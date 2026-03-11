Mondkraft heute 11. März 2026 – Halbmond – Mondpause – Jupiter direktläufig

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Halbmond im Schützen für Störungen in allen Lebensbereichen. Die anstrengende und lange Mondpause zum Mond im Steinbock bringt zusätzliche Belastungen mit sich. Glücksplanet Jupiter wird direktläufig und stellt wieder seine ganze Kraft zur Verfügung. Treffen wir keine wichtigen Entscheidungen! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Halbmond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Jupiter direktläufig – Mondpause zum Mond im Steinbock.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Halbmond und Mondpause bremsen uns aus. Geben wir einfach unser Bestes und gönnen wir uns immer wieder Pausen!
Mondkalender und Mondkraft heute – Halbmond im Schützen – Mondpause
Heute ist von der lebensbejahenden Stimmung, die der Schütze-Mond gestern noch ausgelöst hat, nichts mehr zu spüren, denn der Halbmond sorgt wie immer für negative Energie, die sowohl auf unsere Gesundheit als auch auf unsere Beziehungen Auswirkungen hat. Konflikte und Missverständnisse innerhalb unserer Beziehungen sind beim Halbmond keine Seltenheit, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.
Wir besitzen zudem keine Energie-Reserven mehr, so dass wir schnell überlastet sind und besonders bei Stress und körperlichen Anstrengungen äussert sich dies zum teil in massiven Störungen, die auch unsere Gesundheit betreffen können. Wir sollten uns deshalb eine Auszeit gönnen – auch von unseren Beziehungen. Nehmen wir uns unbedingt Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen.
Gleichzeitig mit dem Halbmond-Einfluss starten wir mit der Mondkraft heute in eine anstrengende und extrem lange Mondpause zum Mond im Steinbock, die bis morgen früh um 5.00 Uhr andauern wird. Der Energiemangel, der durch die Mondpause ausgelöst wird, lässt unsere Leistungskurve auf Null sinken, so dass wir uns nicht wundern sollten, wenn wir uns den ganzen Tag müde und ausgelaugt fühlen.
Wir neigen dazu, wie gelähmt von den negativen Energien voller Sorge abzuwarten, was als nächstes passieren wird. Der Halbmond im Schützen und die Mondpause lassen uns auch deutlich spüren, wie sehr die täglichen Herausforderungen unsere Konstitution beanspruchen.
Achten wir daher auf ausgleichende Bewegung, wohltuende Entspannung und vitaminreiche Ernährung. Wir werden von alledem viel brauchen, um die anfallenden Anforderungen meistern zu können.
Wir befinden uns zudem in einem Zwiespalt zu unseren Gefühlen, was eine klare Haltung oder die Entscheidung für ein bestimmtes Vorhaben erschweren wird. Warten wir deshalb mit allem, was wir vorantreiben möchten bis morgen, da der Halbmond und die Mondpause einem erfolgreichen Wirken entgegensteht.
Verschieben wir alle wichtigen Entscheidungen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Jupiter direktläufig
Glücksplanet Jupiter wurde bereits um heute früh um 4.30 Uhr wieder direktläufig und hat somit seine Rückläufigkeit beendet, die am 11. November 2025 begonnen hat. Wir können nun seine ursprünglichen Eigenschaften und Energien auf uns wirken lassen, denn durch die Direktläufigkeit von Jupiter beschleunigen sich die Prozesse erneut, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben. Die Bearbeitung von Schattenthemen wird ebenfalls stärker vorangetrieben.
Während wir uns in Jupiters rückläufiger Phase im besten Fall mit uns selbst, unseren Wünschen und Bedürfnissen beschäftigt haben, bricht jetzt eine aktive Zeit an, in der wir endlich handeln können. Pläne wollen in die Tat umgesetzt werden.
Achten wir aber darauf, einen Schritt nach dem anderen zu gehen und passen auf, dass wir mit unseren Vorhaben niemanden kränken oder gar Grenzen überschreiten. Dazu kann Jupiter uns nämlich in all seiner Euphorie auch verleiten.
Ziele leidenschaftlich zu verfolgen ist wunderbar – aber nicht um jeden Preis!
Mondkraft heute mit dem Halbmond im Schützen in der Mondpause
Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
