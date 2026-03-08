Mondkraft heute 8. März 2026 – kritischer Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion belastet durch eine kritische Verbindung von Venus und Saturn die Partnerschaft. Die Verbindung der Sonne mit dem Mond in den Zwillingen beruhigt die aufwühlenden Einflüsse. Stellen wir die Liebe auf den Prüfstand! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Venus Konjunktion Saturn – Sonne Trigon Mond.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion
Karmaplanet Saturn wird uns durch eine kritische Verbindung mit Liebesplanet Venus, die den ganzen Tag anhält, arg zusetzen und sowohl unser Gefühlsleben als auch unsere Beziehungen schwer belasten.
Empfindungen, die gerade noch lebendig waren, scheinen uns urplötzlich abhandengekommen zu sein. Wir fühlen uns ernüchtert und können irgendwie nichts mehr spüren. Es fühlt sich an, als wäre die Beziehung zu Ende.
Es kommt häufig zur Entfremdung und zu Trennungen, vor allem, wenn die Beziehung bisher eher oberflächlich war und keinen besonderen Tiefgang hatte. Beziehungen, die nicht auf gegenseitigem Respekt und echter Zuneigung gründen, werden diese Saturn-Venus-Verbindung wohl kaum überstehen.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Möglicherweise müssen wir auch gesellschaftliche oder familiäre Verpflichtungen erfüllen, die uns stark einengen und einiges von unserer Lebensfreude nehmen. Die Kontakte zu anderen Menschen gestalten sich außerdem schwieriger als gewohnt, alles bekommt eine ernsthafte Note und endet öfters in Enttäuschungen.
Falls wir dazu neigen, uns in die Arbeit zu vergraben und dadurch unsere Liebesbeziehung vernachlässigen, werden wir das nach diesem Transit bitter bereuen. Doch nicht immer sind Aufgeben und Trennung jetzt die beste Lösung. Unsere Liebe wird nämlich nur geprüft, möglicherweise korrigiert und letztlich sogar vertieft und stabilisiert.
Überlebt die Beziehung diese kritische Verbindung von Saturn und Venus, darf man von echter Liebe sprechen!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Wertvolle Unterstützung erhalten wir am Nachmittag durch die Sonne in den Fischen, die sich mit dem Mond im Skorpion zu einem förderlichen Trigon verbindet und der kritischen Venus-Saturn-Energie zumindest etwas von ihrem negativen Einfluss nimmt. Dieses Trigon stellt nämlich die Ausgeglichenheit wieder her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.
Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Mond Sonne Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen relativ schnell erholen können.
Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.
Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
.
.
Telegram-Kanal der Alpenschau >>>
Die Alpenschau auf Facebook >>>
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.