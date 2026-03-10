Mondkraft heute 10. März 2026 – Mond im Schützen am Tag des Mars

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen stärkt am Tag des Mars das Selbstbewusstsein und ermöglicht einen positiven Durchbruch. Venus intensiviert mit Pluto eine wundervolle Liebesenergie. Nehmen wir uns vor Merkur in acht! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Venus Sextil Pluto – Mond Quadrat Merkur – Tag des Mars.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Lassen wir uns begeistern, aber vergessen wir nicht, dass es durchaus mehrere Sichtweisen einer Situation und mehr als nur eine Wahrheit geben kann!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen am Tag des Mars
Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Dienstag ist der Tag des Mars, der für Mut, Stärke und Durchsetzungsvermögen sorgen wird. Bei der Arbeit gelingt am Dienstag alles besser, ob es neue Projekte oder Gehaltsverhandlungen sind, aber auch Vorstellungsgespräche stehen unter einem guten Stern. Der Haushalt geht ebenfalls leichter von der Hand, und der Start einer Diät am Tag des Mars verspricht am meisten Erfolg.
So sind Dienstage immer die besten Tage zum Anpacken, denn alles was Energie und Tatendrang erfordert wird positiv beeinflusst. Beginnen wir Sachen von unserer To-Do Liste zu streichen und bringen den Körper in Bewegung.
.
.
Wir uns müssen uns jedoch vor Merkur in acht nehmen, der uns am Nachmittag immer wieder einiges abverlangen wird. Durch ein Quadrat zwischen Merkur und dem Mond im Schützen wird sich vor allem die Kommunikation als eher schwierig gestalten. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.
Unsere Verbindung zu Freunden stellt sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.
Lassen wir die Vergangenheit ruhen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am Tag des Mars
Die tagesbestimmende Verbindung von Venus und Pluto schenkt wundervolle Liebesenergien, so dass wir die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten treffen partnerschaftliche Verbindungen auf extreme Neuerungen, denn hier vereinen sich die Verbindungskräfte der Venus mit den enormen Regenerationskräften von Pluto.
Das Venus Pluto Sextil bringt gesellschaftliche Empathie und schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können. Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind.
Wir wünschen uns tiefgehende soziale Kontakte, denn unter diesem kraftvollen Liebesaspekt ist uns nichts so sehr verhasst wie Oberflächlichkeit im Umgang mit unseren Mitmenschen. Liebe ist für uns die Kraft, mit der die Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen sind. Als Partnerin oder Partner suchen wir nun nach einer Person, von der wir meinen, dass diese schon in vorherigen Leben für uns wichtig war, wodurch die jetzige Beziehung zwangsläufig vorherbestimmt ist.
Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
.
Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
.
.
