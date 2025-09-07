VOLLMOND: Mondkraft heute 7. September 2025 – Vollmond in Fische – Blutmond – Mondfinsternis

Die Vollmond-Mondkraft heute fordert mit dem Vollmond in den Fischen als Blutmond zur Auflösung aller Blockaden und Belastungen auf. Die totale Mondfinsternis verstärkt die herrschenden Vollmond-Energien und schenkt die Kraft der Transformation. Handeln wir nicht zu impulsiv! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Fische – Mondphase: Vollmond in den Fischen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Neptun im Widder – Blutmond – totale Mondfinsternis.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schließen wir mit der Vergangenheit ab und heilen mit der Kraft des Vollmondes unsere Seelenwunden!

Mondkalender und Vollmond-Mondkraft heute – Vollmond in den Fischen – Blutmond – totale Mondfinsternis

Die Mondkraft heute versetzt uns durch einen nahezu mystischen und ganz besonderen Vollmond in den Fischen, der seine volle Wirkung um 20.00 Uhr als Blutmond mit einer totalen Mondfinsternis entfalten wird, in eine von hohen kosmischen Schwingungen getragene Aufbruchstimmung, die uns in einen erfolgreichen und kraftvollen Neubeginn begleiten können.

Dieser außergewöhnliche wird uns jedoch dazu zwingen, Altes, Hinderliches und Unpassendes loszulassen – ohne diese Auflösung von allem Ballast blockieren wir uns selbst und bleiben in den alten Mustern verhaftet. Ein Neuanfang lässt dann natürlich auf sich warten!

Es geht bei diesem Vollmond außerdem um Ängste, Zwänge und alte Glaubenssätze, die an die Oberfläche dringen. Wir werden deswegen aufgefordert herauszufinden, was noch im Inneren und im Außen zu tun ist. Oftmals hindern uns diese Ängste und alten Glaubenssätze, sowie auch alte Verletzungen daran, der Mensch zu sein, der wir sein könnten und das zu tun, was wir tun wollen.

Wir erkennen jedoch auch klar und deutlich unsere Berufung, deshalb sollten wir beginnen diese umzusetzen und ihr zu folgen. Mit dem Vollmond in den Fischen gelingt es uns außerdem, alles Erlebte und Gefühlte der letzten Wochen zu sortieren und genau zu erkennen, was nicht mehr zu uns gehört. Diese vermeintliche Trennung des Erlebten hilft uns, in Zukunft schneller und klarer festzustellen, wo die Energiefelder und ihre Grenzen verschwimmen.

.

.

Unsere Gefühle zeigen uns bei diesem Blutmond-Vollmond sehr präzise an, ob wir uns auf unserem Seelenpfad bewegen, oder ob wir davon abweichen. Der Vollmond in den Fischen hilft uns dabei, dies mit einer Klarheit zu erkennen und zu fühlen, die fast schon schmerzhaft und physisch spürbar sein kann.

Die Mondenergie des Fische-Vollmondes erleichtert es uns allerdings zu erkennen, was in unserem Leben dazu führt, dass wir ins Grübeln verfallen und was einfach nur uns selbst, unseren eigenen inneren Kern und unser Sein ausmacht.

Lassen wir die Vergangenheit hinter uns und schlagen wir ein neues Kapitel in unserem Leben auf!

Kosmische Energie der Vollmond-Mondkraft heute mit dem Blutmond-Vollmond in den Fischen und totale Mondfinsternis

Der Vollmond in den Fischen wird von einer totalen Mondfinsternis begleitet und ist dadurch als Blutmond noch intensiver spürbar. Ein Blutmond entsteht immer genau dann, wenn eine totale Mondfinsternis während eines Vollmonds stattfindet. In der Astrologie symbolisiert der Blutmond bzw. die totale Mondfinsternis vor allem Transformation.

Ob Lachflash mit guten Freunden, Herzschmerz oder einfach mit sich selbst zufrieden sein — Der Mond verkörpert unsere Gefühlswelt, unser inneres Kind und emotionalen Bedürfnisse. Ein Blutmond kann daher schnell einmal für Gefühlschaos sorgen.



Noch nicht über den/die Ex hinweg, mehr spürbare Gefühle für eine Affäre oder Verhaltens- und Glaubensmuster, die uns immer noch ausbremsen – der Blutmond bringt alles an die Oberfläche und gibt uns die Chance Altes aufzuarbeiten, die Gefühle zu sortieren, aber auch alles, was nicht passt, einfach loszulassen. So können wir Platz für neue Abenteuer, Glück und Menschen schaffen, die uns guttun.

Neubeginn, frischer Wind, Kickstart… jetzt ist die Zeit reif, ganz zu seinem neuen Ich zu stehen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Fische

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Füße, Zehen

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Der Körper und das Immunsystem müssen besonders viel Arbeit leisten, um uns gesund zu halten. Ist das Immunsystem im Keller, sind wir viel anfälliger für Umwelteinflüsse und Viren. Um das Immunsystem zu stärken und die Verdauung zu verbessern, sollte man deshalb regelmässig MCT Öl zu sich nehmen.

Beugen wir Krankheiten und Entzündungen vor, die ein geschwächtes Immunsystem hervorrufen, indem wir MCT Öl regelmäßig in unsere Ernährung einbauen.

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Die Vollmond-Energien heute sind etwas Besonderes. Wir können diese Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

.

Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, uns neu auszurichten: mithilfe der eigenen positiven Gedankenkraft.

Durch heilsame Botschaften und stärkende Impulse können wir unsere wahre Größe erkennen. Glauben wir an unsere innere Kraft, können wir mit Leichtigkeit den Weg der Heilung gehen und alles Positive willkommen heißen.

Alles, was wir zum Heilsein brauchen, steckt bereits in uns!

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Fische besonders gut:

Allgemein – Verrichten wir nur die wichtigen Arbeiten, und genießen dann die Mußestunden! Dabei tanken wir besonders viel seelische Kraft und Ruhe, und es wäre nur natürlich, wenn uns dabei auch prima Lösungen für bestimmte Probleme einfallen.

Gesundheit – Der zunehmende Mond im Zeichen der Fische begünstigt laut Mondkalender die Zufuhr von Nährstoffen für die Füße ebenso wie andere stärkende Maßnahmen. An diesen Tagen können wir also zum Beispiel unsere Zehennägel besonders gut mit Silicium pflegen oder den Füßen ein mineralstoffreiches Fußbad gönnen.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Fische steht, ist Zeit für Exotisches: Pimpinelle, Dill, Angelikawurzel, Bambussprosse, Chinakohl, Sojabohnen, sowie alle exotischen Gewürze.

Garten/Pflanzen – Gießen und düngen wir alle Pflanzen!

Fitness – Was Sport und Bewegung angeht, sind wir etwas weicher, langsamer und eigentlich nicht so richtig motiviert. Machen wir immer wieder eine Pause, um zu entspannen.

Schönheit/Wellness – Die Kraft beim Mond in Fische steht im körperlichen Bereich für die Reinigung und das Ausscheiden von Giften. Maßnahmen zur Entschlackung und Entgiftung wirken deshalb besonders gut.

Haushalt – Die Fische-Energie ist eine reinigende Kraft, und oft bekommt man ein besseres Gefühl in der Seele, wenn man zuerst im Außen für Sauberkeit sorgt. So haben wir wieder eine frische Atmosphäre zuhause und ein gutes Gefühl im Herzen. Also ran an den Putzeimer!

Liebe – Ein Abend zu zweit kann nun besonders romantisch sein.

Beruf/Karriere – Wir können uns bei allen beruflichen Entscheidungen ganz auf unser Bauchgefühl verlassen.

Tages-Tipp – Folgen wir unserer Intuition und öffnen unser Herz für die allumfassende Liebe.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Fische vermeiden:

Gesundheit – Der Körper reagiert in dieser Mondphase empfindlicher auf Alkohol, Drogen und Medikamente. Vor allem Alkohol wird nur langsam abgebaut, was zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen führen kann. Auch sollte nichts unternommen werden, was die Füße belastet!

Tagesverbot – Auf das Haare waschen sollten wir beim Mond in Fische möglichst verzichten, denn trotz intensiver Pflege können die Haare leicht struppig und widerspenstig werden, außerdem neigen sie zur Schuppenbildung.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Vollmond-Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

