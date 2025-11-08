Mondkraft heute 8. November 2025 – Mondpause – Uranus im Stier

Die Mondkraft heute hat in der Mondpause zum Mond im Krebs eine verhängnisvolle Venus-Pluto-Verbindung im Gepäck, die für massive Belastungen in der Beziehung sorgen wird. Die Rückkehr von Uranus in den Stier bringt Überraschungen und gravierende Veränderungen mit sich. Begeben wir uns auf notwendige neue Lebenswege! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.07 Uhr im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Venus Quadrat Pluto – Mondpause – Uranus im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Stehen wir Veränderungen nicht zu kritisch gegenüber!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Krebs

Durch eine energieraubende Mondpause, die kurz vor Mittag Uhr beginnt und um 16.07 Uhr mit dem Zeichenwechsel in den Krebs endet, werden wir in allen Bereichen erst einmal ausgebremst. Vor allem werden allerdings unsere Beziehungen von den pausierenden Mondenergien belastet, denn Liebesplanet Venus und Machtplanet Pluto befinden sich miteinander in einer Quadratstellung.

Dieser kritische Aspekt wirkt sich auf die Beziehungsebene sehr intensiv aus, denn der Spannungseinfluss von Pluto weckt das Bedürfnis nach Dominanz. Dabei kochen manchmal zu intensive Leidenschaften auf. Wir wollen alle unsere Wünsche erfüllen – und zwar sofort. Die dunklen Seiten Plutos geben uns jedoch nicht die Erfüllung und das Glück, das wir so sehr herbei sehnen, sondern führt zu Höllenqualen.

.

.

Pluto kann auch die Neigung wecken, materielle Gründe in der Partnerwahl in den Vordergrund zu stellen. Geld ist Macht, da wird materielle Sicherheit der wahren Liebe möglicherweise vorgezogen. Erst wenn wir lernen, zwischen tatsächlich wichtigen Bedürfnissen und leidenschaftlichen Wünschen zu unterscheiden, können sich die plutonischen Energien zum Guten wandeln.

Dazu gehören vor allem ein achtsamer Umgang mit dem Partner sowie ein angemessenes Maß an Toleranz, denn das Venus-Pluto-Quadrat löst Streitereien aus, die als Angriff unter die Gürtellinie oft eskalieren. Wenn es uns nicht gelingt, die Regenerationskraft von Pluto zu nutzen, werden wir es schwer haben, unser emotionales Glück aufrecht zu erhalten.

Pluto gibt uns die Kraft zum Ausstieg aus schicksalshaft wirkenden Gegebenheiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Uranus im Stier

Uranus, der seit 84 Jahren im Stier zum ersten Mal für kurze Zeit in die Zwillinge eingetreten ist, kehrt heute noch einmal in den Stier zurück, bevor er im Mai 2026 endgültig in die Zwillinge wechselt, wo er bis 2033 bleiben wird. Planet Uranus im Stier steht für den Gegenpart des Normalen. Er bringt Erkenntnis, Neuerung und Befreiung, wobei er jedoch als Vernichter tätig ist, um Neues erschaffen zu können.

Uranus, der Planet der Umbrüche, erinnert uns im Stier daran, dass Sicherheit nicht zwingend Stillstand bedeutet. Es eröffnen sich ungeahnte Wege, besonders im Bereich Beziehungen oder Finanzen. Er lehrt uns auch, alte Muster zu hinterfragen – und diese aufzugeben, wenn sie uns nichts mehr nützen.

Der Stier-Uranus findet Bequemlichkeit überhaupt nicht attraktiv und neigt dazu, uns gnadenlos aus der Komfortzone herauszukatapultieren. „Trau dich mehr“, ist jetzt das Motto. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist. Hauptsache es geht voran!

Die Uranus im Stier zugeordneten Ereignisse zeichnen sich meist durch Spontanität aus und bringen Überraschungen mit sich, die ziemlich unerwartet in unser Leben treten. Zugleich gilt Uranus als großer Reformator, der alle Verhältnisse umdreht und für gravierende Veränderungen sorgen wird. Das Hauptaugenmerk liegt auf Widerspruch und dem Loslösen von Verbindlichem.

Durch Uranus im Stier können wir offener gegenüber neuen Wegen sein, die wir davor immer abgelehnt haben.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb sollte man Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

