Wintersonnenwende: Tagesenergie heute 21. Dezember 2025 – Magischer Wandel

Die Tagesenergie heute führt mit der Wintersonnenwende auf den Weg ins Licht. Freuen wir uns in der Julnacht auf eine magische Zeit des Wandels!

Die Zeit der Wintersonnenwende ist energetisch sehr intensiv und führt uns auf den Weg ins Licht. Wir können uns von allem alten Ballast befreien, Platz für Neues erschaffen und alles ans Licht bringen, was nächstes Jahr erblühen und wachsen soll. Dafür ist es jedoch notwendig, dass wir uns durch echtes Loslassen von allem Ballast befreien, der uns ausbremsen würde.

Seit Jahrtausenden wird die Wintersonnenwende als Zeit des Wandels gefeiert, wo die Tage endlich wieder heller und länger werden. Es ist eine Zeit der Reflexion und des Loslassens von Dingen, die wir nicht brauchen. Schicken wir alles Unerwünschte in die Dunkelheit und heißen das, was sich uns für die Zukunft zeigt, mit der Rückkehr des Lichts willkommen.

Lassen wir in der Julnacht alles Unnötige los, damit wir uns befreit von allen Belastungen auf den Weg ins Licht begeben können!

Entdecken wir uns selbst! Nur so kann der Ansatz des gesamten Universums mit seinen Gesetzen verstanden werden! Nutzen wir die Kraft der Wintersonnenwende, um uns von allem zu lösen, was belastend ist.

Jede bewusste Lebensveränderung gibt uns die Chance, zu reifen und Mitschöpfer für ein erfülltes Leben zu werden. Das Licht der Heilkräuter-Kerze für den Neubeginn begleitet uns beim Erkennen des Weges, den es zu meistern gilt.

Weg ins Licht >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute zur Wintersonnenwende

Solltest du immer noch nicht so recht wissen, wohin dich dein Weg führen soll oder kannst du dich nicht ganz von deinen Blockaden befreien, so hilft dir die Tagesenergie heute und entzündet mit der Wintersonnenwende dein inneres Feuer. Lass es lodern und aufflammen und erfreue dich an seinem Licht, dass dich auf einem neuen Weg begleiten wird und das Loslassen vereinfacht.

Genau jenes Loslassen von all den Dingen, die uns das Leben erschweren, machen einen allumfassenden Wandel möglich und führen uns dann durch die Wintersonnenwende auf den Weg ins Licht. Diese besonderen Energiewellen ermöglichen einen Befreiungsakt, der tiefgründig und auch nachhaltig wirkt.

Durch die Wintersonnenwende wächst unsere innere Bereitschaft, dem Leben mit Liebe zu begegnen!

ICH BIN frei – ICH BIN mutig – ICH BIN wertvoll . Das ICH BIN lenkt viele Bereiche unseres Lebens. Es ist ein wahrhaft kraftvoller Ausdruck, der fokussierend wirkt und unsere Schöpferkraft weckt. Doch nicht immer sind wir uns seiner Macht bewusst.

Mit bejahenden, starken ICH-BIN-Affirmationen können wir uns als das Wunder, das wir selbst sind, neu entdecken, die Wahrheit unseres Herzens leben und unser inneres Licht und unsere Liebe entfalten.

Erinnere dich an dein wahres Selbst >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute zur Wintersonnenwende einen energiereichen Tag!

.

