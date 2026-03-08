Mondkraft heute 8. März 2026 – kritischer Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion belastet durch eine kritische Verbindung von Venus und Saturn die Partnerschaft. Die Verbindung der Sonne mit dem Mond in den Zwillingen beruhigt die aufwühlenden Einflüsse. Stellen wir die Liebe auf den Prüfstand! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Venus Konjunktion Saturn – Sonne Trigon Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten!

Mondkalender und Mondkraft heute – M ond im Skorpion

Karmaplanet Saturn wird uns durch eine kritische Verbindung mit Liebesplanet Venus, die den ganzen Tag anhält, arg zusetzen und sowohl unser Gefühlsleben als auch unsere Beziehungen schwer belasten.

Empfindungen, die gerade noch lebendig waren, scheinen uns urplötzlich abhandengekommen zu sein. Wir fühlen uns ernüchtert und können irgendwie nichts mehr spüren. Es fühlt sich an, als wäre die Beziehung zu Ende.

Es kommt häufig zur Entfremdung und zu Trennungen, vor allem, wenn die Beziehung bisher eher oberflächlich war und keinen besonderen Tiefgang hatte. Beziehungen, die nicht auf gegenseitigem Respekt und echter Zuneigung gründen, werden diese Saturn-Venus-Verbindung wohl kaum überstehen.

.

.

Möglicherweise müssen wir auch gesellschaftliche oder familiäre Verpflichtungen erfüllen, die uns stark einengen und einiges von unserer Lebensfreude nehmen. Die Kontakte zu anderen Menschen gestalten sich außerdem schwieriger als gewohnt, alles bekommt eine ernsthafte Note und endet öfters in Enttäuschungen.

Falls wir dazu neigen, uns in die Arbeit zu vergraben und dadurch unsere Liebesbeziehung vernachlässigen, werden wir das nach diesem Transit bitter bereuen. Doch nicht immer sind Aufgeben und Trennung jetzt die beste Lösung. Unsere Liebe wird nämlich nur geprüft, möglicherweise korrigiert und letztlich sogar vertieft und stabilisiert.

Überlebt die Beziehung diese kritische Verbindung von Saturn und Venus, darf man von echter Liebe sprechen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Wertvolle Unterstützung erhalten wir am Nachmittag durch die Sonne in den Fischen, die sich mit dem Mond im Skorpion zu einem förderlichen Trigon verbindet und der kritischen Venus-Saturn-Energie zumindest etwas von ihrem negativen Einfluss nimmt. Dieses Trigon stellt nämlich die Ausgeglichenheit wieder her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Mond Sonne Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen relativ schnell erholen können.

Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

.. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Kurkuma beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, denn die heilende Wurzel hemmt die Blutgerinnung und senkt den Cholesterinwert. In modernen Studien wurden die günstigen Wirkungen bei Arthritis, Schuppenflechte, entzündlichen Darmerkrankungen und bei Krebserkrankungen bestätigt. Kurkuma steigert auf natürliche Weise das Wachstum von Gehirnzellen und funktioniert auch als natürliches Schmerzmittel ohne Nebenwirkungen. Sogar gute Laune macht die Gelbwurz.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Für ein langes und gesundes Leben ist ein fitter und vitaler Körper elementar, denn er mindert das Risiko erheblich, chronische, psychische oder Infektionskrankheiten zu bekommen.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

