VOLLMOND: Tagesenergie heute 7. September 2025 – Transformation und Erneuerung

Die Vollmond-Tagesenergie heute stellt Kräfte der inneren Reinigung zur Verfügung, die Transformation und Erneuerung ermöglichen. Akzeptieren wir die anstehenden Veränderungen!

“Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tue es jeden Tag” – Konfuzius

Die energetischen Kräfte der Reinigung, die uns durch den Einfluss der Vollmond-Tagesenergie zur Verfügung stehen, warten nur darauf, dass wir ihnen erlauben, unser Leben von allen Belastungen und Problemen zu befreien, damit Transformation und Erneuerung geschehen können. Wir sollten jedoch beachten, dass dies zu gravierenden Veränderungen in unserem Leben führen kann.

Geführt durch die Kräfte der Reinigung ist es uns auch möglich, unsere Schatten der Heilung zu übergeben und Hindernisse sowie Blockaden zu beseitigen. Lassen wir daher alles los, was uns im Weg steht!

Nutzen wir die Vollmond-Tagesenergie heute, um längst fällige Veränderungen zuzulassen!

Heute haben wir wunderbare Voraussetzungen all den von uns produzierten „Mist“ an die energetischen Kräfte der Reinigung zu übergeben. Schaffen wir also Platz in unserem Sein für Neues, indem wir alles nicht mehr Benötigte und uns Behindernde einfach der heute herrschenden Vollmond-Tagesenergie übergeben.

Auf unserem Weg der Veränderung helfen Mantras, an denen Geist und Herz wachsen können.

Energetische Einflüsse der Vollmond-Tagesenergie heute

Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, uns folgende Frage zu stellen: Ist unser Leben in diesen von uns erschaffenen Begrenzungen wirklich lebenswert oder sollten wir das Risiko eines freien und vor allem bewussten Lebens eingehen?

Wahrscheinlich fällt uns die Antwort darauf gar nicht so schwer und die Umsetzung genauso wenig! Setzen wir einfach den ersten Schritt und riskieren wir eine andere Betrachtungsweise.

Wir werden erkennen, dass dies der einzig richtige Weg ist!

Achtsamkeits- und Yogaübungen können direkt im Alltag ohne Vorkenntnisse jederzeit ausgeführt werden.

Stresssituationen und Anspannung werden dadurch weniger und Grübelspiralen lösen sich auf. Aus der inneren Ruhe entsteht neues Vertrauen ins Leben und in die eigene Kraft.

Trotz äußerer Hektik kannst du dadurch zu deiner inneren Mitte finden!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

