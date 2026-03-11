Tagesenergie heute 11. März 2026 – Heile dein inneres Kind!

Die Tagesenergie heute fordert dazu auf, dem inneren Kind besondere Aufmerksamkeit zu schenken, um es heilen zu können. Begeben wir uns auf eine Reise in die Kindheit!

Die Vergangenheit holt dich immer wieder ein und hindert dich daran, dich frei zu entfalten und dein Glück zu finden? Dann liegen die Ursachen meist in der Kindheit begraben. Seelische Verletzungen, Liebesentzug, negative Erlebnisse – all das kann schlimme Folgen haben. Damit alte Wunden heilen können, braucht das innere Kind besondere Aufmerksamkeit.

Sitzen Schmerz und Enttäuschung sehr tief, steht uns das Schattenkind oft im Weg und hindert uns daran, unser volles Potenzial zu entfalten. Um uns von der Vergangenheit zu befreien und mit uns ins Reine zu kommen, führt der Weg über das innere Kind, mit dem wir Frieden schließen müssen.

Begib dich auf eine Reise in die Kindheit, um das Vergangene abschließen zu können.

Unsicherheiten und Ängste, die uns schon als Kind geplagt haben, manifestieren sich allerdings oft im Erwachsenenalter und können zur unüberwindbaren Hürde werden. Wer also regelmäßig mit negativen Emotionen zu kämpfen hat, findet den Ursprung meist in der eigenen Kindheit.

Einmal erkannt, können wir dieses Wissen nutzen, um Unzufriedenheit in Glück zu verwandeln, Angst in Mut und Selbstzweifel in Selbstvertrauen. Wende dich mit deiner ganzen Stärke dem kleinen, verlassenen Kind in in dir zu und gib ihm die Liebe, die es braucht. Dann kannst du beginnen endlich die gewünschte Befreiung zu erleben und Ganzheit sowie Heilung zu erfahren!

Wenn wir Freundschaft mit unserem Schattenkind schließen, lässt sich das »Sonnenkind« befreien – unser lebenszugewandter, freudiger und starker Wesenskern, der glückliche Beziehungen und ein Leben in Fülle erst möglich macht.

Heile dein inneres Kind >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Jeder von uns trägt sein inneres Kind in sich, und bei jedem von uns wurde das innere Kind einst zutiefst verwundet. Um den Schmerz zu vermeiden, haben wir dieses innere Kind ignoriert – aber natürlich verlässt es uns nie.

Unser inneres Kind lebt in unserem Unterbewusstsein und beeinflusst unsere Entscheidungen, unser Verhalten, wie wir auf Herausforderungen reagieren und wie wir unser Leben leben.

Das innere Kind ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben!

Regelmäßiges Meditieren ist ein wunderbares Mittel, um deinem inneren Kind wieder zu begegnen. Heile und umarme es. Befreie dich von Blockaden und alten Glaubenssätzen. Beim Meditieren wirst du nach und nach deinem inneren Kind immer näher kommen – je nachdem, welche Beziehung du aktuell zu ihm hast.

Vielleicht kannst du es anfangs auch nur in Form einer Gestalt wahrnehmen. Oder du spürst, dass es da ist. Öffne dich für die Begegnung mit dem inneren Kind, locke es sanft aus der Reserve, indem du beispielsweise nach ihm rufst – wie bei einem kleinen Kind, das gerade verstecken spielt. Sei geduldig. Und freue dich auf den Moment, in dem ihr euch dann begegnet.

Diese Meditationen unterstützen dich darin, dein eigenes Selbst zu befreien und in einen liebevollen Kontakt zu deinem Inneren Kind zu treten, um diesem all das zu geben, was es braucht. Dann steht einem Leben voller Kraft, Freude und Zuversicht nichts mehr im Weg.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

