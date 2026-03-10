Tagesenergie heute 10. März 2026 – Quelle der Liebe

Die Tagesenergie heute führt zur Quelle der Liebe in uns, um die Selbstliebe durch vollkommene Selbstannahme zu stärken, damit die Selbstheilung funktionieren kann!

„Selbstannahme ist zwar nicht alles, doch ohne Selbstannahme ist alles nichts.“

Je weniger wir uns selbst lieben, desto mehr sehnen wir uns danach, von anderen gemocht, akzeptiert und geliebt zu werden. Weil wir uns selbst nicht geben, was wir brauchen, sind wir süchtig nach der Zuwendung, Liebe und Anerkennung anderer, um dieses Bedürfnis zu stillen.

Sind wir jedoch nicht bereit, den Schritt zur Quelle der Liebe in uns aus vollem Herzen zu gehen, können wir sicher sein, dass sich unsere belastenden Themen nicht lösen lassen! Wir müssen die Urliebe annehmen, damit wir auch unser wahres Selbst annehmen können.

Lass dich zur Quelle der Liebe in dir führen und es wird dir von allen Seiten Liebe entgegenbracht werden!

Musik öffnet die Tür zum Herzen. Die Melodien des bekannten spirituellen Komponisten Michael Reimann sind eine Einladung an das Leben und die Selbstliebe.



In die Ruhe finden, das Herzbewusstsein neu erwecken, die Herzaura stärken und zur Quelle der Liebe finden – nach und nach wirst du dich durch die Heilmusik wieder als geborgen im All-eins-Sein wahrnehmen und im Herzen heil werden.

Die so zurückgewonnene Energie verleiht dir besondere Kraft und Zuversicht für den Alltag und darüber hinaus.

Heilmusik für Selbstliebe und Herzheilung >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Entdecke die Quelle der Liebe in dir, denn sie ist unbegrenzt, sie ist dein Zentrum. Wenn du die Liebesquelle in dir zu fühlen beginnst und dich traust diese auszuströmen, dann wird dich die Liebe zu dir selbst ausfüllen.

Selbstliebe und ein natürliches Selbstwertgefühl sind die Basis für alle Bereiche unseres Lebens. Wer sich selbst liebt und sich wertvoll fühlt, der kümmert sich auch intensiver um sich. Wenn wir uns selbst so annehmen wie wir sind, kann dann auch die Selbstheilung optimal funktionieren.

Liebe heute einmal alles an dir, was du sonst immer an dir kritisierst. Liebe deine Fältchen, deine Fettpölsterchen, deine krummen Beine, deine schiefe Nase und alles, was dich sonst an dich stört. Was immer du an dir auszusetzen hast und wofür du dich verurteilst – Umarme es, nimm es an, liebe es.

Schöpfe aus der Quelle der Liebe, denn du bist der einzige Mensch, mit dem du eine lebenslange Beziehung hast – Sei verliebt in dich und fühle dich wertvoll!

„Liebe dich selbst und die Welt liegt dir zu Füßen!“ Dauernd finden wir uns zu dick oder zu dünn, nicht schön genug, nicht sexy genug, nicht schlau genug, nicht gut genug. Traumfrauen sind immer die anderen.

Schmeiß die überkritische Brille auf dich selbst in die Ecke und wach auf! Du bist die Traumfrau deines Lebens. Damit sich endlich jede Frau morgens im Spiegel zuzwinkert: “Yes, Baby! Mit dir wird das heute der schönste Tag meines Lebens.

Von nun an gilt: GUT. BESSER. ICH!

Werde die Frau deines Lebens >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

