Neumondphase: Mondkraft heute 13. Juli 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs führt in die Neumondphase zum Neumond im Krebs. Ein Venus-Quincunx-Neptun-Aspekt sorgt für eine verträumte Energie in der Liebe. Venus Quincunx Pluto belastet die Partnerschaft. Sonne und Merkur bringen den Verstand in Hochform. Überstürzen wir nichts! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Venus Quincunx Neptun – Venus Quincunx Pluto – Sonne Konjunktion Merkur – Neumondphase zum Neumond im Krebs.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schöpfen wir aus der Neumondphase Kraft, um uns auf Neues einzulassen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs in der Neumondphase

Wir treten mit der Mondkraft heute in die Neumondphase zum Neumond im Krebs ein, der uns morgen am 14. Juli 2026 ab 11.45 Uhr beeinflussen wird. Allerdings müssen wir uns in dieser Neumondphase vor Venus in acht nehmen, die durch einen Quincunx-Aspekt zu Neptun und Pluto den ganzen Tag für Herausforderungen im Liebesleben sorgen wird.

Der Venus-Quincunx-Neptun-Aspekt sorgt für eine verträumte, aber oft auch verwirrende Energie in der Liebe und bei den eigenen Werten. Venus sucht nach realer Harmonie, während Neptun hohe Ideale und Nebel erzeugt. Dadurch kommt es leicht zu Missverständnissen, falschen Erwartungen oder dem Gefühl, Signale nicht klar deuten zu können.

Dieser Aspekt erfordert Anpassung und Kompromissbereitschaft. Er lädt uns dazu ein, spirituelle oder kreative Kanäle zu nutzen, anstatt sich in Illusionen und unrealistischen Vorstellungen von Beziehungen zu verlieren. Es geht darum, die eigenen Wünsche zu ehren, ohne dabei die Realität aus den Augen zu verlieren.

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Venus-Quincunx-Pluto ist ein spannungsgeladener Aspekt, wenn es um die Partnerschaft geht. Dieser Aspekt erfordert eine Anpassung zwischen dem Bedürfnis nach Harmonie (Venus) und dem Drang nach Tiefe und Kontrolle (Pluto). Dies führt zu inneren Spannungen, Kontrollverlust in der Liebe und Lernprozessen in Sachen Selbstwert.

Es besteht eine Spannung zwischen dem Wunsch nach tiefer emotionaler Verschmelzung und der Angst vor Kontrollverlust oder Verrat. Machtkämpfe oder Eifersucht können unter diesem Aspekt auftreten, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht direkt ausgesprochen werden.

Damit die Harmonie in der Partnerschaft erhalten bleibt, müssen tiefe Ängste und Verletzungen (oft aus der Vergangenheit oder dem Unterbewusstsein) transformiert werden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs in der Neumondphase

Besonders förderlich ist ab Mittag der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden und die spannungsgeladenen Quincunx-Aspekte abmildern werden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf uns, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird.

Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten von Merkur. Somit stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein.

Wir haben deshalb die Möglichkeit, uns so zu entfalten, dass unsere Vorstellungen damit konform gehen. Merkur und Sonne bringen auch unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir allerdings die Vernunft nicht außer Acht lassen.

Überstürzen wir nichts!

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Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

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Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

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Extra-Tipp der Mondkraft heute

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Mond-Magie der Mondkraft heute

Die kosmischen Energien schenken aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen.

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Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute in der Neumondphase einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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