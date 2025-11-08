Tagesenergie heute 8. November 2025 – Komm in dein Urvertrauen!

Die Tagesenergie heute fordert dazu auf, alte Glaubenssätze und Muster abzulegen, damit innerer Frieden entsteht und die Liebe gelebt werden kann. Kommen wir in unser Urvertrauen!

Alles wird gut, posaunt das Positive Denken. Alles ist gut, flüstert das Urvertrauen. (Andreas Tenzer)

Die aktuelle Kraft der Tagesenergie heute kann uns die unterschiedlichsten Impulse bescheren. Nutzen wir die wirkenden energetischen Einflüsse um Selbsterkenntnis zu erlangen und unser Urvertrauen zu stärken. So können wir ganz im Zeichen der aktuellen Phase des geistigen Erwachens eine deutlich stärkere Anbindung zu uns selbst erfühlen und inneren Frieden finden.

Die Tagesenergie heute wird uns mit hohen Schwingungsfrequenzen konfrontieren, die letztendlich einen starken Einfluss auf unseren eigenen Bewusstseinszustand ausüben. Diese dienen immer der Schaffung von positiven Räumen, für Wahrheit, Harmonie und Frieden.

Setzen wir den fließenden Energien keine Grenzen, sondern lassen sie einfach strömen – in die Weite, in die Höhe, in sämtliche Richtungen!

In einer oft hektischen und herausfordernden Welt sind Affirmationen eine wertvolle Quelle für neue Impulse und inspirierende Antworten. Kraftvolle Affirmationen helfen dir, positive Energie in jeden Bereich deines Lebens zu bringen.

Du findest Affirmationen für Gesundheit, Wohlstand, Liebe, Selbstakzeptanz, Karriere und viele andere Themen. Du wirst sehen, wie sich mit der Zeit deine Einstellung positiv verändert und du die Kraft der Affirmationen in deinem Alltag erlebst.

Starte jetzt in einen bewussteren Alltag voller Achtsamkeit, Kraft und positiver Energie!

Positive Affirmationen für dich >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Tagesenergie heute ermöglicht es uns, sehr bewusst an uns selbst zu arbeiten, da wir leichter eine Verbindung zu unserer Seele aufbauen können. Allerdings sind wir auch vor Herausforderungen gestellt, denn wir werden mit uns selbst konfrontiert und aufgefordert einen Prozess zu durchlaufen, damit sich etwas verändern und etwas Neues in unser Leben treten kann. Es ist jedoch auch eine Chance, Altes loszulassen und Heilung zu erfahren.

Mit den herrschenden Energien können wir zudem unseren weiteren Lebensweg formen und gestalten. Das was wir nun erschaffen wird erblühen. Die Tagesenergie heute fordert uns deshalb dazu auf, alte Glaubenssätze und Muster abzulegen, ins Urvertrauen zu kommen, den inneren Frieden und die Liebe zu fühlen und zu leben.

Erkennen wir, was der Wirklichkeit dient!

Wir können jedoch unseren individuellen Weg nur dann finden, wenn wir uns auf unseren Seelenweg begeben und dabei unserer Seele immer näher kommen.

So können wir in der Selbsterkenntnis und vollständigen Erfahrung unseres “wahren Seins” ankommen und uns dem Transformationsprozess in ein höheres Bewusstsein öffnen.

Entdecke das Geheimnis deiner Seele >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren