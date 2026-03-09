Tagesenergie heute 9. März 2026 – Zeitenwandel

Die Tagesenergie heute führt in einen besonderen Zeitenwandel, der einen Umbruch in unserem Leben auslöst. Erneuernde Energien weisen den Weg in eine neue Zeit!

Die Tagesenergie heute löst durch den Zeitenwandel einen Umbruch in allen Lebensbereichen aus – alle Zeichen stehen auf Neuanfang. Dieser Neuanfang zeigt sich aber nicht in einem euphorischen Aufbruch, sondern ist auf allen Ebenen verankert. Das heißt, dass wir nicht mehr nur hochfliegen, sondern gleichzeitig verbunden sind mit der Erde und unserem Weg auf ihr, unserem Alltag, unseren Sehnsüchten und dem tiefen Plan, dem bei diesem Zeitenwandel alles zugrunde liegt.

Umbruch und Wandel können jedoch nur dann geschehen, wenn wir es schaffen, uns innerlich auf das Neue hin auszurichten. Das bedeutet, unsere inneren Kräfte wieder frei zu legen und mutig zu werden, auch das zu leben und zum Ausdruck zu bringen, was man uns aberziehen wollte oder verboten hat.

Lassen wir uns von den erneuernden Energien in den Zeitenwandel gleiten!

Wir haben somit optimale Voraussetzungen für eine Neuausrichtung, wenn es uns gelingt, Unbrauchbares mit der Energie der Transformation endgültig los zu lassen. Wer alten Ballast verabschiedet und Raum schafft für das Neue und Unerwartete, der öffnet bei diesem Umbruch dem Schönen und Wundervollen die Tür!

Durch bewusste Heilung der früheren Leben in verschiedenen Zeitaltern werden Seelenverletzungen beseitigt, die Einfluss auf unsere jetzige Inkarnation nehmen. So wird der Weg frei für unsere ursprüngliche Seelenkraft und wir erhalten einen Zugang zu allen Informationen, die wir brauchen, um unser Leben in diesem Zeitenwandel positiv zu verändern.

Seele Geist Körper Medizin >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Viele von uns sehnen sich danach, in der Mitte zu sein, präsent, klar, gelassen und dennoch voller Energie und Kraft. Mit der Tagesenergie heute haben wir durch die erneuernde Energie die wunderbare Möglichkeit, alle Stagnationen des Lebens zu überwinden und uns auf längst fällige Veränderungen in diesem Zeitenwandel einzulassen.

Dafür gilt es allerdings, die Vergangenheit ruhen zu lassen und aus dem inneren Feuer heraus sich immer wieder wie ein kleines Kind neu zu begeistern.

Die Tagesenergie heute schenkt uns den Mut, neue Wege zu gehen!

Verbinde dich mithilfe der Tagesenergie heute mit den Naturkräften. Nimm Kontakt zu Mutter Erde auf. Lege die Hände auf den Boden und lass dich einfach darauf ein, was geschehen will. Vielleicht musst du auch hier ein übernommenes Tabu brechen.

Wer in seinem Inneren lauschen und seine wahrhafte Bestimmung erkennen kann, der wird im Einklang mit den großen Gesetzen des Lebens seinen Alltag meistern. Er wird auch die Sinnhaftigkeit bestimmter Prüfungen verstehen und vertrauensvoll seinen Weg fortsetzen.

Spüre bei diesem Zeitenwandel die Kraft für neue Wege und lass dich durch die positiven Energien in eine wundervolle Zukunft treiben!

Folge deinem kosmischen Lebensplan >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren