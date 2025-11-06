Tagesenergie heute 6. November 2025 – Liebesenergie

Die Tagesenergie heute aktiviert eine wundervolle Liebesenergie und kann auf den Weg zur Seelenliebe führen. Lassen wir uns von der Kraft der Liebe leiten!

Liebe, Harmonie, Nähe und Geborgenheit sind die Grundbedürfnisse der Seele. Die Kraft der Liebe lässt uns durch die harmonischen Schwingungen der Tagesenergie einzigartige Verbindungen erleben, die sich oft ein einer außergewöhnlichen Begegnung ergeben. Die aktivierte Liebesenergie kann uns auch auf den wundervollen Weg zur Seelenliebe führen.

Liebe, Mitgefühl, Menschlichkeit, Zuneigung, Geborgenheit, Offenheit, Toleranz und Herzensgüte werden durch die Kraft der Liebe in uns ausgelöst und führen uns über unsere Herzensliebe zu einem friedvollen Miteinander.

Lauschen wir unserem Herzen und unserer Seele, damit die Seelenliebe uns erreichen kann!

Seelenverwandte spüren diese Liebesenergie heute besonders stark und bewegen sich auf der gleichen Ebene des Bewusstseins. Sowohl Lernprozesse und Vorlieben als auch der spirituelle Entwicklungsweg ähneln sich.

Das karmische Band stärkt das Gefühl der Geborgenheit, des Eins-Seins.

Liebe sprengt alle Grenzen >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Aktivieren wir durch die spürbar verstärkte Liebesenergie unsere innewohnenden Kräfte, die Körper und Geist lebendig machen. Durch Auflösung und Transformation von festgefahrenen Mustern und Blockaden kann die Schwingung der Liebe wieder ihr ganzes Potential entfalten.

Wer sein Liebesfeuer am Brennen hält, der wird durch die Tagesenergie heute mit mehr Liebesenergie belohnt. Alle Körperfunktionen, geistigen Tätigkeiten und seelischen Angelegenheiten können dadurch enorm ausgedehnt und beglückt werden.

Lassen wir uns von den Liebesenergien leiten, um wahre Erfüllung zu finden!

Wer sich mit der Frage nach dem Sinn des Lebens beschäftigt, der wird erkennen, dass der Sinn des Lebens die Liebe ist. Richten wir unser Leben nach der Liebe aus. Wahre Liebe ist kein Gefühl – sie schließt Gefühle mit ein, dauert aber über den Moment des Ausdrucks hinaus an.

Wenn du ein Leben führst, das auf den Werten der Liebe basiert, erscheint dir dein Leben sinnvoll, erfüllend und schön – selbst wenn dir Negatives widerfährt oder es nicht immer einfach ist!

Die Seelenliebe ist ein Weg der Heilung, dem wir uns immer wieder neu verpflichten können. Wenn wir es tun, überwinden wir alte, begrenzende Glaubenssätze und finden den Weg hin zu einer immer tieferen und erfüllteren Seelenpartnerschaft.

Das Schicksal hat dich für eine der schönsten Liebesbeziehungen auserwählt, die es gibt. Und du sollst sie leben – diese große und wahre Liebe!

Wenn das Schicksal auf zwei Herzen trifft >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren