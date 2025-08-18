Mondkraft heute 18. August 2025 – Zwillinge-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit einem quergestellten Neptun durch die Mondpause zum Mond im Krebs. Mars und Merkur schenken Energie fürs Weiterkommen. Sonne und Mondknoten führen zu schicksalhaften Begegnungen und Ereignissen. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.06 Uhr im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in Zwillinge – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Löwen – Merkur Sextil Mars – Mond Sextil Jupiter – Mond Quadrat Neptun – Sonne Konjunktion Mondknoten – Mondpause zum Mond im Krebs

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir in der Mondpause einen Gang runter und hinterfragen unser Handeln!

Mondkalender und Mondkraft heute – Zwillinge-Mond in der Mondpause

Wir starten kraftvoll in die neue Woche, denn ein Sextil zwischen Merkur und Mars können wir bereits vom frühen Morgen weg in allen Lebensbereichen nutzen und für bevorstehende Herausforderungen genügend Kraft und Energie daraus schöpfen. Selbst anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben gelingt es zu meistern, bevor uns ab 13.54 Uhr die Mondpause ausbremsen wird. Wir können unseren Gedanken auch Taten folgen lassen und haben zudem eine gute Urteilskraft, so dass klare Entscheidungen gefällt werden können.

In einer Verbindung zwischen Jupiter und dem Mond zu einem Sextil, kann der Glücksplanet am späten Vormittag seine ganze Energie entfalten und die kraftvollen Einflüsse von Merkur und Mars sogar noch verstärken. Dieser Aspekt eignet sich nämlich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Jupiter wirkt auf uns inspirierend.

Jupiter verspricht uns aber auch Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Zeitpunkt für Veränderungen. Wenn es ein Herzensprojekt gibt, haben wir vor der Mondpause zum Mond im Krebs – gepuscht durch Jupiter – sehr gute Chancen für den nächsten Schritt der Verwirklichung.

.

.

Während der Mondpause zum Mond im Krebs werden wir allerdings von Neptun bedrängt, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt entstehen Missverständnisse und Enttäuschungen, die sich durch alle Bereiche ziehen werden. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger werden.

So können aus dem Unbewussten aufsteigende Gefühle unsere Sicht der Dinge derart verändern, dass wir bestimmte Ereignisse völlig anders sehen, als es die Menschen in unserem emotionalen Umfeld tun. Das kann für alle irritierend wirken, zumal sich niemand seine eigene Wahrnehmung in Zweifel ziehen lassen möchte.

Kümmern wir uns trotz der Mondpause um unser Weiterkommen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute in der Mondpause zum Mond im Krebs

Gegen Ende der Mondpause können wir noch von einer besonderen Konjunktion zwischen der Sonne und dem Mondknoten profitieren, die schicksalshafte Begegnungen und Ereignisse mit sich bringen wird. Wir sind durch diese Konstellation sehr kontaktfreudig und arbeiten harmonisch mit anderen Menschen zusammen. Wir sind sehr anpassungsfähig und brauchen den geistigen Kontakt wie ein Lebenselixier.

Der Mondknoten weist in der Verbindung zur Sonne auch auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht für Fähigkeiten und Beziehungsmuster, die wir noch entwickeln dürfen. Die Verbindung zum Mondknoten verrät uns zudem, was uns noch zu einem zufriedenen Leben fehlt, wobei der Mondknoten der Wegweiser ist, wie wir dieses erreichen können.

Der Mondknoten will uns dazu ermutigen, dass wir nicht mehr länger an abstrakten Ideen festhalten, sondern endlich handeln, mehr Selbstvertrauen zeigen und unsere Träume endlich manifestieren. Ziele im Leben erreicht man nicht nur durch Ideen, Pläne und Wünsche, sondern mit entsprechenden Handlungen. Wenn wir nichts dafür tun, werden wir auch nichts erreichen.

Der Mondknoten kann durch die Verbindung zur Sonne aber auch durchaus herausfordernd sein. Nehmen wir die Herausforderung an, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Öffnen wir uns für neue Möglichkeiten und Menschen, die unser Leben bereichern könnten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

