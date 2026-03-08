Tagesenergie heute 8. März 2026 – Befreiung der Seele

Die Tagesenergie heute macht die Befreiung der Seele zum Geschenk. Begeben wir uns in unser Innerstes, um verborgene Anteile der Erlösung zu übergeben.

„Wenn der Geist sich vom Falschen befreit, dann kann das richtige Umfeld für das Wahre geschaffen werden.“

Die Tagesenergie heute stärkt unsere Einsicht, dass es unumgänglich ist, die selbst errichteten Abhängigkeiten aufzugeben. Nur wenn wir frei auf unsere Talente und Fähigkeiten zugreifen können, spüren wir die wahre Befreiung der Seele und können unser Leben wieder zum Erblühen bringen.

Schöpfen wir daher alle Möglichkeiten in unserem Leben aus und tauchen wir ein in unsere innere Welt. Schließen wir die Türe zum Aussen, machen wir unsere Gedanken frei von all den lästigen Nebensächlichkeiten in unserem Leben. Nehmen wir uns nur für uns selbst Zeit und suchen wir die Stille.

Wir werden überrascht sein, was sich dann alles bei und in uns tut!

Bringen wir unseren Geist schnell zur Ruhe, indem wir uns jeden Tag Ruheinseln schaffen. Körperliche und geistige Überforderung, stressbedingte Krankheiten und der gefürchtete Burn-out haben so keine Chance mehr.

Kommen wir in die Entspannung, damit wir zurück zu Gesundheit und unerschütterlicher Lebensfreude finden!

Runterkommen, Stressabbauen und Krafttanken >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Tagesenergie stellt uns die notwendige Antriebskraft zur Verfügung, um alle Stagnationen zu überwinden und aus schier ausweglosen Konstellationen wundervolle Lösungen zu finden.

Oft unterdrücken wir jedoch, was wir fühlen, wir vergraben es an der tiefsten Stelle in uns selbst und lassen es nicht heraus. Entdecken wir unseren Geist und werden uns über die Emotionen bewusst, die wir aus Angst, aus Scham oder irgendeinem anderen Grund versteckt halten und uns an der Befreiung der Seele hindern.

Nutzen wir die energetischen Einflüsse, um die Erlösung von allen Abhängigkeiten zu erlangen!

Durch den »Divine Openings«-Prozess wird der Draht zum Göttlichen geöffnet. Endloses Suchen und An-sich-Arbeiten gehören der Vergangenheit an und Glückseligkeit stellt sich ein.

Dabei geschehen 90 Prozent allein durch die göttliche Gnade, 10 Prozent müssen wir selbst beisteuern, indem wir unserem Verstand die nötigen Informationen geben, um sich auf Freude, Liebe, Gesundheit und Wohlstand auszurichten.

Ermutigungen für ein großartiges Leben >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

