Mondkraft heute 11. März 2026 – Halbmond – Mondpause – Jupiter direktläufig

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Halbmond im Schützen für Störungen in allen Lebensbereichen. Die anstrengende und lange Mondpause zum Mond im Steinbock bringt zusätzliche Belastungen mit sich. Glücksplanet Jupiter wird direktläufig und stellt wieder seine ganze Kraft zur Verfügung. Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Halbmond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Jupiter direktläufig – Mondpause zum Mond im Steinbock.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Halbmond und Mondpause bremsen uns aus. Geben wir einfach unser Bestes und gönnen wir uns immer wieder Pausen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Schützen – Mondpause

Heute ist von der lebensbejahenden Stimmung, die der Schütze-Mond gestern noch ausgelöst hat, nichts mehr zu spüren, denn der Halbmond sorgt wie immer für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Konflikte und Missverständnisse innerhalb unserer Beziehungen sind beim Halbmond keine Seltenheit, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Wir besitzen zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven Störungen, die auch unsere Gesundheit betreffen können. Wir sollten uns deshalb eine Auszeit gönnen – auch von unseren Beziehungen. Nehmen wir uns unbedingt Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen.

Gleichzeitig mit dem Halbmond-Einfluss starten wir mit der Mondkraft heute in eine anstrengende und extrem lange Mondpause zum Mond im Steinbock, die bis morgen früh um 5.00 Uhr andauern wird. Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns den ganzen Tag müde und ausgelaugt fühlen.

Wir neigen dazu, wie gelähmt von den negativen Energien voller Sorge abzuwarten, was als nächstes passieren wird. Der Halbmond im Schützen und die Mondpause lassen uns auch deutlich spüren, wie sehr die täglichen Herausforderungen unsere Konstitution beanspruchen.

Achten wir daher auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die anfallenden Anforderungen meistern zu können.

Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten bis morgen, da der Halbmond und die Mondpause einem erfolgreichen Wirken entgegensteht.

Verschieben wir alle wichtigen Entscheidungen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter direktläufig

Glücksplanet Jupiter wurde bereits um heute früh um 4.30 Uhr wieder direktläufig und hat somit seine Rückläufigkeit beendet, die am 11. November 2025 begonnen hat. Wir können nun seine ursprünglichen Eigenschaften und Energien auf uns wirken lassen, denn durch die Direktläufigkeit von Jupiter beschleunigen sich die Prozesse erneut, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben. Die Bearbeitung von Schattenthemen wird ebenfalls stärker vorangetrieben.

Während wir uns in Jupiters rückläufiger Phase im besten Fall mit uns selbst, unseren Wünschen und Bedürfnissen beschäftigt haben, bricht jetzt eine aktive Zeit an, in der wir endlich handeln können. Pläne wollen in die Tat umgesetzt werden.

Achten wir aber darauf, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und passen auf, dass wir mit unseren Vorhaben niemanden kränken oder gar Grenzen überschreiten. Dazu kann Jupiter uns nämlich in all seiner Euphorie auch verleiten.

Ziele leidenschaftlich zu verfolgen ist wunderbar – aber nicht um jeden Preis!

Mondkraft heute mit dem Halbmond im Schützen in der Mondpause

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

