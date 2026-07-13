Tagesenergie heute 13. Juli 2026 – Begib dich auf einen neuen Lebensweg!

Die Tagesenergie heute weckt starke energetische Kräfte und führt durch eine unbändige Lebensenergie auf einen völlig neuen Lebensweg. Bringen wir unseren Lebensstrom wieder zum Fließen!

Mit der gestärkten Lebensenergie können wir uns ein Leben nach unseren Vorstellungen kreieren. Je mehr wir diese Kraft in unseren Alltag einladen, umso zielgerichteter können wir denken und agieren und somit das Optimalste für unsere Lebenssituation herausholen.

Durch die uns zur Verfügung stehenden energetischen Kräfte können Veränderungen zudem auf einen völlig neuen Lebensweg führen. Dazu müssen wir jedoch all jene Dinge hinter uns lassen, die uns belasten und die Luft zum Atmen nehmen. Starten wir neu durch und verabschieden wir uns von dem ganzen alten Ballast.

Wenn wir dabei die kraftvollen Energien anwenden, können wir uns selbst davon überzeugen wie einfach und schön unser Leben zukünftig verlaufen wird. Daher sollten wir uns heute fragen, ob wir in festgefahrenen Mustern, Denk- und Handlungsweisen festsitzen, die es noch aufzulösen gilt.

Die starken energetischen Kräfte werden unser ganzes Sein erfüllen und uns auf einen neuen Lebensweg führen!

Angetrieben durch die starken energetischen Kräfte haben wir auch ausgezeichnete Voraussetzungen, unser gesamtes Sein zu harmonisieren. Zuerst müssen wir jedoch Körper und Seele in Balance bringen, um uns anschließend mit dem kosmischen Sein in Verbindung bringen zu können.

Wenn es uns schlecht geht, wenn wir nicht glücklich sind, nicht klar wissen, was wir wollen, uns innerlich zerrissen anfühlen, dann liegt dies meist an der Disharmonie zwischen Körper und Seele.

Nehmen wir den Alltag in jedem Augenblick bewusst wahr und lernen wir, auch mit schwierigen Lebenssituationen gelassen umzugehen! Meditation ist dabei ein Nach-Hause-Kommen zu sich selbst.

Farben sind mehr als nur visuelle Reize. Sie sind lebendige Energien, die tief in unser körperliches, emotionales und spirituelles Wohlbefinden eingreifen, sodass disharmonische Schwingungen ausgeglichen werden und Heilung stattfinden kann. Gezielt angewandte Farbtherapie hilft bei körperlichen Beschwerden, sie stärkt das Immunsystem und führt zu innerem Frieden und Ausgeglichenheit.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Angetrieben durch starke energetische Kräfte der Tagesenergie heute schaffen wir durch neue Erkenntnisse die besten Voraussetzungen, dass Dinge zu ihrem endgültigen Ende geführt werden können. Durch diesen Schritt kann unser ureigener Lebensstrom zum Fließen kommen, der neue Wege freispült.

Heute haben wir jene notwendige Antriebskraft zur Verfügung, um alle Stagnationen zu überwinden und aus schier ausweglosen Konstellationen wundervolle Lösungen zu finden. Nutzen wir die energetischen Kräfte, um längst fällige Veränderungen in unserem Leben durchzuführen.

Gehe den Weg der Veränderung und Erneuerung!

Die Liebe und das Licht, die wir in unserem Herzen tragen, sind wie ein Motor unserer Lebendigkeit. Wer seine Blockaden auflösen kann, der stärkt auch seine Seelenkraft. Aus der Kraft der inneren Ordnung kann sich eine Eigendynamik der Positivität entwickeln, die unser Leben vollkommen erfüllt.

Durch die Auflösung und Transformation von festgefahrenen Mustern und Prägungen kann die gewünschte Balance wiederhergestellt werden. Achtsame Prozesse sind dabei eine Notwendigkeit, um wieder auf allen Ebenen Harmonie, Gesundheit, Leichtigkeit und Erfolg herstellen zu können.

Mach dich auf in ein neues Leben! >>>

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

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Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

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In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

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Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

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