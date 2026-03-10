Mondkraft heute 10. März 2026 – Mond im Schützen am Tag des Mars

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen stärkt am Tag des Mars das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Venus intensiviert mit Pluto eine wundervolle Liebesenergie. Nehmen wir uns vor Merkur in acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Venus Sextil Pluto – Mond Quadrat Merkur – Tag des Mars.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns begeistern, aber vergessen wir nicht, dass es durchaus mehrere Sichtweisen einer Situation und mehr als nur eine Wahrheit geben kann!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Tag des Mars

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg.

So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung.

.

.

Wir uns müssen uns jedoch vor Merkur in acht nehmen, der uns am Nachmittag immer wieder einiges abverlangen wird. Durch ein Quadrat zwischen Merkur und dem Mond im Schützen wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Lassen wir die Vergangenheit ruhen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Tag des Mars

Die tagesbestimmende Verbindung von Venus und Pluto schenkt wundervolle Liebesenergien, so dass wir die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten treffen partnerschaftliche Verbindungen auf extreme Neuerungen, denn hier vereinen sich die Verbindungskräfte der Venus mit den enormen Regenerationskräften von Pluto.

Das Venus Pluto Sextil bringt gesellschaftliche Empathie und schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können. Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind.



Wir wünschen uns tiefgehende soziale Kontakte, denn unter diesem kraftvollen Liebesaspekt ist uns nichts so sehr verhasst wie Oberflächlichkeit im Umgang mit unseren Mitmenschen. Liebe ist für uns die Kraft, mit der die Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen sind. Als Partnerin oder Partner suchen wir nun nach einer Person, von der wir meinen, dass diese schon in vorherigen Leben für uns wichtig war, wodurch die jetzige Beziehung zwangsläufig vorherbestimmt ist.

Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

