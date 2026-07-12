Mondkraft heute 12. Juli 2026 – Mond in den Zwillingen – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen in der Mondpause sorgt durch einen Spannungsaspekt für Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Saturn kann dem Tag eine neue Richtung geben. Räumen wir Hindernisse aus dem Weg! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Sonne Quadrat Pluto – Mond Trigon Saturn – Mondpause zum Mond im Krebs.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die lange Mondpause sorgt den ganzen Tag für Blockaden und Hindernisse. Versuchen wir zu relaxen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen in der Mondpause

Wir sind heute mit einer Mondpause in den Sonntag gestartet, die erst um 0.45 Uhr nachts enden wird. Durch einen Spannungsaspekt zwischen der Sonne und Pluto müssen wir uns damit abfinden, dass es besonders im Partnerschaftsbereich zu Konflikten kommen kann, die durchaus auch eskalieren können.

Schon ein falsches Wort genügt, dass wir explosionsartig aus der Haut fahren und uns zu Streitereien hinreissen lassen, die sogar zu Trennungen führen können. Lediglich ein positiver Saturn-Einfluss kann uns von einem zu aggressiven Vorgehen abhalten, denn er hilft durch ein Trigon zum Zwillinge-Mond dabei, dass wir alle zwischenmenschlichen Konflikte besser bewältigen können.

Wir werden heute durch die Mondpause einigen Prüfungen und Belastungen ausgesetzt sein und alles läuft jetzt nicht so, wie wir es uns wünschen würden, doch gerade dadurch können wir erkennen, was wir eigentlich zu leisten imstande sind. Beweisen wir Stehvermögen und blockieren wir uns nicht selbst, dann können die Hindernisse schneller überwunden werden.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Durch die negativen Einflüsse sind wir emotional sehr wechselhaft und fühlen uns schnell angegriffen. Ausserdem sind wir bestrebt, rücksichtslos alles durchsetzen zu wollen, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kann es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen kommen.

Lassen wir unsere Launen keinesfalls an unserer Umgebung aus, denn es besteht die Gefahr, dass wir anderen Menschen und auch uns selbst seelische Wunden zufügen. Ein wenig Diplomatie oder Taktgefühl würden uns bei diesen anstrengenden Energien sehr viel weiterbringen!

Lassen wir immer wieder die luftig-leichten Energien des Zwillinge-Mondes trotz der Mondpause die Oberhand gewinnen, dann können wir den störenden Einflüssen viel von ihrer Intensität nehmen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen in der Mondpause

Bei der Mondkraft heute mit dem konfliktbeladenen Zwillinge-Mond sind wir aufgefordert, besonders achtsam durch diese Mondpause zu gehen und allzu radikale Entscheidungen zu vermeiden, die wir später unweigerlich bereuen würden.

Beziehungen, die bereits auf wackligen Beinen stehen, können durch das Sonne-Pluto-Quadrat sogar in die Brüche gehen. So manchem werden zudem die Augen geöffnet, dass der Partner doch nicht der Richtige ist, weil man sich falsche Vorstellungen über das Zusammenleben gemacht hat – Eine Trennung wird auch hier das Resultat sein!

Saturn kann uns jedoch durch seine positive Verbindung zum Zwillinge-Mond tiefe Heilung bringen, wenn es unumgänglich ist, eine Beziehung zu beenden. Er bringt uns zudem mit unseren Ängsten und auch Schuldgefühlen in Kontakt, was durchaus schmerzhaft sein kann. Lassen wir uns davon nicht abschrecken, denn am Ende werden wir gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen.

Blockieren wir uns mit dem Zwillinge-Mond in der Mondpause nicht selbst – kämpfen wir für unsere Ziele und räumen kraftvoll alle Hindernisse aus dem Weg!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Jede Krankheit wird durch einen Mangel ausgelöst! Fehlen essenzielle Moleküle wie Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Fettsäuren, geraten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper aus dem Tritt. Die Folge sind Übergewicht, Depression, häufige Infekte und sogar Krebs Neue Wege der Heilung >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Eine Alternative zum Bohnenkaffe ist der Lupinenkaffee. Er ist koffeinfrei und weniger säurebildend als herkömmlicher Kaffee, aber genauso wohlschmeckend. Lupinenkaffee enthält viel Protein und viele Ballaststoffe. Das macht die kleinen Samen so gesund, vor allem für Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Außerdem findet man in Lupinensamen hohe Mengen an Kalzium, Magnesium, Kalium und Eisen. Bio-Lupinenkaffee >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen. Miracle Morning >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.