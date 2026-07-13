Ich kannte jemanden, bei dem ging alles schief.

Immer, wenn es wieder soweit war, rief er mich an und klagte über sein Schicksal. Ich hörte zu, zeigte Verständnis, versuchte, zu trösten und Lösungen zu finden.

Ich machte meinen Job als Mülleimer gut. Bis zu dem Tag, als ich die Sprache darauf brachte, dass er selbst vielleicht etwas mit dem zu tun hat, was ihm widerfährt.

Da war die Freundschaft vorbei. Und ich bin nicht mehr bereit, Unrat bei mir abladen zu lassen, wenn ich am Ende allein saubermachen muss.

Übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln!

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Durch leicht umsetzbare Tools gelingt es, unsere Gefühlswelt immer besser zu verstehen und nachhaltig zu verändern. So befreien wir uns von Impulsivität und Blockaden, finden Leichtigkeit und stärken das Selbstbewusstsein. Hier weiter.

Unsere tiefste Angst

Ein Beitrag von Kerstin Chavent – Die Alpenschau bedankt sich!

Ich kenne nur wenige Menschen, die dazu bereit sind, ihren eigenen Beitrag zu einer Situation anzuerkennen.

Dinge passieren für sie irgendwie und fallen ihnen quasi vor die Füsse. Damit habe ich nichts zu tun. So sind die meisten heute bass erstaunt, wie sich die Welt entwickelt hat. Es ist, als gehörten sie nicht wirklich dazu und würden als Zuschauer durch das Leben gehen.

Viele haben vergessen, wie wichtig der Beitrag jedes Einzelnen zu einer Gemeinschaft ist. Viele fühlen sich unbedeutend. Was kann ich schon tun? Was soll das schon bringen? Also ziehen sich die meisten in eine private Bubble zurück, von der aus sie frustriert und hilflos beobachten, wie ihre Welt gerade untergeht.

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Versteckte Vorteile

«Wozu brauchen Sie Ihre Krankheit?» Es gibt Ärzte, die ihren Patienten diese Frage stellen. Sie mag verwundern, vielleicht empören. Sollen wir eine Krankheit brauchen? Wir wollen sie doch gerade weghaben. Doch hintergründig gibt es Vorteile.

Wir müssen nicht mehr arbeiten. Jemand kümmert sich um uns. Man bemitleidet uns. Wir bekommen eine gewisse Wichtigkeit. Wir wissen oder finden heraus, warum es uns schlecht geht. Das Leben hat einen bestimmten Sinn.

Opfer sein hat vieles für sich. Opfer sind unschuldig. Täter sind schuldig. Täter machen Fehler. Opfer können nichts dafür. Sie bekommen Verständnis und Mitgefühl, Aufmerksamkeit und Fürsorge und stehen moralisch auf der richtigen Seite.

Man leidet zwar, fühlt sich aber auch irgendwie gut. Doch der Preis dafür ist hoch. Man ist abhängig von der Anerkennung durch andere, verengt den Blick auf das eigene Leben, fühlt sich ohnmächtig und verliert auf Dauer Handlungsspielraum.

Opfer werden nicht zur Verantwortung gezogen. Täter ja. Sie müssen bezahlen. Das ist wichtig, wenn jemand einem anderen Leid zugefügt hat. Es muss einen Ausgleich geben. Doch jemand, der sich dauerhaft in eine Opferrolle begibt, schadet der Gemeinschaft.

Langfristig führt seine Haltung zu Isolation, Unzufriedenheit und Konflikten.

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Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Nur wenn wir es wagen, uns auf den Weg in unsere Innenwelt zu machen und Frieden mit uns selbst zu schließen, kann sich auch in der äußeren Welt etwas verändern! Hier weiter.

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Zwischen den Fronten

Wenn jemand verletzt ist, muss die erste Massnahme sein, die Wunde zu versorgen.

Dem Ertrinkenden muss die Hand gereicht werden, dem Hungernden ein Stück Brot. Dem Verfolgten mit Philosophie zu kommen, nützt ihm wenig. Wer in Not ist, braucht keine klugen Gedanken, sondern Hilfe. Die muss er bekommen.

Doch diejenigen, die sich momentan nicht in einer Notsituation befinden, können sich Gedanken darüber machen, ob Menschen nicht auch ihres eigenen Glückes Schmied sind. Hier gehen die Meinungen scharf auseinander.

Der Satz gilt vielen als zynisch, da er reale Ungleichheiten ignoriert und unterstellt, dass jeder die gleichen Chancen hat. Er vereinfacht komplexe Lebensrealitäten und ist in Krisensituationen vollkommen unpassend. Auf der anderen Seite vermittelt er ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Würde.

Es gibt etwas, was grösser ist als Pech, Schicksalsschläge und strukturelle Ungerechtigkeiten.Mir hat es geholfen, mich zu fragen, wozu ich meine Krebserkrankung brauchte. Für mich war es furchtbar, mich als hilfloses Opfer zu fühlen, ein Körper, über den andere mehr zu wissen scheinen als ich selbst.

Ich mag es nicht, mich wie ein von unbekannten Mächten über das Feld gekickter Ball zu fühlen. Ich möchte zumindest die Spielregeln verstehen, um aktiv an dem Spiel mitwirken zu können. Ich habe das gemacht

«Unsere tiefste Angst ist es nicht, ungenügend zu sein. Unsere tiefste Angst ist, dass wir über alle Massen kraftvoll sind».

Die Worte der politischen Aktivistin und spirituellen Lehrerin Marianne Williamson sind bekannt aus einer Rede von Nelson Mandela 1994 in Pretoria. Seitdem wurden sie oft wiederholt. Doch wurden sie verstanden? Jeder hört gern, dass er mehr kann und zu mehr in der Lage ist, als er gerade zeigt.

Doch wenn es darauf ankommt, machen die meisten einen Rückzieher. Wir glauben es einfach nicht. Nicht ohne Wirkung erzählt man uns seit Jahrtausenden, wir seien sündig, gefährlich, unvollkommen, nichts wert, ersetzbar.

Um das auszuhalten, versuchen wir, maximal Einfluss auszuüben und Spuren zu hinterlassen. Wir manipulieren, kontrollieren und versuchen, allem unseren Stempel aufzudrücken als Beweis dafür, existiert zu haben.

Doch wie wäre es, wenn wir uns darüber bewusst werden, dass jeder unserer Gedanken, jedes Wort, jede Tat, unmittelbar Früchte trägt. Es klingt wie im Märchen. Jeder Wunsch wird erfüllt. Wir wüssten ganz genau, dass wir die Gestalter unserer Realität sind und dass wir das erschaffen, was uns begegnet.

Auch dann, wenn wir es noch nicht verstehen. Auch dann, wenn es unangenehm ist und wehtut. Das bedeutet eine Menge Verantwortung. Wir können uns bei niemandem mehr beschweren, über niemanden mehr lästern, niemanden mehr beschuldigen, niemanden mehr angreifen.

Wenn sich die Menschen darüber bewusst wären, wieviel schöpferische Kraft in ihnen steckt, hätten wir keine Kriege mehr. Wir hätten Frieden. Und genau deshalb wird die Opferhaltung mit allen Mitteln und an allen Fronten gefördert.

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Zuversicht ist die Kunst, optimistisch nach vorne zu blicken auch wenn es im Leben gerade mal nicht so gut läuft. Viele Menschen fühlen sich mutlos und einsam. Dabei braucht es oft nur einen kleinen Anstoß, um zu erkennen, wie sehr wir getragen sind! Hier weiter.

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Ohne Opfer keine Täter

Ein ganz anderer Aufstand der Opfer wäre notwendig, um aus der Opfer-Täter-Dynamik herauszukommen.

Ja, es geschieht Unrecht. Ja, es muss beglichen werden. Die Täter müssen zur Verantwortung gezogen werden. Alle Täter. Auch die Opfer. Denn auch sie sind Täter. Wir sind niemals nur das eine oder das andere.

Ob bewusst oder unbewusst: Opfer suchen sich ihre Rolle aus. Was wähle ich? Pech oder Gelegenheit? Ohnmacht oder Selbstermächtigung? Widerstand oder Akzeptanz? Da machen die meisten nicht mit. Sie ziehen es vor, Spielball zu sein und andere über sie bestimmen zu lassen.

Um der Eigenverantwortung auszuweichen, gibt es eine Menge Strategien. Ausreden, Ablenkung, Schuldzuweisungen, Verdrehungen, Projektionen, Lügen, Angriff, Verweigerung. Das Leben ist eben ungerecht.

Es ist, als wollten wir Kinder bleiben. Anstatt Verantwortung für das zu übernehmen, was uns begegnet, gehen wir petzen. Wir schwärzen die an, die die Fehler machen, und lenken von der eigenen Person ab. Mancher findet Genuss darin, sich mindestens für einen Augenblick besser zu fühlen, klüger, gerechter, stärker, schöner.

Menschen mit einem geringen Selbstwert verhalten sich so. Sie können nicht für sich selbst stehen. Das können nur Menschen, die sich selbst gut kennen und die ihre Schwächen und ihre Stärken integriert haben. Nur solche Menschen können Verantwortung übernehmen.

Sie klagen nicht nur über Missstände, sondern wenden sich der einzigen Stelle auf der ganzen Welt zu, an der sie etwas verändern können: sich selbst.Je weniger wir das verstehen, desto heftiger werden uns die Ereignisse daran erinnern.

Je mehr Menschen sich weigern, ihren eigenen Anteil an einer Situation zu sehen, desto grösser wird das Chaos. Ob wir es wollen oder nicht: Hierfür tragen wir alle Verantwortung, eine Verantwortung, die uns fragt:

Na, wie verhältst du dich jetzt? Klagst du noch oder lebst du schon?

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In uns allen wohnt ein kleiner Tyrann, der unserem Lebensglück im Weg steht. Er wütet unbemerkt im Hintergrund oder funkt lautstark dazwischen. Dieser geheime Feind in unserem Kopf hemmt unsere Weiterentwicklung, sorgt dafür, dass wir in einer unglücklichen Beziehung verharren oder aus Angst vor Fehlern nichts Neues wagen. Wie wir uns von negativen Gedanken befreien und unser Leben in die Hand nehmen! Hier weiter.

Unter dem Druck des Alltags, bei all den oft gegensätzlichen Ansprüchen ist die Gefahr groß, die innere Mitte, die Balance, sich selbst zu verlieren. Kann man einüben, damit umzugehen? Was sind die entscheidenden Ressourcen? Wie wird man ausgeglichen, und wie lernt man Gleichmut? Benediktinermönch Anselm Grün hat die Antworten! Hier weiter.

Etwas Großes verändert sich – in uns und um uns herum. Dieser Wandel betrifft alle wichtigen Lebensbereiche: unser Selbstverständnis, unsere Partnerschaften, Werte, Finanzen, Bildung, Spiritualität … Welche Rolle spielen wir dabei, und worauf kommt es jetzt wirklich an? Hier weiter.

Weltfrieden klingt wie eine utopische Vision, doch was hindert uns wirklich daran, ihn zu erreichen? Das Buch von Björn Gschwendtner ist ein Aufruf zur Hoffnung, ein Plädoyer für den Wandel und ein praktischer Leitfaden für alle, die glauben, dass Weltfrieden mehr als nur ein Traum sein kann! Hier weiter.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt. Dieses wertvolle geistige Wissen ist für jeden Suchenden die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben! Hier weiter.

Die Schumann-Resonanz von 7,83 Hz ist eine natürliche elektromagnetische Grundfrequenz der Erde und liegt bemerkenswert nahe an den Alpha- und Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Auch der Hippocampus – das Zentrum für Gedächtnis und innere Taktung – schwingt in diesem Bereich. Wenn diese natürliche Frequenz auf den Organismus wirkt, kann sie sich mit den Gehirnwellen synchronisieren. Das kann sich regulierend auf die innere Uhr auswirken, Schlaf und Entspannung fördern und das allgemeine Wohlbefinden positiv unterstützen! Hier weiter.

Wenn Licht zur Atmosphäre wird, entsteht mehr als nur Helligkeit – es entsteht Stimmung, Ruhe und Präsenz. Dieser Salzkristall bringt genau dieses Gefühl in moderne Räume: dezent im Auftritt, stark in der Ausstrahlung. Sein natürliches Leuchten verleiht dem Moment Tiefe und Klarheit – sanft wechselnd, je nach Stimmung und Tageszeit! Hier weiter.

Aufenthalte in den Alpen als alternative Form der Medizin sind nicht nur heilend, sondern vor allem vorbeugend. Eine Auszeit in den Alpen ist gut für Körper und Seele. Berge können heilen! Hier weiter.

Die Bauerndoktoren der Alpen besaßen ein überliefertes Kräuterwissen, das vielen Menschen half, Krankheiten zu behandeln. Ob bei Verdauungsproblemen, Atemwegserkrankungen oder Gelenkbeschwerden: Die Bauerndoktoren hatten für alles ein Mittel, nutzten die Heilkräfte der Natur. Sie haben uns einen Schatz an wertvollen Hausmitteln aus Heil-Kräutern hinterlassen! Hier weiter.

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Wir alle haben Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial auszuschöpfen. Du kannst jedoch dein Gehirn in jedem Augenblick neu programmieren, egal, wie alt du bist. Indem du es neu vernetzt, kannst du dein Verhalten ändern und endlich die Person sein, die du schon immer sein wolltest! Hier weiter.

Deine Seele verfügt über universelle Weisheit. Durch die Geburt in der Materie entsteht eine Spaltung zwischen Tages- und Nachtbewusstsein. Vielleicht ist Dir bekannt, dass Du nachts auf der Traumebene Dein Leben vorplanst. Plane Dein Leben bewusst durch die Stärkung dieser Verbindung und lasse Dich reich beschenken! Hier weiter.

Die Menschheit steht vor einem Paradigmenwechsel. Über Jahrtausende hat unsere Spezies ihre Überlebensfähigkeit bewiesen. Nun geht es darum, zu zeigen, ob wir auch in der Lage sind, als verantwortungsbewusste Menschen zu leben und uns auf einer höheren Ebene zu entfalten. Der Weg muss nach innen gehen! Hier weiter.

Unsere Welt auf dem Weg in die fünfte Dimension. Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die klimatischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen, die uns bevorstehen! Hier weiter.

Unser Gehirn ist so verdrahtet, dass es sich automatisch auf Gefahren und Probleme konzentriert. Es gibt jedoch einen Weg, sich bewusst der Positivität zuzuwenden. Begib dich auf eine Reise von der Verzweiflung zur Hoffnung, von der Hilflosigkeit zum Handeln. Mache dich bereit für eine hellere, optimistischere Zukunft! Hier weiter.

Worte können großen Schmerz, aber auch unendliche Freude auslösen. Besonders negative Sätze, die wir über uns hören, brennen sich ebenso ins Bewusstsein ein wie besonders positive. Erfreulicherweise können wir zu jeder Zeit alte negative Glaubenssätze überschreiben und neue etablieren – Hier weiter.

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Mineralsalze haben eine große Bedeutung für den physiologischen Ablauf einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen.

Immer mehr Menschen leiden unter negativen Gedanken und Glaubenssätzen. Aktuelle Geschehnisse in der Welt sowie eine häufig sehr negative Berichterstattung in den Medien verstärken diesen Trend noch weiter. Doch wir haben die Wahl, uns von dieser Spirale zu befreien und ein glückliches Leben zu führen. Warten wir nicht länger auf Veränderung. Lassen wir unser Leben von Positivität erfüllt sein! Hier weiter.

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Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude.

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Fühlst Du Dich nicht auch manchmal ausgelaugt und hörst Dich folgendes sagen: „Ich kann nicht mehr“, „Ich bin total fertig.“ „Ich bin total verspannt“, „Ich stehe neben mir“, „Ich bin so müde“, „Ich habe keine Energie“, „Mir wird alles zu viel“, „Nimmt dieser Stress nie ein Ende?“ Es gibt eine ganz einfache Lösung, wie Du wieder in deinen kraftvollen, leichten und lebensfrohen Ursprungszustand zurückfindest – hier weiter.

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