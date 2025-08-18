Tagesenergie heute 18. August 2025 – Karma auflösen

Die Tagesenergie heute ermöglicht die Auflösung von schlechtem Karma und schenkt kraftvolle Unterstützung für die emotionale Heilung. Klären wir unsere festsitzenden Verletzungen!

Durch karmische Verstrickungen können Blockaden entstehen, die unser Leben belasten. Mit Hilfe der Tagesenergie heute können wir uns jedoch von negativen Anhaftungen befreien. Schlechtes Karma entsteht fortwährend – durch uneinsichtige Denkweisen, falsches Handeln, schlechte Dinge die wir getan haben, vielleicht auch anderen zugefügt haben, Bereiche in denen wir versagt haben haben… es ist eine ganze Menge karmisches Gepäck, dass wir uns im Laufe der Zeit aufgeladen haben.

Alle Erfahrungen wurden nun bereits von uns gesammelt, so dass es an der Zeit ist, aus unseren vergangenen Verhaltensweisen und Handlungen zu lernen, um die Auflösung von schlechtem Karma zu ermöglichen. Insbesondere gilt es zu vermeiden, an vergangener, negativer Energie fest zu halten, denn nur dann können wir den karmischen Kreislauf durchbrechen. Das Gesetz des Karma besagt, dass jeder Mensch im Kreislauf des Lebens durch Handlungen starke Kräfte freisetzt, die Folgen haben.

Die Auflösung von schlechtem Karma führt uns durch die Tagesenergie auf den Weg in die wahre Freiheit.

Wir werden durch unterschiedliche Energien an die karmischen Prüfsteine, Schwierigkeiten und Hindernisse herangeführt. Alles was uns in diesem Leben widerfährt, haben wir vorher selbst erschaffen – sei es Gutes oder Schlechtes.

Wir allein sind für das verantwortlich, was uns jetzt an Prüfungen abverlangt wird. Bestehen wir diese Prüfungen und durchbrechen wir die karmischen Gefängnismauern!

Schlechtes Karma auflösen >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Zur Zeit sind viele von uns mit starken Emotionen belastet. Gefühle ändern sich plötzlich oder kochen hoch und wir sind dann selbst überrascht, wie heftig wir reagieren. Erwartungen, Vorstellungen und Enttäuschungen, auch lange zurückliegende, prallen aufeinander und führen zu Konflikten. Verlustängste, scheinbare Abhängigkeiten, Rachegelüste, Ausgrenzung, Besitzansprüche und Kontrollbedürfnisse spielen dabei eine gravierende Rolle.

Gerade weil die Emotionen uns jedoch wie übergroße Hinweisschilder auf unsere emotionalen Verletzungen und Enttäuschungen aufmerksam machen, fällt mit der Tagesenergie heute die Auflösung von schlechtem Karma leichter. Geschichten aus der Vergangenheit, die immer noch unser Denken, Verhalten und unsere Erwartungen beeinflussen, werden uns bewusst.

Lösen wir die Fesseln unseres Karmas und öffnen mit der Tagesenergie die Tür zur Freiheit!

Aus spiritueller Sicht gibt es keine größere Handlung als jene, die ohne Hintergedanken oder eine manipulative Absicht erfolgt. Gut zur Auflösung von schlechtem Karma ist also alles, was der puren Selbstlosigkeit entspringt.

Wer selbstlos für andere da ist, zeigt nicht nur Mitgefühl und Respekt für seine Mitmenschen, sondern erntet am Ende des Tages auch die Früchte der eigenen, positiven Handlungen.

Du kannst das Glück auch aktiv in dein Leben holen – und zwar mithilfe positiver Gedanken und Gewohnheiten. Nicht nur alles, was du tust, und wie du dich deiner Umwelt gegenüber verhältst, beeinflusst dein Karma, sondern vor allem auch deine Gedanken, Absichten und wie du dich selbst behandelst.

Öffne dich für neue Denkweisen und Perspektiven.

Impulse für ein glückliches Leben >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

