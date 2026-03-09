Mondkraft heute 9. März 2026 – Mondpause zum Mond im Schützen

Die Mondkraft heute schenkt vor der Mondpause eine kraftvolle Verbindung von Merkur und Jupiter. Neptun und Pluto führen mit positiven Einflüssen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Füllen wir unsere Kraftreserven wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht ab 16.40 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Merkur Trigon Jupiter – Mond Trigon Neptun – Mondpause.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Lassen wir uns ein wenig treiben und planen nichts Außergewöhnliches. Einfach mal sehen, was sich so ergibt!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Schützen
Ein Trigon zwischen Merkur und Jupiter wird uns vor der Mondpause, die um 12.30 Uhr beginnt, immer wieder geistig beflügeln. Unter diesem harmonischen Aspekt finden wir die Möglichkeit, um auch schwierige Angelegenheiten zu klären. Es ist außerdem eine gute Gelegenheit, um sich mit den alltäglichen Prioritäten auseinander zu setzen und neue konstruktive Wege für unsere Motivationen zu finden.
Unser klares Denken stärkt das Wahrnehmungsvermögen, wodurch wir jetzt leichter zu jenen Informationen kommen, die uns die richtigen Entscheidungen ermöglichen. Während des Jupitereinflusses auf Merkur sind auch wichtige Verhandlungen im Zusammenhang mit Kauf- oder Verkaufsabsichten begünstigt.
.
Ein Trigon zwischen dem Mond im Skorpion und Neptun in Fische führt uns ohne Einschränkungen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Die trigonale Verbindung von Neptun zum Mond verzaubert durch eine erhöhte Sensibilität die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts mehr die Stimmung trüben kann, da wir uns gut in andere Menschen einfühlen können.
Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.
Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
Nach der Mondpause, die um 16.40 Uhr endet, übernimmt der dynamische Mond im Schützen die Regie und schenkt uns neue Lebensenergie. Wir sind am Wendepunkt der kosmischen Kräfte zudem aufgefordert, die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Richten wir unseren Blick wieder voller Optimismus in die Zukunft und trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen.
Durch die dynamischen Energien wächst außerdem die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, die angestrebten Ziele zu erreichen.
Der nach vorne strebende Mond im Schützen versetzt uns in eine Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen.
Schöpfen wir neue Kraft für kommende Herausforderungen!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen
.
Tierkreiszeichen Schütze
Element: Feuer
Tagesqualität: Wärme
Nahrungsqualität: Eiweiß
Pflanzenteil: Frucht
Körperzone: Oberschenkel, Venen
Organsystem: Sinnesorgane
.
.
