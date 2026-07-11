Mondkraft heute 11. Juli 2026 – Mond in den Zwillingen

Die Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen stärkt durch Herrscherplanet Merkur die geistige Klarheit und sorgt für ungewöhnliche Einfälle. Blicken wir über den Tellerrand hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit dem Mond in den neugierigen Zwillingen geht unser Interesse in alle Richtungen und wir möchten überall mitreden und dabei sein. Da kommt schnell das Gefühl auf, etwas zu verpassen. Das Leben geht jedoch nicht an uns vorbei – Wir sind mitten drin!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Merkur, der Herrscherplanet der Zwillinge, wird uns trotz seiner derzeitigen Rückläufigkeit bei allen geistigen Tätigkeiten tatkräftig unterstützen, denn er symbolisiert in der Astrologie die Art zu denken und zu kommunizieren. Entsprechend verfügen wir durch die Mondkraft heute über einen ausgezeichneten Verstand und können uns auch in der Regel bestens in Wort und Schrift ausdrücken. In die Tiefe geht es bei diesem Austausch jedoch nicht.

Der Fokus im Sinne von Merkur liegt klar bei Sprache, Kommunikation und Kontaktaufnahme. Wir erhalten jedoch genug Energie, um uns für etwas gänzlich Neues zu öffnen und sind dazu bereit, uns mit anderen auszutauschen, um gute Ratschläge und Inspirationen zu bekommen, die wir idealerweise annehmen sollten, wenn wir uns mit Problemen herumschlagen, für die wir noch keine Lösung gefunden haben.

Das Bedürfnis und die Bereitschaft zu verhandeln und kreative neue Ideen zu erörtern wachsen deutlich, jedoch kann der Zwillinge-Mond mit dem rückläufigen Merkur auch für Unruhe sorgen. Vermeiden wir daher allzu radikale Entscheidungen, die wir später bereuen würden. Blicken wir über den Tellerrand hinaus und fragen uns, was unsere Seele zum Erblühen bringen kann!

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Die verstärkte Kommunikationsfähigkeit, die den Zwillinge-Mond durch Zeichenherrscher Merkur auszeichnet, ist sehr hilfreich, um anderen unsere Sicht der Dinge verständlich zu machen und vor allem in partnerschaftlichen und freundschaftlichen Beziehungen die eine oder andere Meinungsverschiedenheit auszuräumen.

Durch intuitives Gespür erahnen wir günstige Möglichkeiten, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben werden. Es keimen auch inspirierende Ideen aus unserem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

Nutzen wir die inspirierenden Energien der Mondkraft heute, um die richtigen Entscheidungen für unseren weiteren Lebensweg zu treffen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen und Herrscherplanet Merkur

Die Mondkraft heute kann uns mit dem Mond in den Zwillingen auch dabei helfen, unsere inneren Blockaden zum bröckeln zu bringen. Blicken wir tief in unser Inneres und nutzen wir die kosmischen Energien, um mithilfe von Zeichenherrscher Merkur auf unser altbewährtes Wissen zurückzugreifen. Viele lang verdrängte Erinnerungen oder auch Begebenheiten stoßen uns mit der Nase nämlich auf all jenes, was wir lange vor uns hergeschoben haben.

Wenn wir es schaffen, unser Gefühlsleben mit den kommunikativen Fähigkeiten von Herrscherplanet Merkur zu verbinden und Herz sowie Verstand in Einklang bringen, dann schenkt uns die Mondkraft heute viele Chancen und positive Energie für alle Lebensbereiche.

Jedoch müssen wir auch immer mit Momenten der Unsicherheit rechnen, denn wie allgemein bekannt ist, hat das Tierkreiszeichen Zwillinge zwei Gesichter, so dass es schnell passieren kann, dass auf ein erfreuliches Ereignis umgehend ein unerwarteter Dämpfer die Freude trübt.

Gehen wir voller Freude und Leichtigkeit durch diesen Tag und erweitern wir unseren Horizont!

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Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

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. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Reduziertes Glutathion ist die bioaktive Form von Glutathion und besteht aus den drei Aminosäuren Glutaminsäure, Cystein und Glycin. Es kommt in jeder Zelle unseres Organismus vor, besonders in den Mitochondrien, den »Kraftwerken unserer Zellen«. Glutathion ist eine wichtige, vom Körper normalerweise selbst hergestellte Substanz. Mit zunehmendem Alter, unausgewogener Ernährung und durch Umwelteinflüsse, kann die körpereigene Produktion jedoch abnehmen. Hochwertiges Glutathion in Premium-Qualität >>>.

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. Extra-Tipp der Mondkraft heute Wer Artischocke, Löwenzahn, Rucola & Co. in seinen täglichen Speiseplan aufnimmt, schenkt sich Energie und Lebensfreude, denn die darin enthaltenen Bitterstoffe stärken das gesamte Verdauungs- und Immunsystem. Sie wirken stark basisch und sorgen für eine bessere Aufnahme von Nährstoffen und Vitaminen. Außerdem wird die Verbrennung der Fettzellen angekurbelt, so dass das Abnehmen leichter fällt. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe eine sinnvolle Ergänzung. Bitterstoffe-Kräuterelixier >>>.

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. Mond-Magie der Mondkraft heute Wir sollten uns selbst mehr vertrauen und uns sagen, dass wir für alles eine Lösung finden. Denn unser Gehirn unterscheidet nicht, ob ein Gedanke gut oder schlecht ist. Es richtet sich nur nach dem Inhalt. Reden wir uns selbst in allen Lebenslagen, und sollten diese noch so schwierig sein, immer gut zu, dann entdecken wir mehr Handlungsspielraum – und schon ist ein Lösung gefunden.

. Richtest du deinen Blick auch manchmal in den Himmel, in der Hoffnung, dort Antworten auf deine Lebensfragen zu finden? Bereits unsere Urahnen wussten, dass unser Ursprung in den Sternen liegt. Erfahre, welche Sternenzivilisationen dich umgeben und wie du mit deiner Spiritfamilie Kontakt aufnimmst. Mit einfachen Übungen erkennst du, ob du plejadische, reptilianische oder arkturianische Starseed-Energien in dir trägst, und verstehst deren Bedeutung für dein Leben. Du reinigst dich somit von Fremdenergien und aktivierst deine »ruhende« DNS. Dadurch öffnet sich dein Bewusstsein für die Weisheit des gesamten Universums! Schamanisches Sternenwissen >>>.

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Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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