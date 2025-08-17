Viele Menschen wünschen sich Veränderung.

Die meisten setzen dort an, wo sie nichts ausrichten können: woanders. Wer sich wirklich aus einem Leben zerstörenden System befreien will, hat eine besondere Aufgabe vor sich.

Er muss darauf verzichten, auf Bestätigung aus zu sein, und sich auf unbekanntes Terrain begeben.

Wirkliche Veränderung braucht die Bereitschaft, auch sich selbst infrage zu stellen.

Kerstin Chavent schlägt einen schmalen Grat vor zwischen Empörung und Akzeptanz, Macht und Ohnmacht, Benennen und Seinlassen.

.

Viel zu lange haben verstaubte Mythen den Geist gehalten und eingeschränkt. Es ist an der Zeit, dass wir uns endlich als das vieldimensionale Wesen erkennen, das wir in Wahrheit sind. Es gibt keine Grenzen des Möglichen, ausser du glaubst an sie. Es gibt keine Realität, ausser du schaffst sie! Hier weiter.

Der Weg der Befreiung

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich

Die anderen! Sie parken auf Radwegen, nehmen uns die Vorfahrt oder haben nicht die richtige Meinung.

Schnell schwingt das Aggressionspendel nach oben, und auch die Friedensjournalistin, die ich bin, konnte es sich nicht verkneifen, einer älteren Dame „Klugscheißerin“ hinterherzurufen, die sich nicht so verhielt, wie ich es für richtig hielt.

Die anderen. Unerschöpflicher Quell spontaner Wutausbrüche und ein wahrer Jungbrunnen für schlechte Laune und schmackige Kraftworte. Gelegentlich bekommen Fremde das ab, was wir nicht wagen, denen zu sagen, von denen wir gemocht werden wollen. Die wollen wir möglichst nicht brüskieren.

Denn dann würden sie uns vielleicht weniger mögen. An der Supermarktkasse, im Straßenverkehr oder mit einem ungeliebten Familienmitglied sich auszuagieren, ist leicht. Umso zurückhaltender sind wir mit denjenigen, vor denen wir im besten Licht erscheinen wollen und die uns in unserem eigenen Verhalten bestätigen sollen.

Richtig ehrlich sind wir selten miteinander. Das haben wir nicht gelernt. Uns wurde vor allem beigebracht, andere in ihrem Verhalten zu bestätigen. Unserem System ist nicht daran gelegen, dass wir authentisch sind.

Wahrhaftige Menschen sind selten. Es gibt kaum Vorbilder für ein ehrliches Miteinander. Entsprechend treten wir maskiert auf und wiegen uns dabei in der Illusion, echt zu sein.

Das Risiko eingehen

Wer zeigt sich schon so, wie er wirklich ist?

Wer wagt es, nicht auf Bestätigung aus zu sein und auch dort anzuecken, wo er sich eigentlich Zuspruch erhofft? Wer ist nicht geneigt, einen vermeintlichen Mangel durch die Suche nach Liebe, Anerkennung und Bewunderung auszugleichen?

Der Preis jedoch ist hoch. Wer im Außen nach Bestätigung sucht, opfert seine Aufrichtigkeit, seine Ehrlichkeit, seine Wahrhaftigkeit. Befreiung erfährt der, der sich bereit macht, auch nicht gemocht zu werden. Er muss nicht Maske tragen, weil alle es tun.

Er muss nicht dazugehören wollen aus Angst vor Restriktionen. Er muss nicht tun, was man ihm vorschreibt. Er muss sich nicht umschmeicheln lassen und Anlässe schaffen, bei denen er sich erhöhen und bejubeln lässt, muss sich nicht mit Menschen umgeben, die zu ihm aufschauen, oder sich in Clubs zurückziehen, in denen er beklatscht wird.

Eine Welle der Erleichterung erfasst den, der es zulässt, dass andere ihn nicht bestätigen. Er muss sich nicht mehr verbiegen, muss nicht mehr manipulieren, nicht mehr kämpfen, nicht mehr kaputtmachen. Muss nicht mehr vergeblich versuchen, seine Probleme weg zu meditieren und seine Gefühle zu unterdrücken, um letztlich krank zu werden.

Er erfährt, wie es ist, die Ereignisse durch sich hindurchziehen zu lassen, ohne ihnen Widerstand entgegenzusetzen, und beginnt zu leben.

Ich fühle mich hier nicht wohl. Hier tut es weh. Hier fühle ich mich wütend, entrüstet, schockiert. Es ist, was es ist. Ohne Wertung. Ohne den Versuch, es verändern zu wollen. Sein lassen, was ist. Die Information annehmen, ohne sich an sie zu klammern, um sie dann weiterziehen zu lassen. Wer das tut, der führt eine wirkliche Veränderung herbei. Es verändert sich.

Am Scheideweg

Wer an der Information festhält und sich darauf beschränkt, die Probleme zu benennen, wird nicht gerechter, sondern starrer, überheblicher, selbstgerechter. So machen es letztlich viele derer, die sich für erleuchtet oder besonders informiert halten, nicht besser als die, über die sie sich erheben.

Sie zählen sich selbst zu einer Art Elite und verunmöglichen, anderen auf Augenhöhe zu begegnen und in einem gemeinsamen, komplementären Wirken eine friedliche Gemeinschaft entstehen zu lassen.

Wie ernst meinen wir es wirklich mit der Menschenwürde? Ist sie nur bei denen unantastbar, die so denken und handeln wie wir, oder meinen wir wirklich alle Menschen?

Geht es uns darum, uns immer wieder im eigenen Selbst- und Weltbild bestätigen zu lassen, oder darum, in jedem einzelnen Menschen ein Wesen zu sehen, das in seiner Würde wahrhaftig unantastbar ist?

Steht der, der ein Problem erkannt hat, über dem, der es noch nicht erkannt hat? Sind wir besser als andere, wenn wir eine sogenannte Aufklärung betreiben? Ist es nicht so, dass jeder, der sich über einen anderen erhebt, die Hierarchien stärkt, die er zu bekämpfen vorgibt?

Macht nicht jeder, der versucht, andere zu beeinflussen, dasselbe wie diejenigen, die er wegen Manipulation und Propaganda anklagt? Trägt nicht jeder, der kontrollieren will, dazu bei, dass es in der Welt immer mehr Kontrolle gibt? Verstärkt nicht jeder, der sich selbst und andere anlügt, die Lüge in der Welt?

Was wollen wir? Eine Gleichheit, bei der jeder in seiner Entwicklung dort stehen darf, wo er sich gerade befindet, oder Gleichmacherei? Eine Gleichberechtigung, die beinhaltet, dass jeder das Recht hat, sich zu irren, oder selber recht haben? Eine Gemeinschaft, die wirklich niemanden ausschließt, erniedrigt und verfolgt, oder ein System, das unterdrückt und bestraft?

Eine bedingungslose Liebe, die auch die miteinschließt, die verletzen und Unrecht tun, oder eine Welt, in der sich immer nur die Namen derer verändern, die von oben Macht ausüben?

.

Alles oder nichts? Das ist heute mehr denn je die Frage. Ob wir dazu in der Lage sind, hängt von uns selbst ab. Unser freier Wille befähigt uns dazu, die Richtung zu wählen! Hier weiter.

.

Eine Frage der Ausrichtung

Wenn wir wirklich wollen, dass sich in unserer Welt etwas verändert, müssen wir die eigene Überheblichkeit, die eigene Unehrlichkeit, das eigene Bestreben nach Kontrolle ablegen und aufhören, gegen das anzukämpfen, was ist. Das mag unerhört klingen angesichts des Unrechts und der Gewalt, die überall geschehen. Doch nein:

Es geht nicht darum, die Überwachungsmaßnahmen, die Kriege und die Zerstörung des Lebendigen gutzuheißen, sondern darum, die eigenen Energien nicht im Kampf dagegen zu verschwenden.

Es ist ein Irrtum zu glauben, wir könnten das verändern, was jetzt gerade da ist. Da ist Krieg. Da ist Zerstörung. Da ist Unrecht. Da ist Wut. Da ist Empörung. Da ist Trauer. Diese Dinge sind. Sie existieren. Und sie sind gewaltig. Der Einzelne ist hier machtlos, und auch vielen Einzelnen zusammen wird es kaum gelingen, dagegen anzugehen.

So ist es verlorene Energie, sich darüber zu empören, dass so viele Menschen noch nicht „erwacht“ sind, noch nicht „aufstehen“, es noch nicht begriffen haben. Jeder Gedanke, der das Problem fokussiert, macht das Problem größer.

Je mehr wir gegen etwas angehen, desto mehr Energien verlieren wir. Egal, ob wir dieses System unterstützen oder es bekämpfen: Wir machen es durch die Energie unserer Aufmerksamkeit immer noch stärker.

Diese Energie fehlt uns an anderer Stelle, dort, wo wir etwas verändern können: an unserer Haltung zu den Dingen. Und nur dort. Innen. Hier. Jetzt. Erst wenn wir unsere Energien nicht mehr kapern und fremdsteuern lassen und in uns für Klarheit sorgen, kann sich auch im Außen etwas verändern.

Die Macht sitzt nicht irgendwo da draußen. Wir haben sie in uns! Doch sie kommt nur zur Wirkung, wenn wir zuerst uns selbst verändern. Wenn wir in uns erschaffen, was wir da draußen sehen wollen. Alles andere folgt nach.

Hiermit ist keine Allmächtigkeit gemeint. Denn wir müssen uns zunächst beugen und uns selbst in aller Ehrlichkeit begegnen. Es soll nicht die Illusion erzeugt werden, wir könnten alles kontrollieren, wenn wir uns nur selbst verändern.

In Wirklichkeit kontrollieren wir gar nichts. Wir haben nur die Wahl, unsere Energien im Kampf dagegen zu vergeuden, oder anzunehmen, was ist, ihm keinen Widerstand entgegensetzen und es sich verwandeln zu lassen in dem Vertrauen, dass Leben immer Leben hervorbringt.

Zur Sonne werden

Ich sehe nur sehr wenige Menschen, die bereit sind, wirklich bei sich selbst zu beginnen.

So werden immer wieder neue Kräfte ins Feld geschickt, die uns Lüge, Kontrolle und sogar Gewalt vorspiegeln. Sie sind da, damit wir erkennen, was in uns los ist. Wer jetzt vehement behauptet, er hätte das nicht, der mag besonders in sich gehen.

Dort, wo die Abwehr am größten ist, da sitzen sie, die Kräfte, derer wir im Außen nicht Herr werden, weil wir sie im Innen nicht sehen wollen.

Dieses Spiel müssen wir durchschauen, bevor es in der Welt ein Ende finden kann. Das ist meine Erkenntnis. Meine Wahrheit, die ich nur mit ganz wenigen teilen kann. Was soll ich also tun? Soll ich meinerseits überheblich werden, weil andere das nicht erkennen?

Soll ich gegen sie ankämpfen und versuchen, sie zu manipulieren und zu kontrollieren? Oder nehme ich die Dinge, wie sie sind, und pflege weiter meinen Garten, in dem die Sonne auf alle scheint, egal, was sie getan haben?

Ich habe beschlossen, weiter meine Artikel und Bücher zu schreiben, an Lilith und Sophia zu erinnern, an Mythen, in denen ich Impulse für einen Weg in eine neue, friedliche Welt sehe. Ich bringe weiter die Alchemie ins Spiel, die das Blei nicht wegwirft, sondern die Schichten abzieht und Klarheit schafft, bis das Gold zum Vorschein kommt. Das innere Gold. Die Kraft, die in uns strahlt und uns zu Sonnen macht.

Dabei empfinde ich vor allem eines: Dankbarkeit. Danke dafür, meine Gedanken auf diese Weise entwickeln und teilen zu können. Danke, in einer Zeit wie dieser zu leben, die mir so viel Gelegenheit gibt, für mehr Klarheit und Ehrlichkeit in mir zu sorgen.

Danke für die vielen Coaches, die mir begegnen, ob unterstützend oder herausfordernd. Danke dafür, lernen zu dürfen, mir selbst ein Stück näher zu kommen und meine Seele ein wenig mehr kennenzulernen.

Danke für die Reise, die ich angetreten habe, und für die Befreiung, die ich dabei erleben darf. Danke zu erleben, dass es nicht die äußeren Umstände sind, die für mein Glück verantwortlich sind. Und ein großes Danke dafür, Leser zu haben, die mich bis hierhin begleiten.

Zusammen werden wir zu Sonnen, die sich nicht gegenseitig in den Schatten stellen, sondern einfach strahlen, weil sie Sonnen sind.

.

Nach Jahrtausenden der Männerherrschaft ist Lilith zurück. Sie erinnert uns Frauen wie Männer daran, woher wir kommen und stellt uns die Frage, welches Leben wir wirklich führen wollen. Wenn wir uns alle auf dieses Wagnis einlassen, können wir zu einem gesunden neuen Miteinander finden, auf persönlicher wie globaler Ebene! Hier weiter.

.

Weitere wertvolle Tipps aus der Alpenregion findest du in unseren Kategorien:

Spiritualität >>>

Gesundheit >>>

Aktuelle Alpenschau >>>

Wenn man sich auf die Geschichte und das Wirken von Hildegard von Bingen einlässt, wird schnell klar, dass man in eine andere Welt eintaucht. Zu ihrer Zeit standen wir Menschen Mutter Natur noch viel näher, wir lebten und arbeiteten in ihr und mit ihr, waren tief verbunden und Teil von ihr. Die Faszination für Hildegard und ihre Welt zeigt sich noch in vielerlei weiteren Aspekten! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

Liebe spendet nicht nur Mitgefühl und Kraft, sondern ist zugleich ein starkes, dynamisches und praktisches Mittel spirituellen Erwachens. Ein reifes Herz kann versteckte Blockaden überwinden, wir können unser Herz besänftigen und zugleich stärken, aber können auch von den schmerzvollsten Erfahrungen unseres Herzens lernen. Die Macht der Liebe kann man ganz praktisch in jeden Augenblick seines Alltags integrieren! Hier weiter.

Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, mach Limonade daraus! Wäre es doch nur so einfach Trotz aller guten Vorsätze lässt man sich doch wieder unterkriegen, leidet unter Stress, negativen Gedanken und den immer gleichen Selbst-Sabotagemustern. Doch es geht auch anders! Hier weiter.

Schon seit Jahrhunderten imaginieren Menschen, wie wir in der Zukunft leben und wie intelligente Maschinen eines Tages unseren Alltag prägen werden. Die enormen technischen Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben paradigmatische Veränderungen mit sich gebracht, die es uns bald vielleicht sogar ermöglichen, komplett in virtuelle Welten einzutauchen. Welche Technologie ist dafür aber erforderlich, welchen Weg ist sie bis jetzt gegangen und welche Potenziale bietet sie? Hier die Antworten.

PD. Dr. Michael Nehls, Mediziner und international renommierter Molekulargenetiker, legt eine erschütternde Indizienkette dar, die darauf hinweist, dass sich hinter zahlreichen negativen Einflüssen ein gezielter, meisterhaft ausgeführter Angriff auf unsere Individualität verbirgt mit dem Ziel, den Menschen ihre Fähigkeit zum selbstständigen Denken zu nehmen – Hier weiter.

Die alten Regeln gelten nicht mehr. Die alte Ordnung ist Geschichte. Anschuldigungen gelten als Beweise. Aktivismus bedeutet Intoleranz und Hass. Kriminelle dürfen frei herumlaufen. Bürger werden eingesperrt. Es herrschen zügellose Rachegelüste – um Andersdenkende auszuschließen, zu enteignen und zu zerstören. Das sind die täglichen Nachrichten, und nichts davon ist neu. Muster aus der Vergangenheit ergeben für unsere Gegenwart einen Sinn! Hier weiter.

Ob in der Liebe, bei Verlusten oder Versagen bis hin zum Tod: Nur wenn wir anerkennen, dass das Leben schwierig, oft unfair und manchmal schmerzhaft ist, können wir verstehen und versuchen, unser volles Potenzial zu entfalten. Schwere Zeiten formen starke Menschen! Hier weiter.

Seit rund 5000 Jahren lebt die Menschheit im vierten Zeitalter, im »Zeitalter der Spaltung«. Die vorherrschende »spaltende« Kraft schafft zwei Lager, die sich gegenseitig bekämpfen und ihr Tun mit ihren jeweiligen Halbwahrheiten rechtfertigen. Armin Risi durchleuchtet diese Halbwahrheiten und zeigt auf, wie die heute vorherrschenden Weltbilder von ihnen geprägt sind! Hier weiter.

Bei vielen von uns befindet sich die DNA noch im Schlafmodus. Aber wenn die Lichtstränge angeregt werden, kann der Mensch sein volles Potenzial aus den feinstofflichen Bereichen entfalten – diese eigens dafür erschaffenen Klänge sollen dabei helfen. Die Aktivierung erkennen Sie daran, dass Sie sich lichtvoller, freier, weiter, klarer, heller, wacher und bewusster fühlen, jünger und frischer aussehen, neue Kräfte entwickeln und Ihr inneres Genie entfesseln – Hier weiter.

Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf an den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Das Manifest für dein Leben! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

Die Grundlage unserer Gesundheit ist das biochemische Gleichgewicht. Schamanen nennen es Matrix. Diese energetisch-biologische Matrix bestimmt, ob wir gesund bleiben oder krank werden. Vadim Tschenze stellt eine Fülle von Rezepten, Übungen und energiemedizinischen Methoden zur Selbstbehandlung vor etwa Tipps zur Stärkung der Aura oder Atemübungen, mit denen Blockaden in Körper, Geist und Seele gelöst werden können – Hier weiter.

Ob das Gesetz der Anziehung, der Verbundenheit, der Polarität, der Resonanz oder der Ganzheit – jedes eröffnet dir tiefe, für deinen Lebensweg relevante Weisheiten. Nutze deine Chance, diese kosmischen Gesetze so anzuwenden, dass du der Schöpfer deines Alltages bist. Finde zu mehr Tiefe im Leben und entdecke deine Wahrheit und deine Seelenkraft! Hier weiter.

Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Wir leben in einer unglaublich spannenden Zeit, in der die Prozesse immer schneller, direkter und auch leichter gehen dürfen. Wir sind gerade als Kollektiv im Begriff, neue Ebenen zu erreichen, neue Bewusstseinsstufen und Dimensionen zu integrieren. Lasst uns gemeinsam eine neue, wundervolle Realität erschaffen, jenseits von Angst und Konkurrenz, dafür voller Liebe, Achtsamkeit und Frieden! Hier weiter.

In jedem Menschen steckt sowohl der Suchende als auch der bereits Erleuchtete. Im bewussten Zusammenspiel dieser beiden Pole wird es möglich, das volle innere Potenzial in sich zu entfalten. Werde zum Meister des eigenen Lebens! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser tägliches Erwachen aus dem Schlaf ist immer ein Bewusstseinssprung. Ebenso ist auch das spirituelle Erwachen kein linearer Vorgang: Der aktuelle Zyklusübergang läuft auf einen globalen Bewusstseinssprung hinaus. Kreise schließen sich, neue öffnen sich. Ein dringender Weckruf in entscheidender Wendezeit! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Obwohl jeder Mensch das Beste aus seinem Leben machen will, verharren zu viele im Stillstand und trauen sich nicht, sich auch mal ehrgeizigere Ziele zu setzen aus Angst, Unwissenheit, fehlender Motivation oder zu wenig Selbstvertrauen. Was bleibt, ist ein permanentes Gefühl der Unzufriedenheit. Wie man alle seine Ziele erreichen kann… erfährst du hier >>>.

Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr Menschen bestrebt sind, spirituelles und aktives Leben zu verbinden. Die Zen-Praxis kann unser ganzes Leben verändern und den Weg zu kristallklarem Bewusstsein ebnen – Hier weiter.

Die Herausforderungen, das tägliche Leben zu meistern, werden zunehmend anspruchsvoller. Wie kann es gelingen, zwischen Familie, Schule, Beruf und Haushalt ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen und gesund zu bleiben? Mit diesem Reiseführer durch den Alltag steigern wir unsere Lebensqualität für Körper, Geist und Seele – Hier weiter.

Diese Schwingung ist kohärent mit unserem Herzschlag und synchronisiert unsere Gehirnhälften. Lebende Energien werden freigesetzt, um zu allen 12 Geisteskräften zu fließen und deren Qualitäten im menschlichen Körper zu aktivieren. So kann Heilung in einem ganzheitlichen Sinn entstehen – Hier weiter.

Auf der Suche nach den Quellen der Lebenskraft haben die Völker und Kulturen unseres Planeten über die Jahrtausende eine Schatzkiste prall gefüllt mit Wissen rund um Heilung und Lebenskraft angehäuft. Ethnomedizin bedeutet, die besten Heilkräuter und Heilpflanzen auf unserem Planeten zu nutzen.Geniale Rezepturen stärken die Lebenskräfte, regen die Selbstheilungsprozesse an, schenken Heilung, strahlende Gesundheit und Transformation – Hier weiter.

Durch seine einzigartige Kombination von verschiedenen Wirkungen ist DMSO bei den vielfältigsten Beschwerden hilfreich. Es wirkt stark schmerzlindernd und entzündungshemmend und hat sich als wahrer Segen bei Krankheiten wie Arthrose oder Arthritis erwiesen. Dank der starken Lösungsfähigkeit gelangt DMSO überall in das Gewebe, wirkt antioxidativ und regenerierend auf die Zellen ein und ist fähig, auch andere Stoffe wirksam in den Körper hinein zu bringen.

DMSO-Praxisbuch >>>

Reines DMSO – jetzt hier bestellen >>>

Methylenblau mit DMSO >>>

Ob als Entgiftungskur mit Förderung der Säure-Basen-Balance, als Radikalenfänger zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte, als Mittel zum Stoppen von entzündlichen Vorgängen und zu einer Verlangsamung des Alterungsprozesses, zur Darmsanierung oder um den Körper einfach wieder in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen – das mineralische Naturzeolith-Pulver ist ein Universalheilmittel – Hier weiter.

PureWay-C enthält 750 Milligramm Vitamin C und ist damit hoch dosiert und gut verträglich. Es wird besonders schnell resorbiert, wodurch das enthaltene Vitamin C eine hohe Bioverfügbarkeit aufweist. Das Besondere PureWay-C: Citrusbioflavonoide und Fettsäuren agieren als Trägerstoffe, wodurch das Vitamin C schnell in die Zellen gelangt. PureWay-C ist die neue Generation Vitamin C! Hier weiter.

Rechtsregulat Bio ist ein angereichertes Lebensmittel mit natürlichem Vitamin C zur Unterstützung biologischer Regulationsvorgänge. Nachweislich erhöht Rechtsregulat Bio die Energie in den Zellen. Ein natürliches Plus an Energie und Leistungsfähigkeit sowie eine gestärkte Immunabwehr sind die Folge – Hier weiter.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

Überprüfe deine Gewohnheiten und Denkmuster mit 50 wertvollen Tipps. Mit kleinen Schritten erreichst du spürbare Veränderungen und wirst innerlich zufriedener, motivierten und glücklicher. Erlebe mehr Freude im Umgang mit dir und den anderen. Jeder Mensch kann morgen das werden, was er heute noch nicht ist! Hier weiter.

Das Raumspray Gute Laune betont die Sonnenseite des Lebens. Umhüllt von dem herrlich fruchtigen Duft aus Orange, Limette und Zitrone begegnen wir jedem Tag mit einem Lächeln – unbeschwert und fröhlich. Ein Duft, der das Haus mit guter Laune füllt und für vergnügte Stimmung und Heiterkeit sorgt. Einfach sprühen, strahlen und glücklich sein! Hier weiter.

Die indianische Chakra-Meditation hat eine heilende Wirkung auf den Menschen. Sie fördert unsere Gesundheit, löst unsere inneren Blockaden und verhilft uns zu mehr Energie und Lebensfreude – Hier weiter.

Du bist unzufrieden in deiner momentanen Lebenssituation? Dir fehlt die Motivation, der Mut oder das Durchhaltevermögen für eine Veränderung, die dir ein leichteres und glücklicheres Leben verspricht. Konkrete Hilfsimpulse schenken dir die Orientierung, nach der du schon so lange suchst! Erkenne jetzt die Möglichkeiten für ein besseres und glücklicheres Leben! Hier weiter.

Wer kennt es nicht: Stressige Phasen, in denen man einfach nicht abschalten kann, innere Unruhe oder Gereiztheit bis hin zu Verspannungen, Kopfschmerzen und anderen körperlichen Symptomen. Das Anspannungskarussell dreht sich immer schneller und irgendwann wünscht man sich nichts mehr als einen Stoppschalter, um einfach aussteigen zu können. Die gute Nachricht: Einen solchen Knopf gibt es – Hier weiter.

Diese Klangschale hat eine große Schwingungswirkung. Die Kraft der Blume des Lebens, des Ursymbols für Manifestation, schwingt bei jeder Drehung der Klangschale mit und hilft uns tiefer in unsere eigene Mitte zu kommen, Blockaden zu lösen und neue Lebensenergie freizusetzen – Hier weiter.

Gesundheitsguru Anthony William hat unser Verständnis von Ernährung und Heilung entscheidend revolutioniert. Dank seiner einzigartigen Gabe durchdringt er wie kein anderer die wahren Ursachen chronischer Leiden. Sein bahnbrechendes Detox-Movement verhilft zu umfassender Gesundheit – Hier weiter.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Mit Kreisarbeit, Energieaufstellung und Chakren-Harmonisierung werden Fremdenergien entfernt, Blockaden beseitigt sowie die energetische Wahrnehmung feinjustiert. Ein umfassendes Wohlgefühl kann somit in das Körper-Geist-Seele-System einziehen – Hier weiter.

Curcuma Plus fermentiert enthält volle 400 Milligramm Curcuma-Extrakt mit 95 Prozent Curcumin in fermentierter Form! Durch die Fermentation entstehen neue, zusätzliche Curcuminoide. Diese entfalten ihr volles Spektrum erst durch die Fermentation – Hier weiter.

Unser Immunsystem schützt, stärkt und heilt uns. Um optimal arbeiten zu können, benötigt es aber die richtigen Nährstoffe. Wir stellen euch die wichtigsten Lebensmittel vor, mit denen wir den Körper ins Gleichgewicht bringen und Viren und Infekte effektiv bekämpfen können. Ein 28-Tage-Plan und über 100 ausgewogene und vitaminreiche Rezepte helfen zusätzlich dabei, die Abwehrkräfte zu stärken und fit und gesund zu bleiben.

Gesunde Ernährung für ein starkes Immunsystem >>>.

Die Fasten- und Ernährungsempfehlungen der Hildegard von Bingen sind pragmatisch und unkompliziert. Mit ihren einfachen Anweisungen unterstützt sie die Behandlung von Erkrankungen, die wir heute als »Wohlstandskrankheiten« oder »Zivilisationskrankheiten« bezeichnen und die sich auf Ernährungsfehler und modernen Lebensstil zurückführen lassen. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und einige Krebsarten zählen dazu.

Ganzheitliches Therapiekonzept zum einfachen Nachmachen >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann… Hier mehr erfahren.

Dr. Jacobs Basen-Tabletten

Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

*****

Vital Astaxanthin Kapseln

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

und du wirst überrascht sein. Du kannst von vielen gesundheitlichen Vorteilen profitieren, indem du eine Zitrone aufschneidest und sie neben deinem Bett platzierst – hier weiterlesen >>>.

Das Knoblauch-Elixier ist immer mehr in Vergessenheit geraten, dabei kann es erfolgreich für die Beseitigung von Keimen angewendet werden. Das Knoblauch-Elixier fördert die Durchblutung, senkt die Blutfettwerte, wirkt entzündungshemmend und ist auch ein Magnet für Bakterien und Viren, so dass es bei Erkältungen und einer leichten Grippe zu schnellerer Genesung führt.

Hier zum Rezept >>>.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen.

CDL-Lösung mit Pipette >>>.

Dr. med. Antje Oswald beschreibt klar und beispielhaft die Wirk- und Anwendungsweise dieser »goldenen« Lösung in Theorie und Praxis mit zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen.

Jetzt in der brandaktuellen, überarbeiteten Version mit einem Kapitel zu COVID-19!

CDL-Handbuch – Krankheitserreger einfach und natürlich bekämpfen >>>

Chronische Schmerzen lindern, Entzündungen heilen, Allergien besänftigen sowie unser Immunsystem stärken und regulieren mit einem einfachen Naturheilmittel – ohne unangenehme Nebenwirkungen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! Hier weiter >>>.

Löwenzahn-Extrakt mit Milchsäurebakterien vegan

Wirkung und Anwendung >>>.

Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

Blog via E-Mail abonnieren