Mondkraft heute mit dem Neumond im Widder
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