PORTALTAG: Mondkraft heute 12. März 2026 – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag setzt durch kritische und aufwühlende Spannungsaspekte den Mond im Steinbock unter Druck. Pluto löst in Verbindung zu Sonne und Merkur schwierige Energien aus. Überwinden wir alle Hürden, die sich vor uns aufbauen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn im Widder – Merkur Quadrat Pluto – Sonne Quadrat Pluto – Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns nicht unter Druck setzen – Bleiben wir fokussiert!

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute am Portaltag setzt uns mit dem Mond im Steinbock durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen zur Tagesordnung gehören. Den ganzen Vormittag über müssen wir uns vor Merkur und Pluto in Acht nehmen, die im Quadrat zueinander stehen.

Dieser Aspekt lenkt die Gedanken in die Tiefe, und löst Wandlung und Transformation aus. Wir können wichtige Erkenntnisse im Bereich unserer Grenzen, aber auch unserer Ängste machen. Es wird uns jedoch nicht immer gelingen, andere Menschen zu verstehen und ebenso wenig, uns ihnen immer verständlich zu machen.

Pluto stärkt zwar im Spannungsaspekt zu Merkur die Fähigkeit, sich in Themen zu vertiefen und Hintergründe zu erkennen, jedoch neigen wir dazu, unsere Ansichten manchmal zu direkt und unverblümt zum Ausdruck zu bringen. Das kann Widerstände in unserem Umfeld wecken, weil andere unser Verhalten verletzend empfinden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>

.

Pluto macht uns auch misstrauisch, weil er unsere dunklen Seiten kennt. Wer Vertrauen erhalten will, muss zuerst beweisen, dass er es auch verdient. Mit einer Pluto-Merkur-Spannung ist oft auch ein Dominanzstreben verbunden und eine gewisse Neigung, andere zu manipulieren.

Der Spannungsaspekt könnte auch ein Projektionsverhalten begünstigen, Schatten der eigenen Seele auf andere zu projizieren. Wenn wir aber lernen, im Umgang mit anderen Menschen ein wenig Zurückhaltung und Mäßigung zu üben, können die Spannungsenergien von Pluto sich in eine positive Form wandeln.

Entwickeln wir durch die Portaltag-Mondkraft heute ein neues Bewusstsein, um die Welt und uns selbst besser zu verstehen!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Neben der ohnehin schwierigen Merkur-Pluto-Verbindung müssen wir uns ab Mittag auch noch vor dem Quadrat zwischen Sonne und Pluto besonders in Acht nehmen, da bei diesem Aspekt die ungewöhnliche Pluto-Energie in falsche Bahnen gelenkt wird und wir mit starken, manchmal auch zwanghaften Gefühlen konfrontiert werden. Wir werden dazu verleitet, etwas erzwingen zu wollen und anderen Menschen unsere Meinung aufzudrängen, was zu heftigen Auseinandersetzungen führen kann.

Machtstreben, Herrschsucht, fanatische Bestrebungen, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit, Anmaßung und Aggressivität können die Auswirkungen der Unvereinbarkeit von Sonne und Pluto bei diesem Quadrat sein. Wir ziehen außerdem Ereignisse und Menschen an, die uns schmerzhaft bewusst werden lassen, welche Verletzungen wir erlebt haben oder gerade auch erleben.

Äußere Widerstände, die vom Sonne-Pluto-Quadrat ausgelöst werden, wecken in uns in der Regel erst recht den Willen, unsere Überzeugungen durchsetzen zu wollen, so dass wir unsere Ziele auch mit Erfolg erreichen können. Doch der Preis dafür kann sehr hoch sein, denn durch Pluto neigen wir zu einer Schwarz-Weiß-Haltung, wobei uns Kompromisse sehr schwer fallen können. Druck und Gegendruck könne sich dann bis zu einem Punkt aufschaukeln, der dann eine Explosion auslöst.

Suchen wir uns ein Ventil für die explosiven Energien!

.

Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Omega-3-Fettsäuren sind lebensnotwendig, der Körper kann sie jedoch nicht selbst bilden. Sie verbessern die Fließeigenschaften des Blutes, hemmen die Blutgerinnung, wirken Blutdruck senkend, entzündungshemmend und beeinflussen den Fettstoffwechsel positiv. Omega-3-Algenöl ist das „Allroundtalent“ für die Gesundheit. Omega-3 Algenöl >>>

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Angstgefühle, chronische Schmerzen, Depression und Reizdarmsyndrom – all diese Krankheitsbilder können mit einem aus der Balance geratenen Vagusnerv zusammenhängen. Indem wir die Selbstregulation des Nervensystems wiederherstellen, die Darm-Hirn-Achse heilen und die Vagusbremse aktivieren, können wir Anspannung und Stresszustände überwinden, körperliche Symptome lindern und zu innerer Ruhe und Kraft finden. Nutzen wir den Vagusnerv für unser Wohlbefinden und machen uns frei von zahlreichen Beschwerden! Aktiviere deinen Selbstheilungsnerv >>>

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Erinnern wir uns daran, wie unsere ganz persönliche Zukunftsvision aussieht und wie wir sie umsetzen wollen. Stellen wir uns hierfür die richtigen Fragen: Was ist wirklich unser Ziel? Was können wir tun um es zu erreichen? Wie sieht der erste Schritt aus?

. Uns alle kann es allerdings von heute auf morgen treffen: ein unerwarteter Verlust, dramatische Ereignisse oder die Frage nach dem persönlichen Lebenssinn. Doch solche Situationen müssen uns nicht aus der Bahn werfen, denn in diesen Zeiten des Wandels können wir Krisen als willkommenen Anlass für eine Bestandsaufnahme und Neu­orientierung nutzen. Krisen mit Weisheit überwinden >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.