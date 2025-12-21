Mondkraft heute 21. Dezember 2025 – Wintersonnenwende – Sonne im Steinbock

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Steinbock in die Nacht der Wintersonnenwende. Die Sonne im Steinbock läutet den astronomischen Winteranfang ein. Erkennen wir, was wirklich wichtig ist! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: zunehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Wintersonnenwende – Sonne im Steinbock – astronomischer Winterbeginn.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir uns heute zu entspannen und vermeiden jegliche Hektik. Nur so kommen wir an diesem besonderen Tag zur Ruhe.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock zur Wintersonnenwende

Die Mondkraft heute führt mit dem dem Mond im Steinbock in die Nacht der Wintersonnenwende und läutet mit der Sonne im Steinbock den astronomischen Winterbeginn ein. Die Tage werden nun langsam wieder länger und das Licht kehrt zurück. Auch wir selbst haben die Möglichkeit, uns auf den Weg des Lichts zu begeben, wenn es uns gelingt, unsere Schwächen zu überwinden.

Wir werden zu den spürbaren magischen Energien der Wintersonnenwende allerdings von weniger positiven kosmischen Einflüssen begleitet. Besonders ein Venus Saturn Quadrat, das 2 Tage anhalten wird, macht uns das Leben und die Liebe schwerer als sie sind. Die gegensätzlichen Energien der Planeten sorgen für Spannungen und Beziehungsproblem sind vorprogrammiert.

Auch Themen aus der Vergangenheit können sich jetzt wieder auftun und zu neuen Schwierigkeiten entwickeln. Wir erleben ein großes Gefühlschaos und halten uns in Gefühlsäußerungen komplett zurück. Unsere emotionale Zurückhaltung kann jedoch dazu führen, dass wir keine tiefe Verbindung zu unserem Partner eingehen können.

Daher sind wir frustriert, weil es mit der Liebe nicht so klappt, wie wir es uns gerne wünschen. Daraus kann sich durchaus eine negative Einstellung zur unseren Beziehungen entwickeln, wenn wir den störenden Einflüssen von Venus und Saturn nicht entgegenwirken. Gehen wir Beziehungsprobleme, über die wir zu lange hinweg geschaut haben, endlich an!

.

.

Die Mondkraft heute führt uns mit der Wintersonnenwende aber auch endgültig in eine Zeit des Wandels und fordert uns gleichzeitig auf, Licht ins Dunkel unserer verschütteten Seelenanteile zu bringen. Damit wir uns auf den Weg des Lichts begeben können, ist es auch notwendig, uns von allem Ballast zu befreien. Dies kann ein zu voller Kleiderschrank, ein unguter Lebensstil, können Energie raubende Beziehungen oder auch negative Gedanken sein!

Um zu einer tieferen Sinnhaftigkeit zu kommen, ist es nötig, sich auf das Wesentliche zu beschränken. Im Loslassen und in der Achtsamkeit auf uns selbst können wir dann Licht und Frieden in uns finden. Stellen wir uns alten Verletzungen und noch nicht ganz verheilten Wunden. Deren Integration hilft uns, in uns ganz und heil zu werden.

Dort wo es uns jetzt hinzieht, wo alles ganz einfach zu gelingen scheint, dort finden wir unsere Erfüllung!

Kosmische Energie der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende mit der Sonne im Steinbock

Wenn die Sonne um 10.20 Uhr vom feurigen Schützen in den ernsthaften Steinbock wechselt, kehrt kurz vor den Rauhnächten eine Zeit der Ruhe ein. Statt um Idealismus geht es nun um Realismus, eigene Standortbestimmung und die objektive, sachliche Wirklichkeit. Selbstverständlich reagieren wir in der Steinbockzeit auch ehrgeizig, sollten aber alles ohne Druck ausüben, da wir ansonsten nicht zum Erfolg kommen werden.

Mit der Sonne im Steinbock wird die allgemeine Stimmung zwar wieder etwas ernsthafter, aber wir strahlen viel Kraft und Stärke aus. Unsere Stunde ist nun gekommen, in der wir wichtige Menschen von unseren genialen Ideen und Visionen überzeugen können. Nutzen wir die Kraft der Steinbock-Sonne gerade heute zur Wintersonnenwende um Bilanz zu ziehen, etwaige Altlasten zu entsorgen und uns mit unseren neuen Visionen zu befassen.

Wir können bereits für das neue Jahr Pläne schmieden und neue Ziele setzen, die wir im Merkurjahr 2026 durchaus erreichen können. Die Sonne im Steinbock beschreibt Gefühle, die uns auf auf besondere Weise überraschen und verblüffen werden. Offenheit und Ehrlichkeit sowie unser gesunder Menschenverstand ermöglichen es zudem, dass wir sowohl bei beruflichen als auch privaten Tätigkeiten zum Erfolg kommen.

Lassen wir uns von der magischen Energie der Wintersonnenwende leiten und begeben uns auf die Reise in eine mystische Zeit!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock zur Wintersonnenwende

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Steinbock

Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

.

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Hegen wir noch alten Groll in uns, der unsere Freude auf das Fest der Liebe blockiert? Falls ja, sollten wir uns nun endlich davon lösen. Halten wir uns vor Augen, was den Ärger oder Schmerz verursacht hat und dass es uns nicht mehr gut tut, daran noch festzuhalten. Nun können wir uns davon verabschieden. Schicken wir die dunkle Wolke ins Universum hinaus und lassen wieder Licht in unser Herz.

. Niemals in der Geschichte der Menschheit war es wichtiger als heute, sich auf die Reise ins Herz einzulassen und seinen Stellenwert zu verstehen. Wenn du im Herzen bist, muss nichts getan werden, um Veränderung herbeizuführen! Es wird unwillkürlich geschehen und voller Anmut. Lebe im Licht deines Herzens >>> . Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute zur Wintersonnenwende einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

